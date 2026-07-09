Quién es Landon Zúñiga, el posible fichaje de Chivas para el Apertura 2026 proveniente de la MLS

El mexico-americano ya fue visto portando los colores del rebaño. (IG Landon Zúñiga)

El Club Deportivo Guadalajara continúa expandiendo sus horizontes en la búsqueda de talento con raíces mexicanas más allá de las fronteras. En el marco del arranque del torneo Apertura 2026, la directiva rojiblanca ha concretado la incorporación de Landon Zúñiga, una joven promesa mexicoestadounidense de 18 años proveniente de la academia del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).

Aunque su contratación está planificada inicialmente para integrarse a la estructura de las fuerzas básicas y al Club Deportivo Tapatío —filial en la Liga de Expansión MX—, el juvenil atacante llega con la proyección de convertirse en una pieza elegible para el primer equipo de la Liga MX a mediano plazo, siguiendo una fórmula de captación en Estados Unidos que le ha rendido dividendos a la institución en los últimos años.

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El mexico-americano ya fue visto portando los colores del rebaño. (IG Landon Zúñiga)

¿Quién es Landon Zúñiga?

Nacido el 26 de septiembre de 2007, Landon Zúñiga es un futbolista de doble nacionalidad que ha desarrollado la totalidad de su etapa formativa en el balompié de los Estados Unidos. Su crecimiento deportivo se dio principalmente dentro de la prestigiosa Atlanta United Academy, una de las canteras más competitivas del entorno de la MLS Next Gen.

Con apenas 18 años, el futbolista concluyó su vínculo con la escuadra de Georgia y viajó a territorio mexicano para realizar un periodo de prueba con el chiverío. Tras convencer al comité deportivo comandado por Alejandro Manzo y Javier Mier, Zúñiga firmó un contrato por tres años en calidad de agente libre.

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El propio jugador oficializó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías junto al escudo del Guadalajara expresando el orgullo por sus raíces y la satisfacción de haber obtenido su primer contrato profesional tras demostrar su valía en los entrenamientos previos.

El mexico-americano ya fue visto portando los colores del rebaño. (IG Landon Zúñiga)

Estilo de juego: Versatilidad y desequilibrio por las bandas

Landon Zúñiga se caracteriza por ser un atacante moderno dotado de una gran versatilidad en el último tercio de la cancha. Aunque su posición natural y preferida es la de extremo por izquierda, el juvenil posee las condiciones técnicas necesarias para desempeñarse con soltura por la banda derecha o incluso ocupar posiciones más céntricas como mediapunta o delantero nominal.

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Entre sus principales virtudes sobre el terreno de juego destacan:

Velocidad y regate: Su agilidad en el mano a mano lo convierte en un futbolista ideal para romper bloques defensivos compactos. Posee un cambio de ritmo explosivo en carrera que suele dejar en el camino a los laterales rivales.

Perfil cambiado y diagonales: Al jugar por el sector izquierdo siendo diestro, busca recurrentemente recortar hacia el centro de la cancha para generar opciones de disparo de media distancia o habilitar a sus compañeros mediante pases filtrados.

Físico y potencia: Con una estatura considerable para su posición en el extremo, Zúñiga combina la agilidad con una buena presencia física, lo que le ayuda a retener el balón de espaldas y competir en balones divididos contra defensores de mayor experiencia.

El mexico-americano ya fue visto portando los colores del rebaño. (IG Landon Zúñiga)

La estrategia de Chivas en el mercado norteamericano

La incorporación de Zúñiga responde directamente a una política institucional que se ha intensificado en el Guadalajara. Ante las limitaciones del mercado local y los altos costos de los futbolistas consolidados en la Liga MX, la directiva tapatía ha fortalecido su departamento de visorías en los Estados Unidos, buscando captar a las joyas de doble nacionalidad antes de que den el salto definitivo en la MLS o con los representativos de las barras y las estrellas.

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El plan inmediato para el nacido en Atlanta es la aclimatación y el desarrollo competitivo en la Liga de Expansión MX con el Tapatío. El cuerpo técnico rojiblanco busca que el futbolista asimile el ritmo, la intensidad y el roce físico del fútbol mexicano antes de dar el salto definitivo hacia las canchas de la Primera División con el primer equipo de Chivas.