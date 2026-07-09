“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

Un grupo de jugadoras de la selección mexicana de fútbol femenil viste uniformes verdes en un fondo magenta con patrones ancestrales. (Jesús Avilés )

El futbol mexicano atraviesa un momento de contrastes profundos. Mientras una gran parte de la afición lidia con la reciente decepción deportiva del conjunto varonil, una nueva luz brilla en el horizonte. La Mtra. Claudia Arruñada, profesora de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana (IBERO), advierte que el respaldo a la Selección Femenil debe ir más allá de la coyuntura para lograr una verdadera y sólida consolidación en la historia del deporte nacional.

A continuación, se muestra el panorama actual y lo que se necesita para transformar esta esperanza en una realidad permanente.

Fracaso en el Mundial 2026: La desilusión de la afición con la Selección Mexicana

La decepción invadió a la afición mexicana tras la dolorosa eliminación de la Selección varonil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El sueño colectivo de avanzar por primera vez en 40 años a los anhelados cuartos de final se desvaneció abruptamente sobre la cancha.

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CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Entre lágrimas y abrazos, aficionados mexicanos asimilan la eliminación de la Selección Mexicana y el fin del sueño de conquistar la Copa del Mundo. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Este tropiezo dejó un ambiente de profunda desilusión en todo el país. La derrota ha vuelto a poner en tela de juicio las estructuras del balompié, obligando a los seguidores a reflexionar sobre el rumbo del deporte y, al mismo tiempo, a buscar nuevos referentes que representen dignamente el orgullo competitivo a nivel internacional.

El renacer del futbol femenil: a un paso de la Copa Mundial tras 15 años

En medio de este escenario de frustración, el futbol femenil aparece como una nueva y legítima esperanza para millones de aficionados. La Selección Femenil se encuentra a un solo paso de regresar a una Copa Mundial, rompiendo con una pesada racha de 15 años de ausencia en el torneo más prestigioso a nivel de selecciones.

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Si bien es una realidad histórica que esta categoría no ha despertado el mismo nivel de interés masivo entre el pueblo mexicano, el talento y los resultados recientes demuestran un crecimiento imparable. Las jugadoras están a punto de lograr una clasificación que promete marcar un rotundo antes y un después en la historia del futbol femenino nacional, atrayendo finalmente los reflectores que merecen.

Retos para consolidar a la Selección Femenil Mexicana según la academia

Es precisamente en este contexto de creciente euforia donde surge una advertencia fundamental. De acuerdo con el análisis de la academia desde la IBERO, es el momento ideal para cambiar la narrativa, pero la especialista es tajante: “no basta con una campaña emotiva”.

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El Tri femenil está a dos victorias de cumplir los principales objetivos del ciclo: regresar al Mundial y mantenerse en la ruta olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)

El principal desafío radica en no utilizar el éxito de las mujeres como un simple premio de consolación ante el tropiezo del equipo varonil. El balompié de mujeres requiere compromiso. Para que la consolidación sea real, se deben superar los siguientes retos:

Reconocer el mérito independiente: El valor deportivo de las seleccionadas debe celebrarse por su propia evolución táctica y esfuerzo sostenido, eliminando cualquier comparación perjudicial.

Generar un consumo deportivo constante: La efervescencia temporal en redes sociales tiene que evolucionar hacia una cultura de asistencia a los estadios y un seguimiento continuo de sus torneos.

Exigir apoyo institucional a largo plazo: El respaldo debe traducirse en condiciones equitativas de desarrollo para que el talento emergente pueda competir de tú a tú en la élite mundial.

¿Cómo cambiar la narrativa del futbol femenino nacional?

Transformar la visión que se tiene sobre el deporte practicado por mujeres implica una reeducación profunda. No se trata únicamente de subirse al tren de la victoria cuando los marcadores son favorables, sino de acompañar integralmente los procesos deportivos.

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Las jugadoras han labrado un camino cuesta arriba durante décadas, derribando barreras sistémicas y superando la falta de visibilidad. Hoy, la sociedad tiene la oportunidad de brindarles el lugar protagónico. Este cambio de mentalidad representa una oportunidad para que el interés no sea fugaz, sino un vínculo orgánico y sostenido que inspire a las futuras generaciones de atletas en el país.

El partido decisivo contra Haití: Un punto de inflexión deportivo

El calendario marca el mes de noviembre como la fecha clave para esta generación de futbolistas. El equipo mexicano enfrentará a Haití en un duelo decisivo de máxima tensión que definirá si México obtiene el boleto al máximo torneo internacional.

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Este encuentro es mucho más que un simple pase deportivo; representa una prueba de fuego para medir la madurez y el compromiso real del público mexicano. La consolidación de la Selección Femenil no ocurrirá únicamente en el terreno de juego, sino en la capacidad de la afición para demostrar que el talento de estas mujeres cuenta con un respaldo permanente, capaz de transformar de manera definitiva la cultura del balompié en México.