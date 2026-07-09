Alejandra Jaramillo pide disculpas tras celebrar la eliminación de México en el Mundial 2026

La conductora admitió su error tras burlarse de la eliminación de México del Mundial 2026

Alejandra Jaramillo ofreció disculpas públicas a México después de celebrar en redes la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026, una reacción que detonó críticas, pedidos para que enfrentara consecuencias y cuestionamientos sobre su papel en la televisión.

La polémica escaló hasta incluir exigencias en redes para que Televisa Univisión la despidiera. La conductora forma parte del programa Siéntese quien pueda y, hasta el momento, la empresa no ha fijado una postura pública sobre esas peticiones.

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En el video que difundió en sus redes, Jaramillo abrió con una disculpa directa: “De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente”.

La conductora ecuatoriana sostuvo además que solo siente gratitud por las oportunidades que ha vivido en el país. También recordó que cuenta con amigos mexicanos.

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La conductora dijo que su reacción siguió la rivalidad entre México y Ecuador

(Ig/@ale_jaramillo)

El origen de la discusión no fue solo la derrota de México por 3-2 ante Inglaterra. La tensión ya venía del partido entre México y Ecuador, en el que el Tri dejó fuera a la selección ecuatoriana, contexto en el que Jaramillo explicó después su respuesta en redes.

La publicación que más avivó la conversación fue una frase posterior: “Qué bueno que Sebitas nunca me dejó poner la camiseta de Argentina”. Muchos usuarios leyeron ese mensaje como una nueva provocación contra la afición mexicana.

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En su mensaje de disculpa, Jaramillo admitió el error, aunque intentó explicar el ánimo con el que actuó: “Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedirles de todo corazón disculpas sinceras, pero también quería que me permitieran contarles algo: en el futbol pasan estas cosas”.

Luego vinculó su conducta con la forma en que vive el deporte como aficionada. “Hay mucha algarabía, mucha pasión. Yo como buen hincha que soy, muy orgullosa de mis raíces ecuatorianas, al igual que la hinchada mexicana que tiene una fe ferviente, orgullosos de sus raíces, apoyando su bandera, sus colores, todos nos unimos cada uno desde nuestra trinchera con esta pasión que genera el futbol”, dijo.

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Jaramillo afirmó que “nunca hubo una ofensa” contra el país

(Ig/@ale_jaramillo)

La respuesta central de la conductora fue esta: aseguró que no buscó insultar a México ni a los mexicanos. En el video, afirmó que cuando México eliminó a su país recibió “todo tipo de comentarios” y que entendió ese intercambio como parte del ambiente que rodea al futbol.

A partir de ahí explicó por qué celebró la eliminación mexicana. “Cuando celebré la derrota de México ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa pasión con la que todo había iniciado y la verdad es que se salió un poco de control, se pudo malinterpretar, pero si les soy honesta, nunca hubo una ofensa o un insulto ni un maltrato hacia nadie de México como nación, eso no existió”.

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Antes de publicar esa disculpa, sus mensajes se volvieron tendencia y después fueron borrados, La reacción también alcanzó a figuras del espectáculo como Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante, mencionados por la publicación como parte de las voces que se sumaron al rechazo contra la conductora.

En redes, las respuestas quedaron divididas entre quienes consideraron que debía disculparse y quienes opinaron que no tenía por qué hacerlo.