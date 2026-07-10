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Así sería la nueva playera del América para el Apertura 2026

El conjunto azulcrema ya tendría definido el conjunto que utilizará para el Apertura 2026

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En redes circula el modelo que estrenará el conjunto azulcrema este Apertura 2026. (Club América)
En redes circula el modelo que estrenará el conjunto azulcrema este Apertura 2026. (Club América)

A unos días del inicio del torneo Apertura 2026, el Club América está cada vez más cerca de revelar de manera oficial su nueva indumentaria. Sin embargo, las filtraciones ya adelantaron el aspecto que tendría el uniforme de local diseñado por adidas, una camiseta que apuesta por un estilo clásico y que recupera varios elementos históricos de la institución azulcrema.

Las imágenes que han comenzado a circular en redes sociales han generado expectativa entre la afición, al mostrar un diseño sobrio, con detalles retro y un cambio importante en la distribución de los elementos principales del jersey.

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Un diseño clásico con el escudo al centro

De acuerdo con las imágenes filtradas, la nueva playera mantiene el tradicional color amarillo como base, aunque incorpora un acabado mucho más discreto que los modelos utilizados en torneos recientes.

El detalle que más llama la atención es el regreso del escudo del Club América al centro del pecho, colocado justo debajo del logotipo de adidas, una distribución que recuerda a uniformes emblemáticos de décadas pasadas.

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La marca alemana también sitúa su emblema en posición central y apuesta por un cuello redondo en color azul marino, acompañado por puños del mismo tono.

Así será el diseño del América. @Opaleak
Así será el diseño del América. @Opaleak
A muchos aficionados no les gustó la filtración.
A muchos aficionados no les gustó la filtración.

Otro aspecto destacado son las tres franjas sobre los hombros, que en esta ocasión combinan azul marino y rojo, dos colores estrechamente ligados a la identidad del club.

Además, el jersey incorpora un gráfico tonal prácticamente imperceptible a primera vista, el cual parece representar un águila extendiendo sus alas, un detalle que únicamente se aprecia dependiendo de la incidencia de la luz sobre la tela.

Los patrocinadores mantienen prácticamente la misma distribución de temporadas anteriores, con Caliente al frente y las marcas comerciales ubicadas en ambas mangas. En conjunto, el uniforme ofrece una apariencia mucho más limpia, con una clara inspiración retro, pero adaptada a la línea moderna de adidas.

La presentación sería en julio y también se filtró el uniforme de visitante

Aunque el América todavía no ha confirmado la fecha de lanzamiento, diversos reportes especializados coinciden en que la presentación oficial de la nueva colección se realizaría el próximo 13 de julio, apenas unos días antes del arranque del Apertura 2026.

Esa fecha correspondería también al lanzamiento del uniforme de visitante, mientras que el de local también sería presentado dentro del mismo evento previo al inicio de la temporada.

Al mismo tiempo, también se filtró la indumentaria que utilizarían las Águilas como visitantes. A diferencia del tradicional amarillo, esta versión apuesta por una base en color negro con detalles en gris oscuro, complementados con acentos amarillos que conservan la identidad del club.

(redes sociales)
(redes sociales)

Las imágenes difundidas muestran un diseño mucho más sobrio que el uniforme de local, siguiendo igualmente una línea de inspiración retro que adidas ha utilizado en varios de sus clubes durante los últimos meses.

La intención parece ser combinar referencias históricas con acabados contemporáneos, una fórmula que ha caracterizado el regreso de la marca alemana como patrocinador técnico del conjunto de Coapa.

Mientras el club prepara su presentación oficial, las filtraciones ya provocaron un intenso debate entre los aficionados.

El regreso del escudo centrado, el predominio del amarillo tradicional y los detalles inspirados en camisetas históricas han sido algunos de los aspectos mejor recibidos, aunque será hasta el lanzamiento oficial cuando se conozcan todos los detalles técnicos de una indumentaria que acompañará al América en el Apertura 2026 y que buscará convertirse en una de las camisetas más representativas de la nueva etapa con adidas.

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