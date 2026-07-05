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Imponen medidas cautelares a Fernando Flores, alcalde de Metepec, por irrupción violenta en club deportivo: no pedirá licencia

El alcalde enfrentará cargos por abuso de autoridad

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Imponen medidas cautelares a Fernando Flores, alcalde de Metepec, por irrupción violenta en club deportivo: no pedirá licencia. (Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández)
Imponen medidas cautelares a Fernando Flores, alcalde de Metepec, por irrupción violenta en club deportivo: no pedirá licencia. (Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández)

Fernando Flores no pedirá licencia y seguirá al frente del Ayuntamiento de Metepec pese al proceso penal que enfrenta por abuso de autoridad, luego de que un juez de control le impuso tres medidas cautelares el pasado viernes tras la irrupción violenta que protagonizó el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.

El alcalde panista compareció en los juzgados colindantes al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le imputó formalmente los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

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Casi al inicio de la audiencia, la defensa notificó un acuerdo reparatorio con las víctimas por el cargo de lesiones, por lo que solo subsiste el de abuso de autoridad.

El juez fija tres restricciones mientras avanza la causa

El juez que conoce la causa penal dejó en libertad a Flores Fernández, pero le impuso las siguientes medidas cautelares:

  • Acudir a firmar al juzgado durante los primeros cinco días de cada mes, mientras dure el proceso.
  • No ingresar ni acercarse al Club Deportivo La Asunción.
  • Mantenerse alejado de las víctimas, entre ellas su hermano y otros familiares que figuran con esa calidad en el expediente.

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

La defensa solicitó además la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica del edil. Será hasta el 8 de julio cuando el juez determine si Flores Fernández queda sujeto a proceso penal por abuso de autoridad o si se le deja en libertad por falta de pruebas.

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“No pido licencia, sigo siendo alcalde de Metepec”

Al salir de los juzgados, el presidente municipal fue abordado por la prensa. Se dijo tranquilo y fue directo: “No pido licencia, sigo siendo alcalde de Metepec, soy inocente”.

La postura se encuentra prevista en la legislación:

El artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que los integrantes de los ayuntamientos requieren licencia para separarse de sus funciones únicamente cuando enfrentan prisión preventiva, supuesto que no aplica en este caso. La sola vinculación a proceso no equivale a una sentencia ni implica la pérdida del cargo.

En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales
En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales

El incidente que desató la investigación

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 4 de junio, cuando un video difundido en redes sociales mostró al alcalde irrumpiendo en el Club Deportivo La Asunción acompañado de escoltas, uno de los cuales portaba un rifle. Las imágenes se viralizaron y generaron polémica.

Ese mismo día, Flores Fernández publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció disculpas condicionadas a quienes “creen que vieron un actuar excesivo” de su parte, según informó.

Argumentó que acudió al lugar tras recibir un llamado de auxilio por un conflicto entre particulares, del cual dijo ser socio. No precisó quién le reportó el incidente ni aclaró si el hombre armado pertenecía a su escolta oficial.

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