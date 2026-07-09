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¿Qué hará Fátima Bosch después de su reinado? La actual Miss Universo lo cuenta todo

La reina de belleza también habló de su situación sentimental

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Mujer sonriente con cabello oscuro recogido, collar de perlas doradas y pendientes, lleva un vestido estampado y una banda blanca con 'MISS U' en azul
Una participante del concurso Miss Universo sonríe con gracia, luciendo un vestido estampado, un collar de perlas y su banda de Miss U. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

La atención mediática se ha centrado en Fátima Bosch mientras se acerca el final de su etapa como Miss Universo México.

La reina de belleza compartió detalles sobre sus próximos pasos y reflexionó sobre su experiencia en el concurso, sus prioridades y cómo planea manejar su vida personal y profesional una vez que concluya su reinado.

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Sus declaraciones, llenas de humor y honestidad, abren una nueva etapa en su carrera y despiertan curiosidad sobre su futuro.

Fátima Bosch revela su plan tras el reinado

Durante su encuentro con la prensa, Fátima Bosch expresó con entusiasmo sus intenciones para después de entregar la corona.

El foro en el Palacio Tecleño reunió a líderes y figuras internacionales para debatir el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Henry Flores)
El foro en el Palacio Tecleño reunió a líderes y figuras internacionales para debatir el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Henry Flores)

“Estoy muy emocionada porque después de mi reinado quiero meterme más de lleno en el tema de filantropía, que ahorita lo hago, pero no he tenido tanto tiempo como me gustaría”, explicó la modelo.

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Bosch compartió que le gustaría consolidar una fundación y dedicar más tiempo a causas sociales.

“Eso es lo que me encantaría poder hacer para ya estar full dedicada a, a eso”, confesó, subrayando que se trata de una responsabilidad que toma con seriedad y para la cual aún desea prepararse más.

En cuanto a su futuro en los medios, fue clara:

“En televisión no me veo, la verdad, que yo sé que me lo preguntan mucho”. Aunque reconoció haber recibido propuestas para conducción y telenovelas, descartó por ahora incursionar en la actuación.

“Yo no sé actuar ni esas cosas”, bromeó entre risas, y añadió: “Si tienen un papel de arbusto, yo sería la indicada. Eso sí estaría cool”.

El papel de la actual ganadora fue cuestionado durante una conferencia por una estudiante que señaló supuestas irregularidades en el certamen. REUTERS/Luis Manuel Lopez
El papel de la actual ganadora fue cuestionado durante una conferencia por una estudiante que señaló supuestas irregularidades en el certamen. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Su situación sentimental y el aprendizaje durante el certamen

Sobre su vida sentimental, Fátima Bosch aclaró que en este momento su prioridad es cumplir con sus compromisos como Miss Universo

“Ahorita, la verdad que por mi reinado no he tenido la oportunidad de entablar nada sentimentalmente con nadie y sería un error hacerlo porque me quedan cuatro meses en los que tengo que seguir concentrada”, comentó ante los reporteros.

La modelo insistió en que, cuando decida iniciar una relación, será transparente: “El día que yo tenga una relación con alguien, pues es el amor es muy bonito, es algo que no voy a tener que esconder cuando sea alguien que, que me importa, alguien que yo quiera”.

Bosch también reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó su paso por el certamen y la exposición pública. Admitió que al principio sentía inseguridad ante la prensa, pero ahora lo toma con naturalidad:

“Para mí, muchas veces, yo pensaba que cuando preguntaban algo, averiguaban si era verdad o no… pero creo que es algo que ya me he acostumbrado y se me ha quitado ese miedo de, de ser vulnerable y que la gente, pues, me vea tal cual soy”.

Con un tono relajado y directo, la joven dejó claro que su enfoque está en crecer, aprender y rodearse de su familia, sin dejarse afectar por rumores o comentarios negativos.

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