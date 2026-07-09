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UIF y CONDUSEF revisarán transferencias de usuarios por posible lavado de dinero: firman acuerdo

El acuerdo contempla acciones conjuntas de capacitación y colaboración técnica, además de establecer mecanismos seguros y legales para el intercambio de información entre ambas instituciones

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La CONDUSEF facilita la localización de cuentas bancarias, seguros y Afores de personas fallecidas.
La CONDUSEF facilita la localización de cuentas bancarias, seguros y Afores de personas fallecidas.

La seguridad del sistema financiero mexicano se fortaleció este jueves con la firma de un Convenio de Colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con el objetivo de consolidar acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

A través de este acuerdo, ambas instituciones fortalecerán sus capacidades mediante el intercambio de información conforme al marco jurídico aplicable, la generación de canales permanentes de comunicación y el desarrollo de acciones de capacitación y colaboración técnica que contribuyan a prevenir el uso indebido del sistema financiero y mejorar los mecanismos de inteligencia financiera.

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El convenio permitirá a la CONDUSEF y a la UIF aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, fortaleciendo así las acciones del Estado mexicano para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero.

43 mil 871 asuntos que revelaron la urgencia del acuerdo

En el primer semestre de 2026, la CONDUSEF registró 43 mil 871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras reportadas por usuarios. Esa cifra evidenció la necesidad de articular una respuesta institucional coordinada y de mayor alcance.

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La información estadística derivada de esos registros permitirá identificar tendencias y modalidades de operación ilícita. El análisis también apuntará a los sectores con mayor incidencia y a las zonas geográficas con más riesgo.

Sin embargo, no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios ni datos sensibles. Solo se compartirá información que, conforme al marco legal vigente, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.

Bajo este esquema, la UIF contará con mayores elementos para analizar posibles esquemas de delitos financieros gracias a los insumos de la CONDUSEF. Uno de los patrones que se podrá rastrear con mayor precisión es el uso de cuentas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito.

Los objetivos que el convenio persigue

El acuerdo establece canales permanentes de comunicación entre las dos instituciones. Esos canales permitirán una respuesta más ágil ante nuevas modalidades de fraude que afecten al sistema financiero.

Condusef alerta fraude en redes sociales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Condusef alerta fraude en redes sociales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ambas instituciones aprovecharán los productos de inteligencia generados dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. El resultado directo es una mayor capacidad del Estado para proteger a los usuarios de servicios financieros.

El cruce de información entre la UIF y la CONDUSEF permitirá detectar los siguientes elementos de riesgo:

  1. Modalidades de fraude activas en el sistema financiero.
  2. Patrones de operación utilizados para la comisión de delitos financieros.
  3. Zonas geográficas con mayor incidencia de afectaciones a usuarios.
  4. Sectores del sistema financiero con mayor vulnerabilidad.
  5. Tendencias en el uso indebido de cuentas para dispersar recursos ilícitos.

El estándar internacional que respalda el acuerdo

La UIF y la CONDUSEF alinearon el convenio a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ese organismo establece las mejores prácticas globales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El apego a las recomendaciones del GAFI refuerza la credibilidad del sistema financiero mexicano ante los organismos internacionales. México consolida así su posición dentro del marco multilateral de combate a los delitos financieros.

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El compromiso institucional que quedó formalizado

La firma del convenio refrenda el compromiso de ambas instituciones con la integridad del sistema financiero nacional. El acuerdo fortalece la coordinación entre todas las entidades que integran dicho sistema, en apego al marco jurídico vigente.

La UIF y la CONDUSEF demostraron que la colaboración interinstitucional es una herramienta concreta para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La seguridad del sistema financiero mexicano dejó de depender de esfuerzos aislados para convertirse en una tarea articulada entre las instituciones del Estado.

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