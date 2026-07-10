Aldo Rendón es el cuarto habitante confirmado para La Casa de los Famosos México: “Siempre le caigo mal a la gente”

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Aldo Rendón se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 4, el reality que arranca el domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas y ViX. El estilista sinaloense se suma a Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera en la lista de participantes que competirán por un premio de 4 millones de pesos.

La producción mantiene el formato de revelaciones graduales: se esperan 13 nombres más antes del estreno. La conducción de las galas principales estará a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, con Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp en la cobertura digital.

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“Todo México va a escuchar lo que pienso, espero que lo tomen con humor. Voy a entrar a divertirme. Vengo a pasármela bien, y si se me atraviesa alguien que no me caiga bien, ni modo”, fue la declaración que dio cuando fue confirmado.

Del mismo modo, comentó: “Estoy feliz y contento, es una oportunidad que no veía venir. Me gusta salir de mi zona de confort y ahí voy al matadero.” Y aseguró que siempre le cae mal a la gente, pero que terminan conectando con él.

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Aldo Rendón llega con 25 años de moda y sin filtros

El stylist lleva más de 20 años en la moda (ig/aldorendon)

Originario de Culiacán, Sinaloa, Rendón construyó una carrera de más de dos décadas como stylist y consultor de imagen en un país donde el término apenas comenzaba a circular cuando él empezó. Su entrada al medio fue por la vía de la actriz Yolanda Andrade, quien lo llevó a la Ciudad de México, y de ahí escaló de la mano de la diseñadora Sarah Bustani.

Con el tiempo, su lista de clientas se convirtió en un directorio del espectáculo nacional: Galilea Montijo, Belinda, Gloria Trevi, Thalía y Ana de la Reguera, entre otras. Con Galilea , conductora del mismo reality que ahora lo tendrá como habitante, mantiene una amistad cercana que data de años de trabajo conjunto.

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Marcas de lujo, revistas y televisión

Aldo Rendón es parte de la familia de La Más Draga y ha colaborado con firmas muy importantes de moda (ig/aldorendon)

Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci figuran entre las firmas con las que Rendón ha colaborado. Su trabajo también abarca editoriales en publicaciones como Glamour México y GQ, donde su ojo crítico y su postura directa lo distinguen de otros estilistas de su generación.

En televisión, Rendón es juez de la temporada vigente de Solo las Más de la Más Draga y ocupó el mismo rol como invitado en ediciones anteriores del programa. Ha dado conferencias, impartido cursos de styling y participado en podcasts donde narra anécdotas de la industria sin autocensura.

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Un canal de YouTube que lo relanzó ante nuevas generaciones

(Instagram)

En los últimos meses, Rendón amplió su audiencia a través de su canal de YouTube, donde sus videos de opinión sobre moda, entretenimiento y comportamiento social acumulan millones de reproducciones. El contenido migró a TikTok y se volvió viral por su tono sin concesiones, lo que lo colocó en tendencia frente a un público que no lo conocía desde las alfombras rojas.

Esa combinación de trayectoria consolidada y presencia digital activa es la que lleva al estilista a la casa más vigilada de la televisión mexicana, donde se medirá con 16 personalidades más de diferentes ámbitos del espectáculo.

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