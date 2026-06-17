Cinthia Aparicio rompe el silencio tras su divorcio de Alexis Ayala: “Yo no negocio mi paz”

Cinthia Aparicio comparte en la revista Hola su versión sobre la separación de Alexis Ayala y el fin de su matrimonio. - (Instagram: @cinthiaparicio)

La separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio continúa generando conversación luego de que el actor fuera el primero en hablar públicamente sobre el fin de su matrimonio. Sin embargo, ahora es la actriz quien decidió compartir su postura y explicar cómo vivió este proceso que puso fin a una relación de más de dos años.

En una exclusiva concedida por Cinthia Aparicio para la revista Hola, la actriz habló sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar caminos distintos. Sus declaraciones dejaron ver que la decisión estuvo relacionada con proyectos de vida que dejaron de coincidir con el paso del tiempo.

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Lejos de la polémica, Cinthia optó por reflexionar sobre lo aprendido durante esta etapa. “Hoy entiendo que hay historias que llegan para transformarte, para enseñarte y que no significa que tengan que durar toda la vida”, expresó al hablar sobre el cierre de este capítulo personal.

El deseo de formar una familia marcó un punto decisivo

La actriz explica que la ruptura con Alexis Ayala se relaciona con proyectos de vida que dejaron de coincidir con el paso del tiempo. (IG)

Uno de los aspectos más importantes que compartió la actriz fue su deseo de convertirse en madre. De acuerdo con sus declaraciones, se trata de una convicción que considera fundamental para su proyecto de vida y sobre la que no estaba dispuesta a ceder.

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“Yo no negocio mi paz, yo no negocio mi vida, el ser feliz, el querer una familia. Esos son no negociables”, afirmó Cinthia, una frase que rápidamente llamó la atención por la contundencia con la que describió sus prioridades.

La actriz también explicó que la separación fue resultado de conversaciones honestas entre ambos. Según señaló, la decisión fue tomada en conjunto después de reconocer que sus planes personales ya no avanzaban en la misma dirección, situación que los llevó a aceptar una realidad difícil pero necesaria.

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Cinthia habla sobre la decisión de hacer pública la ruptura

Cinthia Aparicio afirma que su deseo de convertirse en madre y formar una familia es una prioridad en su proyecto de vida. - (Foto: Instagram/@alexisayala)

Otro de los temas que abordó fue la manera en que se dio a conocer la noticia. Alexis Ayala fue quien habló primero sobre la separación, algo que generó diversas reacciones entre quienes siguieron la historia de la pareja.

Al ser cuestionada sobre este tema, Cinthia respondió con cautela y respeto. “Creo que respeto la decisión que él tomó. Creo que una pareja siempre tiene que ser una pareja, ¿no? Hasta el último momento que ya no lo es”, comentó.

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Sin embargo, también dejó entrever que la decisión de hacer pública la ruptura no fue compartida entre ambos. “Él decidió hacerlo con su equipo”, declaró, marcando una diferencia respecto a la forma en que cada uno enfrentó la situación ante la opinión pública.

Una versión distinta en medio de las especulaciones

En medio de especulaciones, Cinthia Aparicio evita confrontaciones y centra su postura en bienestar emocional y aprendizajes de la relación. - (@alexisayala)

Las declaraciones de Cinthia Aparicio surgen después de varios comentarios y teorías sobre las causas del rompimiento. Aunque la actriz evitó entrar en confrontaciones, sí dejó claro que respeta el sentir de Alexis Ayala sin necesariamente coincidir con todo lo que se ha dicho sobre el tema.

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Su postura se centró en hablar de sus propias necesidades, de las decisiones que tomó para preservar su bienestar emocional y de la importancia de mantenerse fiel a sus objetivos personales. En lugar de señalar culpables, optó por compartir una reflexión sobre los cambios que atraviesan las relaciones.

“Hoy entiendo que hay historias que llegan para transformarte”, reiteró la actriz, dejando claro que, pese al final de su matrimonio, prefiere quedarse con los aprendizajes que le dejó esta etapa. Con estas declaraciones, Aparicio ofrece por primera vez su versión de una separación que sigue despertando interés entre los seguidores del espectáculo.

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