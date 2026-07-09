Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández: afirma que continuará desempeñando el cargo

Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, Estado de México, quedó vinculado a proceso penal por el delito de abuso de autoridad este 9 de julio, tras una audiencia en la que el juez de control resolvió su situación jurídica.

Flores también era imputado por lesiones, cargo del que quedó libre tras alcanzar un acuerdo reparatorio con las víctimas en su primera presentación ante el juez, ocasión en la que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

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El servidor público afín al Partido Acción Nacional (PAN) aseguró en un comunicado publicado en sus redes sociales que continuará al frente del ayuntamiento: “Continuaré desempeñando el cargo de Presidente Municipal con la misma entrega, cercanía y responsabilidad con la que he trabajado desde el primer día de esta administración”.

El proceso se desprende de un incidente ocurrido el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, en Metepec, donde un video mostró a Flores Fernández irrumpiendo en el lugar acompañado de un grupo de personas, entre ellas un presunto escolta, quien portaba un rifle.

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El alcalde aseguró que ejercerá “plenamente” su derecho a la defensa

En un mensaje publicado a las 12:00 horas en sus redes sociales, incluido Facebook, Flores Fernández afirmó acatar “con absoluto respeto a las instituciones y al Estado de derecho” la determinación de la autoridad jurisdiccional, refiriéndose a la vinculación a proceso.

Aseguró que será “dentro de las instancias legales donde se esclarecerán los hechos” y subrayó que su prioridad es una sola, ”servir a las familias de Metepec”.

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El presunto abuso de autoridad de Flores fue publicado en redes sociales por un testigo. Crédito: Redes Sociales

El edil también señaló que el proceso no modificaba su responsabilidad con los habitantes de Metepec y que continuaría en el cargo con la misma entrega con la que trabajó desde el primer día de su administración. Defendió los resultados de su gestión.

“Hoy Metepec es un municipio reconocido por sus altos niveles de satisfacción ciudadana, por el fortalecimiento de la seguridad, por el impulso al desarrollo económico y social y por un gobierno cercano que trabaja todos los días para responder a las necesidades de la gente”, escribió.

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Además, garantizó que las obras, programas y servicios públicos continuarían desarrollándose con normalidad, y cerró con un mensaje directo a sus representados: “Esa confianza la seguiré honrando con trabajo, resultados y absoluto respeto a la ley”.

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