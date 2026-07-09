México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 9 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,05 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,37% respecto al precio de 19,98 pesos registrado en la jornada previa, según la fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,46%, aunque su variación interanual se sitúa en una bajada del 7,84%.

El euro a peso mexicano presenta una tendencia positiva por segundo día consecutivo, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el corto plazo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,09%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,59%, indicando una relativa estabilidad en el mercado.

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