Al ritmo de Juan Gabriel, la Selección Mexicana promete llevar la fiesta a más lugares

Con banderas, cornetas y camisetas del Tricolor, miles de aficionados se congregaron en Paseo de la Reforma. (@GobCDMX)

La Selección Mexicana se quedó con las ganas de participar en los 4tos de Final del Mundial 2026 tras despedirse de la competencia a costa de la Selección de Inglaterra, en el juego de los 8vos de Final disputado en la Ciudad de México.

El antes equipo del Vasco Javier Aguirre efectuó una de sus mejores actuaciones en Copas del Mundo al conseguir una racha ds cinco victorias y sin goles en su portería. Además, hubo un match significativo con toda la nación que muchos soñaron con ver al Tricolor campeón de esta justa celebrada en Norteamérica.

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Ante la dura caída ante los ingleses y ver los sueños desvanecerse, la Selección Nacional se enfocó en levantar los ánimos del respetable mediante un video en sus redes sociales, donde muestra lo que es México durante las fiestas deportivas y lo que vendrá próximamente ya que esto no es el final.

“Dicen que con ese silbatazo se terminó el Mundial. Pero un silbatazo no termina a México. Seguiremos llevando la fiesta a todos lados”, afirmó la Selección Mexicana escuchando de fondo la canción “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, en su versión en vivo desde el Palacio de Bellas Artes al convertirse en el himno representativo del Tricolor en esta Copa del Mundo.

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El Ángel de la Independencia fue el epicentro de una fiesta mexicana durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Seguiremos soñando juntos y celebrando que, jugando unidos, sí estamos para pasar en primero de grupo. Seguiremos creyendo en los que apenas empiezan y viviendo esta conexión que no cabe en un estadio, la que convierte a una nación en el jugador doce”

“Seguiremos bailando rarísimo y sacando los prohibidos por más victorias sin recibir goles. Seguiremos prestando a todos la bandera, el hombro, la salsa y hasta los datos del wifi. Seguiremos superando a la IA. Seguiremos siendo ese país imposible de traducir, difícil de explicar y facilísimo de querer”.

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“Un país exagerado, escandaloso, cariñoso, milagrosamente improvisado. El país que una vez más le ha enseñado al mundo cómo se juega en la cancha y cómo se juega en la vida. México no se termina de un silbatazo. Seguimos siendo luchones, alegres, valientes, atrevidos y orgullosamente mexicanos. Porque el resultado pertenece al futbol, pero México nos pertenece a nosotros. Sigamos siendo México, grandioso siempre”, finaliza el clip de la Selección Nacional absoluta.

El partido más visto del Siglo XXI

El partido México vs Inglaterra es el más visto en televisión. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

De acuerdo a los datos oficiales de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) así como del gobierno federal, cerca de 60 millones de personas siguieron el partido por televisión en el país. Esta cifra equivale a casi la mitad de la población nacional y supera cualquier transmisión deportiva previa.

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México venció su propio récord de audiencia por el mismo ejemplo anteriormente señalado: la conexión con su gente y la pasión por este deporte creo un vínculo especial que nadie se quiso perder los encuentros del Tricolor durante esta justa veraniega.

La transmisión conjunta de Televisa y TV Azteca sumó en promedio 36 millones de televidentes, aunque la audiencia total estimada, considerando todas las plataformas y repeticiones, llegó a los 60 millones de televidentes.

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Camino de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana reunida para la foto oficial antes de jugar vs Inglaterra. EFE/ Mario Guzman

Fase de grupos

Jornada 1: México 2-0 Sudáfrica

Jornada 2: México 1-0 Corea del Sur

Jornada 3: México 3-0 Chequia

Juegos de eliminación directa

16vos de Final: México 2-0 Ecuador

8vos de Final: México 2-3 Inglaterra

¿Cuándo Jugará México después de la eliminación del Mundial 2026?

Los delanteros se despiden tras épico partido en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol esperaría hasta el mes de septiembre para cumplir con sus primeras pruebas al mando del Kaiser Rafa Márquez. Se acordarían dos duelos amistosos en Estados Unidos para tener participación en la siguiente Fecha FIFA.

El partido confirmado para este año será en el mes de noviembre, dentro de los 4tos de Final de la Concacaf Liga de Naciones, etapa que la selección calificó de forma directa al ser una de las cuatro mejores posicionadas en el ranking FIFA proveniente de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe.

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