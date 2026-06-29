Karely Ruiz estalla contra quienes criticaron su cirugía de busto y lanza feroz respuesta

Karely Ruiz responde en redes sociales a las críticas por su cirugía de reducción de busto y defiende el cambio por motivos personales.

Karely Ruiz no se quedó callada luego de compartir el resultado de su cirugía de reducción de busto y encontrarse con una ola de comentarios en redes sociales. La creadora de contenido respondió directamente a quienes aseguraban que el cambio físico era imperceptible y defendió la decisión que tomó por motivos personales.

A través de un video, la influencer reaccionó a los mensajes de sus detractores con un discurso sin filtros. “Se ve igual, ¿qué se hizo?... Ay, es que pura fea me critica. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tan feas?... Sí, pero antes, hermosa. Ahorita pues ya le he invertido a mi cuerpo y me veo bien”, expresó.

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Incluso remató con una frase que rápidamente generó conversación entre sus seguidores: “Pero bueno, se ve igual, ... feas”. En Facebook también exhibió algunos de los comentarios que recibió y respondió a quienes la insultaban, mientras parte de su comunidad respaldó su postura.

Una decisión que, asegura, tomó por salud y bienestar

Karely Ruiz responde a comentarios de seguidores que critican sus resultados tras su cirugía estética

Antes de entrar al quirófano, Karely Ruiz explicó en un video publicado en su canal de YouTube que la cirugía era una decisión que llevaba tiempo considerando. Contó que, tras convertirse en madre y vivir el proceso de lactancia, su cuerpo cambió de manera importante.

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“Siempre he sido de busto grande y ahorita que fui mamá, pues la lactancia y eso, se me hicieron unas bombas. La verdad ya me dolía la espalda, ya quería verme más estética”, comentó. También reconoció que someterse nuevamente a una operación no fue sencillo. “Uno como mamá piensa dos veces las cosas y dije: no es fácil volver a someterme a una cirugía”.

La influencer aseguró que habló con su esposo y con su familia antes de tomar la decisión. “Es por salud, en algún momento me puede afectar el peso de las bubis y por eso dije: ya”, afirmó al explicar los motivos que la llevaron a realizarse el procedimiento.

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“Me despido de esta Karely”: el inicio de una nueva etapa

La influencer asegura en un video que algunos usuarios dicen que su reducción de busto “se ve igual” y ella contesta con frases sin filtros. - (X@supernovaboxing)

Durante el mismo video, Karely Ruiz confesó que buscaba sentirse mejor consigo misma después de experimentar cambios físicos derivados del embarazo, la lactancia y la pérdida de peso por sus entrenamientos de box.

“Había días que no me sentía bien conmigo misma”, reconoció. Incluso recordó que durante un viaje a París llegó a llorar porque no le gustaba cómo lucía con determinada ropa. “Dije: ‘Es ahora o nunca’. Siento que es algo que necesito más en el lado físico, emocional, el sentirme bien”.

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Antes de ingresar al quirófano compartió un mensaje con sus seguidores: “Me despido de esta Karely, viene una nueva versión mía. Estoy muy nerviosa, pero ya quiero ver el resultado”. También pidió que le enviaran buenos deseos durante el proceso.

El apoyo de su esposo y las dudas sobre la recuperación

Karely Ruiz dice que habló con su esposo y su familia antes de la operación y que como mamá piensa dos veces someterse a una cirugía. (FB)

En el video, el esposo de Karely Ruiz explicó que al principio no estaba convencido de la cirugía por los riesgos que implica cualquier procedimiento médico, aunque finalmente decidió respaldarla.

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La influencer también consultó al doctor Jorge Aguilar Baqueiro sobre la recuperación, la posibilidad de volver a practicar box y si la cirugía podría afectar una futura lactancia. El especialista explicó que la manipulación quirúrgica puede incrementar algunos riesgos, aunque será necesario evaluar su evolución con el paso de los meses.

Karely Ruiz adelantó que deberá guardar reposo y que durante varias semanas no podrá cargar a su hija ni entrenar. Aun así, se mostró convencida de su decisión y cerró el video con un mensaje para su comunidad: “Ya quiero ver mi nueva yo. Gracias por todo y déjenme sus buenas vibras”.

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