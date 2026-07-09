Llave MX: qué trámites puedes hacer con un solo usuario y cómo funciona el registro

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la plataforma registra 28 millones 48 mil 244 usuarios desde su lanzamiento en 2024, lo que la consolida como el principal sistema de autenticación digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llave MX ya concentra más de 28 millones de cuentas y da acceso a 242 plataformas del gobierno federal, estatal y municipal con un solo usuario vinculado a la CURP.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la plataforma registra 28 millones 48 mil 244 usuarios desde su lanzamiento en 2024, lo que la consolida como el principal sistema de autenticación digital del país.

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El acceso es gratuito, no requiere descargar ninguna aplicación y funciona desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Qué trámites puedes hacer con tu cuenta

Entre los servicios disponibles están: descargar actas de nacimiento, matrimonio y defunción; consultar el estatus de trámites en curso; acceder a programas sociales; obtener documentos oficiales, y gestionar citas con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para trámites consulares y documentales. (Imagen ilustrativa)

Llave MX es una plataforma de identidad digital del Gobierno de México que permite acceder a cientos de servicios públicos con una sola cuenta. En lugar de crear un usuario distinto para cada dependencia, basta con ingresar la CURP y un medio de contacto personal para autenticarse en cualquiera de los 242 sistemas integrados.

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Entre los servicios disponibles están: descargar actas de nacimiento, matrimonio y defunción; consultar el estatus de trámites en curso; acceder a programas sociales; obtener documentos oficiales, y gestionar citas con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para trámites consulares y documentales.

Las plataformas con mayor tráfico son la Plataforma Nacional del Registro Civil, con 22.91% de los inicios de sesión; los propios servicios de Llave MX, con 19.72%; Expediente MX, con 7.46%; y el sistema de citas de la SRE, con 6.89%.

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De los 242 sistemas integrados hasta junio de 2026, 204 pertenecen al ámbito federal, 30 a gobiernos estatales y ocho a administraciones municipales.

Cómo crear tu cuenta en llave.gob.mx

Recibirás un enlace en tu correo y un SMS en tu celular. Debes confirmar ambos para activar la cuenta. (Captura de pantalla)

El registro se realiza en tres pasos desde el portal oficial llave.gob.mx. El proceso completo toma pocos minutos y no requiere acudir a ninguna oficina.

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Paso 1. Datos personales y domicilio

Ingresa a llave.gob.mx y selecciona “Crear cuenta”. Escribe tu CURP, activa el captcha y pulsa “Continuar”. El sistema completará automáticamente tus datos personales. Luego, captura tu código postal y selecciona tu colonia.

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Paso 2. Medios de contacto

Registra tu correo electrónico y tu número celular. Ambos deben estar activos, ya que se usarán para verificar tu identidad y recibir notificaciones de tus trámites.

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Paso 3. Contraseña y verificación

Crea una contraseña de al menos ocho caracteres que incluya mayúsculas, minúsculas y números. Acepta el aviso de privacidad y los términos y condiciones, completa el captcha y pulsa “Finalizar”.

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Recibirás un enlace en tu correo y un SMS en tu celular. Debes confirmar ambos para activar la cuenta.

Qué necesitas para registrarte

De acuerdo con el organismo, hasta la fecha se han registrado 28 millones 48 mil 244 cuentas, una cifra que refleja la creciente adopción de herramientas digitales para interactuar con el Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los requisitos son: CURP vigente, número celular activo, correo electrónico en uso, código postal y datos de domicilio.

Para trámites específicos —como la corrección de un acta de nacimiento— se solicita además una identificación oficial vigente en formato PDF, JPG o PNG. Son válidos el INE, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del Servicio Militar Nacional y la licencia de conducir.

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Las personas extranjeras sin CURP pueden registrarse mediante un flujo alterno: deben indicar que no cuentan con esa clave, ingresar sus datos personales manualmente y cargar un documento de identidad oficial de hasta 2 MB en formato JPG, PNG o PDF.

Quién la usa y desde dónde

Por entidad, el Estado de México concentra el mayor número de cuentas con 4.07 millones de usuarios, seguido por la Ciudad de México con 2.16 millones y Jalisco con 1.75 millones. (Composición fotográfica- Infobae/Gobierno de la Ciudad de México)

El 72.7% de los accesos se realiza desde teléfonos celulares; las computadoras representan 27.95% y las tabletas, 0.73%.

Por entidad, el Estado de México concentra el mayor número de cuentas con 4.07 millones de usuarios, seguido por la Ciudad de México con 2.16 millones y Jalisco con 1.75 millones.

La plataforma también registra actividad desde el exterior: 4.5 millones de connacionales en Estados Unidos la utilizan para realizar gestiones con dependencias mexicanas, además de usuarios registrados en países como Alemania.

En caso de problemas técnicos durante el registro, la ATDT pone a disposición el número nacional 079 para orientación directa.