Luis R Conriquez revela cómo apoya a Peso Pluma en su ruptura con Kenia Os

Los rostros de Luis R Conriquez a la izquierda, y los cantantes Peso Pluma y Kenia Os a la derecha, componen una imagen dividida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante de regional mexicano, Luis R Conriquez, está de estreno con su nuevo álbum “Muchacho Alegre”, con el que logró colaborar con artistas de la talla de Peso Pluma y Grupo Frontera. Además habló de su icónica colaboración con el ex futbolista brasileño, Ronaldinho.

Además, en entrevista para Imagen Televisión, Luis R le mandó mensaje a Peso Pluma mostrando apoyo en el momento doloroso que está pasando, tras la reciente ruptura con Kenia Os; asimismo, le recomendó una canción que puede escuchar en estos momentos.

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En la misma entrevista, el cantante habló de por qué una de las canciones de su nuevo álbum lleva por nombre Salma Hayek, en honor a la famosa actriz originaria de Veracruz, México.

(Foto: Instagram / @luisrconriquezoficial)

Las colaboraciones de Muchacho Alegre

Sobre los invitados del tracklist, Conriquez sostuvo que las colaboraciones se cerraron por cercanía y dinámica dentro del regional. “Todos dijeron que sí, luego luego. Yo creo que las personas siempre que están en los discos míos son personas que ya cuenta uno con ellas”, dijo Luis R. Conriquez en la entrevista con Imagen.

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El nuevo álbum del cantante mexicano, que lleva por nombre "Muchacho Alegre" incluyó colaboraciones con Grupo Frontera, Peso Pluma y Tito Double P, y otros artistas del regional mexicano.

Conriquez enmarcó esas alianzas como parte de una red de apoyo entre artistas del regional. “Es lo bonito de nosotros, el regional, que nos apoyamos mucho”, dijo el cantante de regional mexicano.

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El intérprete también definió el disco como un lanzamiento “versátil”, con arreglos más pensados, pero con la base de su sonido. “El disco trae toda la esencia de mi música. Trae algo un poquito más bien pensado”, dijo Luis R. Conriquez.

La actuación de Luis R. Conriquez en Ring Royale 2026 generó polémica luego de que interpretara corridos como El Presidente y Triple Lavada. (Captura de pantalla)

“Salma Hayek”, el tema con Grupo Frontera

Entre los tracks, Conriquez habló de una canción titulada “Salma Hayek”, que explicó como un tema dedicado a una “mujer inalcanzable” y que incluyó una mención directa. Al ser cuestionado sobre si la actriz ya la escuchó, contestó: “No sé”, dijo entre risas el cantante de regional.

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El cantante detalló que ese tema lo lanzó con Grupo Frontera y que el arreglo final se quedó sin un cambio que algunos esperaban. “Estaban esperando el cambio a la cumbia, en la rola, pues nunca llegó. Así quedó toda”, recalcó en alusión al estilo de la agrupación con la que colaboró.

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 La actriz y Embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Salma Hayek Pinault antes del partido REUTERS/Eloisa Sanchez

El apoyo a Peso Pluma tras ruptura con Kenia Os

En el mismo bloque, Luis R Conriquez habló de su relación con Peso Pluma, con quien también colaboró en este nuevo álbum y a quien dijo apoyar en medio de una ruptura amorosa con Kenia Os, aunque aseguró que no le gusta meterse mucho en esos temas, recalcó su apoyo a Hassan: “Ya saben que cuentan con uno machín”, aseguró el cantante en la entrevista.

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Al preguntarle qué canción del disco le recomendó, el cantante respondió con un título específico. “No, la bandida, esa es la que escucha él, la que canta”, aseguró.

La cantante desató especulaciones de ruptura

La colaboración de Luis R Conriquez con el exfutbolista Ronaldinho

En una entrevista reciente con Ventaneando, Luis R Conriquez habló de la icónica colaboración con el ex futbolista brasileño Ronaldinho, asegurando que le llegó la invitación de colaborar con él en su faceta como productor, y no dudó en aceptar grabar y sumarse al proyecto de la leyenda de la Selección de Brasil y el Barcelona.

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“Entró de productor Ronaldinho, y nos invitaron a colaborar, grabamos el tema y lo soltamos. No tengo la dicha de conocerlo, nos montamos y ya”, señaló el cantante mexicano.