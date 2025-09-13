Se desconoce el paradero de una pareja de caficultores secuestrada en la vía Pitalito–Acevedo: se adelantan operativos

Los caficultores fueron secuestrados, como confirmaron las autoridades del departamento del Huila - crédito redes sociales/X

El secuestro de dos reconocidos caficultores en el sur del Huila mantiene en alerta a las autoridades locales desde la noche del viernes, 12 de septiembre de 2025, según información que está en confirmación de la Policía.

La pareja, identificada como Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, fue interceptada por individuos armados sobre la vía Pitalito–Acevedo, en el sector conocido como Cantarito, de acuerdo con información obtenida por Blu Radio.

Según el reporte adelantado por las autoridades y difundido por el medio, la pareja viajaba en un vehículo blindado cuando fue atacada a tiros por los secuestradores, quienes intentaron obligarlos a detener su marcha.

Al no conseguirlo, los atacantes dispararon contra las llantas del automóvil, factor que propició que los ocupantes perdieran el control y detuvieran la marcha en medio de la vía.