México

Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández: afirma que continuará desempeñando el cargo

El servidor público es investigado por abuso de autoridad, luego de que fuera revelado un video en el que irrumpe con presuntos escoltas armados a un club deportivo

Guardar
Google icon
El servidor público confirmó la decisión de un juez este 9 de julio. Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández
Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández: afirma que continuará desempeñando el cargo

Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, Estado de México, quedó vinculado a proceso penal por el delito de abuso de autoridad este 9 de julio, tras una audiencia en la que el juez de control resolvió su situación jurídica.

Flores también era imputado por lesiones, cargo del que quedó libre tras alcanzar un acuerdo reparatorio con las víctimas en su primera presentación ante el juez, ocasión en la que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

PUBLICIDAD

El servidor público afín al Partido Acción Nacional (PAN) aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales que continuará al frente del ayuntamiento: “Continuaré desempeñando el cargo de Presidente Municipal con la misma entrega, cercanía y responsabilidad con la que he trabajado desde el primer día de esta administración”.

El proceso se desprende de un incidente ocurrido el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, en Metepec, donde un video mostró a Flores Fernández irrumpiendo en el lugar acompañado de un grupo de personas, entre ellas un presunto escolta, quien portaba un rifle.

PUBLICIDAD

El alcalde aseguró que ejercerá “plenamente” su derecho a la defensa

En un mensaje publicado a las 12:00 horas en sus redes sociales, incluido Facebook, Flores Fernández afirmó acatar “con absoluto respeto a las instituciones y al Estado de derecho” la determinación de la autoridad jurisdiccional, refiriéndose a la vinculación a proceso.

Aseguró que será “dentro de las instancias legales donde se esclarecerán los hechos” y subrayó que su prioridad es una sola, ”servir a las familias de Metepec”.

El presunto abuso de autoridad de Flores fue publicado en redes sociales por un testigo. Crédito: Redes Sociales
El presunto abuso de autoridad de Flores fue publicado en redes sociales por un testigo. Crédito: Redes Sociales

El edil también señaló que el proceso no modificaba su responsabilidad con los habitantes de Metepec y que continuaría en el cargo con la misma entrega con la que trabajó desde el primer día de su administración. Defendió los resultados de su gestión.

“Hoy Metepec es un municipio reconocido por sus altos niveles de satisfacción ciudadana, por el fortalecimiento de la seguridad, por el impulso al desarrollo económico y social y por un gobierno cercano que trabaja todos los días para responder a las necesidades de la gente”, escribió.

Además, garantizó que las obras, programas y servicios públicos continuarían desarrollándose con normalidad, y cerró con un mensaje directo a sus representados: “Esa confianza la seguiré honrando con trabajo, resultados y absoluto respeto a la ley”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

MetepecPANEdomexEscoltasArmas largasPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”

La presidenta de México detalló que las armas son enviadas al país de forma ilegal

Sheinbaum recuerda que la mayor parte de las armas vienen de EEUU durante evento de “Sí al desarme, sí a la paz”

Revisión anual del T-MEC pone en riesgo al campo mexicano en 2026, advierte la UNTA

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas alertó que el nuevo esquema de revisiones anuales del T-MEC genera incertidumbre para los pequeños y medianos productores

Revisión anual del T-MEC pone en riesgo al campo mexicano en 2026, advierte la UNTA

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Su captura se da en medio de una disputa entre seis grupos criminales por el control del puerto y de las rutas de transporte

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

Abrir espacios en televisoras y plataformas digitales para transmitir el Mundial Femenil será clave para aumentar la audiencia y visibilizar desigualdades en el deporte

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

Revisión del T-MEC: EEUU seguirá necesitando los 17 valiosos metales que México posee, asegura economista de la UNAM

José Ignacio Martínez Cortés, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y coordinador dedel Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios hizo un balance y estrategias que puede seguir el país para salir a flote

Revisión del T-MEC: EEUU seguirá necesitando los 17 valiosos metales que México posee, asegura economista de la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

UIF y CONDUSEF revisarán transferencias de usuarios por posible lavado de dinero: firman acuerdo

ENTRETENIMIENTO

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

¿Cuándo sale el videojuego de Los Polinesios? La sorpresa con la que celebran sus 15 años

Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: “Tomé la decisión correcta”

¿Qué hará Fátima Bosch después de su reinado? La actual Miss Universo lo cuenta todo

Pedro Sola: de dichos de matar perros a promover la gordofobia, 30 años de una polémica carrera

DEPORTES

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Periodistas se enganchan en discusión sobre la incorporación de Rafa Márquez como técnico de México: “Bajito nivel de educación”

Quién es Landon Zúñiga, el posible fichaje de Chivas para el Apertura 2026 proveniente de la MLS

Haaland ya tiene su corrido duranguense: así suena la canción mexicana dedicada al goleador

CMLL revela más nombres para el Grand Prix Internacional 2026: así van los equipos de México y Extranjeros