México

Karely Ruiz estalla contra quienes criticaron su cirugía de busto y lanza feroz respuesta

La influencer explicó por qué decidió someterse a una reducción de pecho y habló del impacto de la maternidad en su cuerpo

Guardar
Google icon
Karely Ruiz responde en redes sociales a las críticas por su cirugía de reducción de busto y defiende el cambio por motivos personales.
Karely Ruiz responde en redes sociales a las críticas por su cirugía de reducción de busto y defiende el cambio por motivos personales.

Karely Ruiz no se quedó callada luego de compartir el resultado de su cirugía de reducción de busto y encontrarse con una ola de comentarios en redes sociales. La creadora de contenido respondió directamente a quienes aseguraban que el cambio físico era imperceptible y defendió la decisión que tomó por motivos personales.

A través de un video, la influencer reaccionó a los mensajes de sus detractores con un discurso sin filtros. “Se ve igual, ¿qué se hizo?... Ay, es que pura fea me critica. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tan feas?... Sí, pero antes, hermosa. Ahorita pues ya le he invertido a mi cuerpo y me veo bien”, expresó.

PUBLICIDAD

Incluso remató con una frase que rápidamente generó conversación entre sus seguidores: “Pero bueno, se ve igual, ... feas”. En Facebook también exhibió algunos de los comentarios que recibió y respondió a quienes la insultaban, mientras parte de su comunidad respaldó su postura.

Una decisión que, asegura, tomó por salud y bienestar

Karely Ruiz responde a comentarios de seguidores que critican sus resultados tras su cirugía estética

Antes de entrar al quirófano, Karely Ruiz explicó en un video publicado en su canal de YouTube que la cirugía era una decisión que llevaba tiempo considerando. Contó que, tras convertirse en madre y vivir el proceso de lactancia, su cuerpo cambió de manera importante.

PUBLICIDAD

“Siempre he sido de busto grande y ahorita que fui mamá, pues la lactancia y eso, se me hicieron unas bombas. La verdad ya me dolía la espalda, ya quería verme más estética”, comentó. También reconoció que someterse nuevamente a una operación no fue sencillo. “Uno como mamá piensa dos veces las cosas y dije: no es fácil volver a someterme a una cirugía”.

La influencer aseguró que habló con su esposo y con su familia antes de tomar la decisión. “Es por salud, en algún momento me puede afectar el peso de las bubis y por eso dije: ya”, afirmó al explicar los motivos que la llevaron a realizarse el procedimiento.

“Me despido de esta Karely”: el inicio de una nueva etapa

Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)
La influencer asegura en un video que algunos usuarios dicen que su reducción de busto “se ve igual” y ella contesta con frases sin filtros. - (X@supernovaboxing)

Durante el mismo video, Karely Ruiz confesó que buscaba sentirse mejor consigo misma después de experimentar cambios físicos derivados del embarazo, la lactancia y la pérdida de peso por sus entrenamientos de box.

“Había días que no me sentía bien conmigo misma”, reconoció. Incluso recordó que durante un viaje a París llegó a llorar porque no le gustaba cómo lucía con determinada ropa. “Dije: ‘Es ahora o nunca’. Siento que es algo que necesito más en el lado físico, emocional, el sentirme bien”.

Antes de ingresar al quirófano compartió un mensaje con sus seguidores: “Me despido de esta Karely, viene una nueva versión mía. Estoy muy nerviosa, pero ya quiero ver el resultado”. También pidió que le enviaran buenos deseos durante el proceso.

El apoyo de su esposo y las dudas sobre la recuperación

Karely ruiz -México- 30 enero
Karely Ruiz dice que habló con su esposo y su familia antes de la operación y que como mamá piensa dos veces someterse a una cirugía. (FB)

En el video, el esposo de Karely Ruiz explicó que al principio no estaba convencido de la cirugía por los riesgos que implica cualquier procedimiento médico, aunque finalmente decidió respaldarla.

La influencer también consultó al doctor Jorge Aguilar Baqueiro sobre la recuperación, la posibilidad de volver a practicar box y si la cirugía podría afectar una futura lactancia. El especialista explicó que la manipulación quirúrgica puede incrementar algunos riesgos, aunque será necesario evaluar su evolución con el paso de los meses.

Karely Ruiz adelantó que deberá guardar reposo y que durante varias semanas no podrá cargar a su hija ni entrenar. Aun así, se mostró convencida de su decisión y cerró el video con un mensaje para su comunidad: “Ya quiero ver mi nueva yo. Gracias por todo y déjenme sus buenas vibras”.

Temas Relacionados

Karely Ruizmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: “Cero impunidad” para Víctor Padilla, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: “Cero impunidad” para Víctor Padilla, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Aunque el encuentro está programado para el martes 30 de junio, la movilización de seguidores inicia desde este lunes

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Profeco lanza Feria de Regreso a Clases 2026 en CDMX: cómo aprovechar rebajas en mochilas, calzado y más

La Profeco realizará su Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma, Ciudad de México, con entrada gratuita. Además de descuentos de hasta 50%, habrá servicios sin costo para estudiantes y padres de familia

Profeco lanza Feria de Regreso a Clases 2026 en CDMX: cómo aprovechar rebajas en mochilas, calzado y más

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 29 de junio: familiares de joven desaparecida bloquean periférico sur

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 29 de junio: familiares de joven desaparecida bloquean periférico sur

Por primera vez en 200 años: México inicia consulta para crear una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria oficial para arrancar un proceso de consulta histórico

Por primera vez en 200 años: México inicia consulta para crear una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: México encabeza ciberataques ligados al Mundial, detectan miles de fraudes y sitios falsos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: México encabeza ciberataques ligados al Mundial, detectan miles de fraudes y sitios falsos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Baja California prometen que no habrá impunidad tras asesinato de dos agentes de la FESC

Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

El día que la Selección Mexicana vetó a una televisora del Mundial por culpa de Martha Figueroa: “Dijiste que eran homosexual”

Deep Purple Listening Party en México: fecha, lugar y cómo conseguir tu acceso gratis

MasterChef México 2026: quién fue el séptimo eliminado oficial de la cocina más famosa

Alex Fernández sorprende con “mariachi-pop” en CDMX y alista álbum tras su gira

DEPORTES

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Alejandro Kirk hace historia y llega a 500 hits en su carrera dentro de la MLB

Aficionados de Países Bajos inundan Monterrey previo a su partido contra Marruecos: así se vivió el ambiente en la ciudad regiomontana

Brian Gutiérrez explica por qué eligió México y no Estados Unidos: lanza advertencia previo a los dieciseisavos