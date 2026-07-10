Monitoreo de medios del INE prevé rastrear descalificaciones indirectas contra candidatos

Guadalupe Taddei, presidenta del INE. FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM

El monitoreo de medios que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el periodo de precampañas y campañas electorales, contará con nuevo un criterio para detectar expresiones de descalificación y menosprecio hacia personas candidatas, incluso cuando las agresiones no sean explícitas o indirectas.

Este monitoreo, lo aplicará el INE a noticieros, programas de opinión y espacios de espectáculos.

No obstante, ahora considera 14 variables a analizar, de acuerdo con la metodología que aprobó este jueves el consejo general del INE.

La variable que más llama la atención es aquella que contempla los “mecanismos discursivos indirectos de descalificación” de quienes buscan ser candidatos en el proceso electoral de 2027.

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Monitoreo de medios pone atención en mujeres y grupos vulnerables

De acuerdo con el INE, este novedoso elemento tiene como objetivo identificar “expresiones que sin constituir agresiones explícitas transmitan mensajes de descalificación, menosprecio o cuestionamiento hacia las personas precandidatas o candidatas, con especial atención en las mujeres y en las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación”.

Esta nueva metodología en el monitoreo del INE entrará en vigor la primera semana de septiembre entrante; mientras que el trabajo de la revisión se otorgará a una institución de educación superior.

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Una representación visual del costo y presupuesto para las elecciones de 2027, mostrando el edificio del Instituto Nacional Electoral (INE), pilas de dinero y una urna electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analizarán más de 500 contenidos

Además, el Instituto informó que en total revisará 73 programas durante el periodo de precampaña, que va de enero a febrero de 2027.

De ese universo, 59 son emisiones de noticias, cuatro de opinión y análisis, y 10 de revista y espectáculos.

Mientras que en periodo de campaña –entre abril y junio el año entrante–, el INE tiene previsto revisar 503 programas, en su mayoría noticieros.

Excluyen contenidos de TV Azteca

Por otro lado, los consejeros electorales Martín Faz, Arturo Castillo y representantes de los dos nuevos partidos, PAZ y Somos México, denunciaron que de la lista excluyeron varios noticieros considerados como estelares en diferentes empresas, como TV Azteca.

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Asimismo, advirtieron que si bien “este monitoreo no tiene como fin imponer líneas editoriales, era urgente reducir la brecha entre las emisiones a revisar para una y otra etapa de la competencia”.

Lo anterior cobra relevancia porque actualmente hay procesos adelantados en los partidos políticos para definir a sus potenciales candidaturas de 2027, en actos que, en el papel, violan la ley electoral y son conocidos como “pre-pre-campañas”.

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Piden regular contenidos hecho con IA

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey planteó añadir criterios sobre contenidos generados con inteligencia artificial y sobre la integridad de las personas candidatas, con el objetivo de alinear ese seguimiento con la reforma de mayo que obliga al Instituto a crear una nueva comisión de revisión en esa materia.

Una alegoría visual de la decisión del INE de ordenar el retiro de un spot del PAN que vinculaba a Morena con el crimen organizado, simbolizando la acción regulatoria sobre contenido electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humphrey también destacó que el monitoreo de programas puede ayudar a ubicar denuncias sobre posibles irregularidades de aspirantes.

A su vez, la consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo que el alcance del ejercicio queda delimitado y que no representa una vigilancia general de medios ni una revisión discrecional o improvisada, sino una “fotografía” del momento político.

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Señaló que los resultados se difundirán de manera quincenal.

La polémica no faltó, pues durante la discusión, el consejero Uuc-kib Espadas cuestionó la dinámica en el Consejo General: “Este Instituto tiende a hipertrofiar todo lo que hace. Ubiquemos (el monitoreo) en su sitio”, arremetió.

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Campañas adelantadas de los partidos

Como ocurrió en 2024, los partidos políticos decidieron adelantarse al comienzo oficial del proceso electoral, que es en septiembre.

El caso más obvio es el de Morena, quien no llama precandidatos a sus aspirantes, los ha denominado “Coordinadores en Defensa de la Transformación”.

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Esto es lo que dura la tinta indeleble tras votar en la elección del Poder Judicial. Crédito:Cuartoscuro

Sin embargo, lo peor es que el INE no ha impuesto sanciones para evitar que esto se haga costumbre en cada proceso electoral.

En medio de reclamos y falta de criterios, el INE alista el monitoreo de medios durante el periodo de precampañas y campañas electorales.