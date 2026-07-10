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Andrea Chávez rompe con Cruz Pérez y el Verde por candidatura al gobierno de Chihuahua

La senadora con licencia, Andrea Chávez, expresó su desacuerdo con el Partido Verde y su intención de impulsar la candidatura de su correligionario Cruz Pérez Cuéllar

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Las aspiraciones de gobernar Chihuahua no paran para Andrea Chávez, quien rompe con el Verde y Cuéllar. Crédito: X/ @AndreaChavezTre
La morenista Andrea Chávez le desea "buena suerte" a Cruz Pérez por la gubernatura de Chihuahua. Crédito: X/ @AndreaChavezTre

No le tomó ni un día a la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, para expresar su postura sobre la intención del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de ir en alianza en Chihuahua solo si el candidato es Cruz Pérez Cuéllar.

El abierto respaldo del Verde a Pérez Cuéllar ha abierto un nuevo frente entre el partido oficial y sus aliados.

Sin embargo, que el partido del Tucán insista en que solo irá en alianza con Morena por la gubernatura de Chihuahua, si el exalcalde de Ciudad Juárez es el candidato, no desmotivó a Chávez Treviño, quien compartió el siguiente mensaje.

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“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, ironizó la ex portavoz de la bancada morenista en el Senado y cercana al legislador Adán Augusto López.

Nueva disputa, pone en vilo alianza entre Morena, PVEM y PT

Tras lo ocurrido en los últimos días, se ve lejana la posibilidad de que la coalición formada por Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) postule a un candidato para la gubernatura del estado norteño, ahora encabezada por la panista María Eugenia Campos.

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Este miércoles, el coordinador electoral del Partido Verde, Arturo Escobar, arribó a Ciudad Juárez para, personalmente, respaldar a Pérez Cuéllar, lo que generó una serie de desacuerdos al interior de la “Cuarta Transformación”.

Cruz Pérez Cuéllar﻿ PVEM Chihuahua Elecciones 2027
Cruz Pérez Cuéllar﻿ recibió el respaldo de líderes del PVEM para encabezar la alianza con la 4T en Chihuahua para las elecciones en 2027 (especial)

Ante esta situación, Andrea Chávez sostuvo, en un comunicado:

“Mi convicción política siempre ha estado en Morena, el movimiento que me vio nacer y en el que he construido toda mi trayectoria pública”.

Indirecta al pasado panista de Cruz Pérez

Por otro lado, la senadora con licencia recordó que ella solo ha sido militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), algo que Pérez Cuéllar no puede presumir, pues en el pasado fue integrante del PAN.

Chávez Treviño también destacó que al interior del partido guinda se ha desempeñado como dirigente y vocera.

“Mi lealtad está con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llevó a la presidencia a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, agregó.

También señaló que “mi convicción está en Morena. Ahí está mi compromiso, aquí está mi trabajo y aquí seguiré construyendo junto al pueblo de Chihuahua. Confío plenamente en nuestro movimiento, en sus procesos internos y en que ganaremos la encuesta”.

Arturo Escobar PVEM Chihuahua
Arturo Escobar, líder del PVEM (especial)

Andrea Chávez respetará decisiones del partido

En medio de esta nueva disputa, Andrea Chávez aclaró que enfrentará este proceso con serenidad y confianza.

“Respaldada por el trabajo realizado y por el reconocimiento ciudadano que se refleja en todas las encuestas, las cuales la ubican al frente de las preferencias rumbo a la definición de la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua”, expresó.

Además, tiene previsto respetar plenamente las decisiones del movimiento, al tiempo que reconoció el derecho que tiene de respaldar a los perfiles que consideren más afines a su proyecto.

Va a continuar con “precampaña ilegal”

La aspirante morenista reafirmó que su prioridad no son las definiciones partidistas sino las de la gente, por lo que continuará con su precampaña ilegal --oficialmente inician en septiembre--, recorriendo Chihuahua, escuchando al pueblo y fortaleciendo el proyecto de la “Cuarta Transformación” desde el territorio.

Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)
Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

Por último, agradeció las expresiones de respaldo que ha recibido de los liderazgos morenistas y del PT, los cuales, según ella, “reflejan la fortaleza y unidad del movimiento”.

Divisiones marcan al morenismo

En los estados, las divisiones en Morena se vuelven cada vez más evidentes conforme se acerca el inicio de las campañas electorales. Ahora, los protagonistas son Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar.

Sin embargo, en el Senado de la República ocurre lo mismo, pues los legisladores morenistas Higinio Martínez y Óscar Catón no se guardarán nada para presidir la Cámara Alta.

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