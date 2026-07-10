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¿Quién es Aldo Rendón, el cuarto participante de La Casa de los Famosos México 4?

Te decimos todo lo que debes saber sobre este nuevo integrante del reality de Televisa

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Aldo Rendón -México- 9 julio
(Instagram)

La producción de La Casa de los Famosos México 4 reveló al cuarto habitante confirmado para la nueva temporada, que inicia este 26 de julio.

El anuncio se suma a los ya conocidos nombres de Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, quienes competirán por un premio de 4 millones de pesos en el reality transmitido por Las Estrellas y ViX.

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La expectativa crece entre los seguidores del formato, que aguardan la revelación de las 13 personalidades restantes antes del estreno.

El cuarto confirmado: ¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón entra a la lista de participantes como una figura reconocida en el mundo de la moda y el entretenimiento nacional.

Aldo Rendón -México- 9 julio
(Instagram)

Rendón es originario de Culiacán, Sinaloa, y ha construido una trayectoria de más de 25 años como stylist y consultor de moda. En redes sociales, sus videos suman millones de visualizaciones por su estilo directo y presencia constante en TikTok e Instagram.

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Rendón ha sido responsable de los looks de personalidades como Galilea Montijo, Belinda y Thalía.

Su relación con Montijo se remonta a varias temporadas de trabajo conjunto en televisión, donde sus elecciones de vestuario han sido tema de conversación en programas como Hoy.

Aldo Rendón -México- 9 julio
(Instagram)

A pesar de no tener estudios formales en moda, Rendón comenzó su carrera de la mano de la diseñadora Sarah Bustani y luego fue invitado a vestir a celebridades para eventos y alfombras rojas.

Ha colaborado con marcas como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, y ha trabajado para publicaciones como Glamour México y GQ. Además de su trabajo en moda, ha dado conferencias y participado en programas de televisión y podcasts, donde relata anécdotas y defiende su estilo sin filtros.

En redes sociales, Rendón es considerado un referente para la comunidad LGBTQ+ y las nuevas generaciones, ganando seguidores por su humor negro y su manera frontal de abordar temas de moda y espectáculos.

Aldo Rendón -México- 9 julio
(Instagram)

¿Cuándo empieza LCDLF México 4?

El casting de La Casa de los Famosos México 4 mantiene el formato de revelaciones paulatinas, mientras la producción anticipa una competencia con figuras de diferentes ámbitos del espectáculo.

La temporada arranca el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX, con galas principales conducidas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, según Infobae.

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