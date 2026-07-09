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¿Qué se sabe de la misteriosa mujer con la que Julián Quiñones tuvo a su primera hija?

El futbolista de origen colombiano formó una familia con su actual pareja, pero su historia amorosa comenzó años antes

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Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters

Julián Quiñones es uno de los mejores goleadores de la Selección Mexicana , con cuatro anotaciones que lo colocan cerca del récord histórico del Tricolor en Copas del Mundo. Pero mientras el país sigue sus pasos en la cancha, crece también la curiosidad por su vida personal: el delantero colombiano naturalizado mexicano tiene una hija mayor llamada Brianna, nacida en Colombia de una relación anterior, cuya madre nunca ha sido identificada públicamente.

Brianna nació cuando Quiñones firmó su primer contrato profesional

Julián Quiñones de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

La historia se remonta a los años de formación del atacante. Cuando los Tigres de la UANL lo captaron para su categoría Sub-20, Quiñones ya era padre. La niña, a quien llama Brianna, nació en Colombia y vive allá hasta la fecha. En ese momento, el futbolista destinó su primer sueldo completo como profesional a la madre de la pequeña para garantizar su crianza sin descuidar ningún detalle.

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Ese gesto habla de una relación que, aunque terminó, Quiñones manejó con responsabilidad desde el inicio de su carrera. Lo que nunca ha ocurrido es que el jugador haya dado a conocer el nombre o la identidad de esa mujer en entrevistas, redes sociales ni en ningún otro espacio público.

Sin embargo, reciente, Brianne subió un video a redes sociales donde felicitó a su padre por su desempeño en el Mundial y aseguró sentirse muy orgullosa de él.

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El futbolista nunca ha revelado quién es la madre de Brianna

Julián Quiñones con su equipo en Arabia Saudita y una bolsa Louis Vuitton (Instagram/@julianquinones33)
Julián Quiñones con su equipo en Arabia Saudita y una bolsa Louis Vuitton (Instagram/@julianquinones33)

No hay registro de que Quiñones haya mencionado a la madre de Brianna en ninguna entrevista. Tampoco aparece en sus redes sociales, donde el delantero sí comparte momentos con su esposa, con su hija Alana y con Lionel, el hijo que Ana Gabriela tuvo de una relación anterior.

La discreción es total y parece deliberada. Ni el entorno del futbolista ni los medios que han cubierto su vida personal han logrado identificar a esa mujer.

Ana Gabriela, la esposa que sí está en el centro de la historia

Julián Quiñones (Ig/Julianquiñones33)
Julián Quiñones (Ig/Julianquiñones33)

La vida sentimental de Quiñones tomó un giro distinto en 2020, cuando conoció a Ana Gabriela Quiñones Amato, modelo e influencer mexicana especializada en fitness, fotografía y moda. Se conocieron mientras el delantero jugaba con los Tigres de la UANL. Dos años después, en diciembre de 2022, se casaron.

Ana Gabriela también llegó a la relación con un hijo previo, Lionel, de ocho años, con quien el futbolista tiene una buena relación y aparece con frecuencia en sus publicaciones. En 2023, un año después de la boda, nació Alana, la primera hija en común de la pareja.

La familia de Quiñones suma cuatro integrantes entre hijos e hijastros

Julián Quiñones, su esposa, su hija y su hijastro (Ig/Julianquiñones33)
Julián Quiñones, su esposa, su hija y su hijastro (Ig/Julianquiñones33)

La dinámica familiar del delantero es la de una familia ensamblada: Brianna en Colombia, Lionel en México junto a su madre y Alana, la hija compartida. Son tres menores con historias distintas que convergen en la figura del goleador del Tri.

Ana Gabriela mantiene un perfil discreto pese a la popularidad creciente de su esposo. Sus cuentas en redes sociales están en privado, aunque su cuenta de Instagram supera los 200,000 seguidores. Durante el Mundial 2026, le ha mandado su apoyo a Quiñones a la distancia mediante videollamadas.

La madre de Brianna, en cambio, sigue siendo un nombre que nadie conoce. Quiñones ha hablado de su infancia difícil, de crecer sin su padre, de ser criado por mujeres, pero sobre esa relación específica no ha dicho una sola palabra en público.

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