Dos hombres detenidos y encarcelados por secuestrar durante tres días a un joven en una nave de Sevilla

La víctima fue retenida bajo amenazas y maltratada mientras sus captores exigían dinero a su familia a cambio de su liberación

Por Clara Barceló

Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional en el centro de Sevilla. POLITICA POLICÍA NACIONAL

Un secuestro que ocurrió en la provincia de Sevilla ha terminado con dos personas detenidas y encarceladas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La víctima, un joven cuya identidad y edad no han sido informadas, permaneció tres días secuestrado contra su voluntad en una habitación dentro de una nave industrial, mientras los secuestradores exigían una cantidad de dinero a su familia a cambio de su liberación.

Los hechos tuvieron lugar cuando el joven acababa de llegar a su domicilio y se encontraba aparcando su vehículo en un parking cercano. Fue justo en ese momento, cuando dos individuos se le acercaron por sorpresa y, bajo amenazas, lo obligaron a subirse al coche con ellos.

Durante el trayecto en coche, los agresores le colocaron un pasamontañas en la cabeza, con el objetivo de impedir que supiera donde se encontraba el lugar al que lo llevaban. Finalmente, fue trasladado a una nave industrial situada en las afueras de la provincia, donde quedó encerrado en una de las habitaciones durante tres días.

Tres días de encierro, maltratos y sin alimento

Imagen de una nave industrial
Imagen de una nave industrial Antonio Sempere - Europa Press

Durante el tiempo que permaneció retenido, el joven no recibió ningún tipo de comida y además fue víctima de diversos malos tratos por parte de los raptores, además los secuestradores lo mantenían vigilado en todo momento.

Pasadas 72 horas desde que empezó el secuestro, los autores decidieron poner en libertad al joven. Lo abandonaron en unos terrenos rurales cercanos a Sevilla capital, desde donde pudo pedir ayuda y alertar a las autoridades.

Tras recibir el aviso, la Policía activó un dispositivo de emergencia con agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que logró ubicar la nave industrial y recoger pruebas clave para la investigación.

Una investigación rápida y eficaz

Fuentes policiales han explicado que la operación se desarrolló con bastante rapidez, gracias a la colaboración entre diferentes unidades. Las investigaciones permitieron identificar a los responsables en pocos días, demostrando que la víctima conocía previamente a sus secuestradores.

Uno de los implicados fue localizado ya en prisión, donde había ingresado unos días después del secuestro por otros delitos. Los agentes acudieron al centro penitenciario para informarle de su nueva imputación por secuestro y detención ilegal.

El segundo sospechoso también fue arrestado poco después en la localidad sevillana de Bormujos, durante un operativo especial desplegado por la Policía Nacional.

Tras pasar a disposición judicial, el juez ordenó su ingreso inmediato en prisión preventiva, mientras continúa la investigación.

Una mujer fue secuestrada junto con sus dos hijos

Vínculos personales entre los implicados

Aunque aún no se sabe el motivo exacto del secuestro, las primeras líneas de investigación apuntan a que existía una relación previa entre la víctima y los dos captores. Sin embargo, las autoridades han aclarado que por lo que parece, no se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado o el narcotráfico.

Los investigadores aún siguen trabajando para poder determinar si el motivo fue económico o personal, ya que los secuestradores habrían exigido a la familia una cantidad de dinero indeterminada para poder liberar al joven.

