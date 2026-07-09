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¿Cuándo sale el videojuego de Los Polinesios? La sorpresa con la que celebran sus 15 años

Rafa, Karen y Lesslie preparan una nueva experiencia digital para su comunidad, que los ha acompañado desde sus primeros años en internet

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(Foto Instagram: @platicapolinesi)
Los Polinesios celebran 15 años de trayectoria y anuncian un videojuego inspirado en su universo digital. - (Foto Instagram: @platicapolinesi)

Los Polinesios están de fiesta y decidieron celebrar sus 15 años de trayectoria con una sorpresa que emocionó a su comunidad. Rafa, Karen y Lesslie Polinesia anunciaron que preparan un videojuego inspirado en su universo digital, una propuesta con la que buscan llevar la conexión con sus seguidores a una nueva plataforma.

A través de sus redes sociales, los hermanos compartieron la noticia y revelaron que este proyecto forma parte de los festejos por su aniversario. El anuncio provocó una gran expectativa entre sus fans, quienes han acompañado al grupo desde sus primeros años creando contenido en internet.

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Aunque hasta el momento no existe una fecha confirmada para el estreno oficial del videojuego, Los Polinesios ya prepararon un encuentro especial para revelar más detalles. Será el próximo 16 de julio cuando compartan información a través de su canal de YouTube, donde esperan mostrar la sorpresa completa a su comunidad.

“POLINESIOS POWER UP”: el proyecto que despertó la emoción de sus seguidores

¿Quiénes son Los Polinesios, cuál es su historia en YouTube y a qué se dedican? Captura: Instagram.
Rafa, Karen y Lesslie Polinesia dan a conocer en redes sociales que el videojuego busca conectar con sus seguidores en una nueva plataforma. Captura: Instagram.

El anuncio llegó acompañado de un mensaje en redes sociales donde Rafa, Karen y Lesslie dieron a conocer el nombre de esta nueva experiencia: “VIDEOJUEGO DE POLINESIOS EN ROBLOX!!🎮 POLINESIOS POWER UP💥”.

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En la publicación, los creadores escribieron: “Por fin les podemos contar la GRAN SORPRESA que les tenemos por nuestros 15 AÑOS DE POLINESIOS”, dejando claro que este lanzamiento es una manera de celebrar junto a las personas que han seguido su carrera durante años.

Los hermanos también invitaron a sus seguidores a compartir sus reacciones al tráiler del proyecto. “Queremos ver sus reacciones al tráiler así que etiquétennos en sus videos y los vamos a estar viendo👀”, señalaron, además de cerrar el mensaje con una muestra de cariño hacia su público: “Los amamos”.

A pesar de la emoción generada, los detalles sobre el funcionamiento del videojuego y la fecha exacta en que estará disponible todavía no han sido revelados. La expectativa está puesta en la presentación que realizarán el próximo 16 de julio.

Quiénes son Los Polinesios y por qué marcaron una generación en internet

Los Polinesios preparan un encuentro en su canal de YouTube para revelar más detalles del videojuego este 16 de julio.
Los Polinesios preparan un encuentro en su canal de YouTube para revelar más detalles del videojuego este 16 de julio.

Rafa, Karen y Lesslie Polinesia son considerados uno de los grupos de creadores de contenido mexicanos más reconocidos dentro de YouTube. Desde sus inicios lograron construir una comunidad internacional gracias a sus videos de entretenimiento, retos y experiencias personales.

Uno de los factores que impulsó su éxito fue la creación de diferentes canales de YouTube, con contenidos dirigidos a distintos públicos. Su crecimiento fue acompañado por una generación de seguidores que comenzó a verlos desde la infancia y que con el paso del tiempo continuó formando parte de su comunidad.

Durante 15 años, Los Polinesios han conseguido mantenerse vigentes en un entorno digital que cambia constantemente. Su capacidad para adaptarse a nuevas tendencias les permitió pasar de los videos tradicionales en internet a explorar otros formatos de entretenimiento.

La espera por el videojuego aumenta mientras sus fans esperan más detalles

Fotografía de los polinesios
El grupo impulsa su crecimiento con diferentes canales de YouTube y se mantiene vigente al adaptarse a nuevas tendencias digitales. - Foto: Cuartoscuro

El anuncio del videojuego representa una nueva etapa para Los Polinesios, quienes ahora buscan acercarse a su audiencia desde una experiencia interactiva. La propuesta combina el contenido que los hizo famosos con una nueva forma de participación para sus seguidores.

Por ahora, la comunidad tendrá que esperar para conocer la fecha oficial de lanzamiento. Los creadores no han confirmado cuándo estará disponible el videojuego, pero sí adelantaron que el 16 de julio será una fecha importante para revelar información sobre este proyecto.

Con la frase “Por fin les podemos contar la GRAN SORPRESA”, Los Polinesios iniciaron una nueva celebración junto a sus fans, quienes durante 15 años han sido parte fundamental de una historia que comenzó en internet y que ahora busca llegar a nuevos escenarios digitales.

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