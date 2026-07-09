Quién era “El Texas” o “El 01″, el operador de Los Chapitos que fue abatido en Culiacán

Un retrato realista de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez se presenta en un formato de expediente policial con manchas y un símbolo C.D.S. en la esquina inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra interna del Cártel de Sinaloa sigue cobrando mandos. La noche del martes este 7 de julio, elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) abatieron a Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias “El Texas” o “El 01”, de 36 años, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán y el operador encargado de coordinar la ofensiva armada de esa facción contra La Mayiza en la zona centro del estado.

El arsenal que las autoridades aseguraron en el complejo habitacional Paralela Parque Residencial, en el sector Infonavit Humaya, habla del rango que ocupaba: durante el operativo se decomisó una ametralladora calibre 5.56x45 milímetros, siete fusiles de asalto —entre AK-47 y AR-15—, 3,461 cartuchos de distintos calibres —91 de ellos del .50—, dos granadas de fragmentación, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, alrededor de 100 dosis de presunta cocaína y dos vehículos.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch lo confirmó el deceso de “El Texas” en un comunicado: “Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas’, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”.

El operativo arrancó con una llamada anónima

Los cuatro detenidos en el operativo donde fue abatido El Texas o El 01. (X/@foro_militar)

Todo comenzó alrededor de las 18:00 horas del martes 7 de julio, cuando una llamada ciudadana anónima alertó al 911 sobre la presencia de civiles armados en el estacionamiento del complejo departamental privado Paralela Parque Residencial, ubicado sobre el bulevar José Limón, en el sector norte de Culiacán.

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Elementos del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva ingresaron al inmueble. Detectaron a los hombres armados en el estacionamiento cuando intentaban huir a bordo de dos vehículos —un Chevrolet Aveo y un Nissan Versa, ambos sin reporte de robo— y los detuvieron. Cuatro personas quedaron arrestadas.

Al continuar la revisión del edificio, el personal militar fue atacado a balazos desde el interior de uno de los departamentos. Ahí estaba El Texas, atrincherado. Al repeler la agresión, los militares lo abatieron.

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¿Quién es El Texas?

Abaten a "El Texas“, jefe de plaza de Los Chapitos, en un operativo federal en Culiacán. García Harfuch confirmó la muerte

“El Texas” no era un operador de rango medio. Según información difundida en redes sociales de cuentas especializadas en temas de seguridad y narcotráfico, este personaje mantenía una amistad cercana con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, quien lo designó para supervisar varias zonas del municipio de Badiraguato, la sierra donde nació la familia Guzmán.

Su función incluía el control de laboratorios de metanfetaminas en Los Tepehuajes y el mando del grupo de sicarios que brindaba seguridad a la familia Guzmán: al propio Iván Archivaldo, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y también formaba parte del anillo de protección de la casa donde vivía Consuelo Loera, madre de El Chapo, antes de su fallecimiento, y de las hermanas de Guzmán Loera.

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Esa posición, sin embargo, se había ido erosionando. Tras la guerra entre Los Chapitos vs La Mayiza, gran parte de su influencia y control territorial en la región serrana se redujo, pero aún mantenía el mando de la plaza en Culiacán.

El pasado mes de abril cuentas afines a La Mayiza publicaron en redes sociales imágenes de una pistola calibre .38 súper que supuestamente le habían logrado quitar al “Texas 01”, como señal de presión que le seguían los pasos.

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Presunta arma de El Texas o 01. (X/@idn__03)

La red de relaciones de Cristhian Guadalupe Pérez Pérez no se limitaba al círculo armado de Los Chapitos. De acuerdo con la información, era yerno de Gerardo Caro Cárdenas, alias “Lalo Caro”, traficante regional originario de San José de la Puerta, Badiraguato, quien incluso llegó a ser retratado junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien hace unas semanas fue acusado por Estados Unidos de operar a favor de Los Chapitos.

Lo que dicen los corridos sobre “El Texas”

Tres corridos grabados en su honor —por La Décima Banda, Panchito Arredondo y Martín Castillo— funcionan como un expediente involuntario de su rol dentro de la organización criminal.

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El corrido de Panchito Arredondo abre con la referencia más directa a sus orígenes: “Con el señor cachas de diamante fue que yo empecé / lo recuerdo con aprecio, siempre fue un hombre de ley”.

El “señor cachas de diamante” es Nacho Coronel, el capo de Guadalajara que fue uno de los pilares del Cártel de Sinaloa hasta su muerte en 2010 en un operativo del Ejército.

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Posteriormente habla de su servicio a la familia Guzmán, especialmente bajo el mando de Iván Archivaldo: “Cuento con un buen arsenal / y por el 01 me han de apodar, soy gente de Iván”. También describe el tipo de armamento que manejaba su gente —“bazukas, tostones de banda”, jerga para granadas de fragmentación y lanzagranadas—, lo que coincide con el arsenal decomisado la noche de su muerte.

Uno de los corridos dedicados a El Texas o El 01 es de Panchito Arredondo. (Captura de pantalla)

Por otro lado, el corrido de La Décima Banda lo ubica en el anillo de seguridad de la familia desde antes de los 15 años: “Todavía no llegaba a los 15 y ya era escolta de una fiera / me aprendí muchas mañas, me gradué en muy buena escuela”.

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El mismo corrido lo retrata como hombre de acción directa bajo órdenes del líder de Los Chapitos: “Con solo una orden que reciba del señor, porque por mi gente le salimos al topón”. El tema también menciona que en algún momento le achacaron muertes que no cometió dentro de la misma organización.

Otra canción interpretada por Martín Castillo es el más explícito en cuanto a su función territorial: “Cuidando Badiraguato, alerta siempre estarán / una gavilla muy brava en blindadas mirarán / y la gavilla se acciona si el Texas la orden da”.

El tema también lo vincula directamente a la línea de mando: “Somos cien por ciento Chapos y fieles al general. A la orden aquí estamos con el mayor jefe Iván”.

Los tres corridos coinciden en un detalle que las autoridades confirman: El Texas sobrevivió al menos a un atentado previo.

La Décima Banda lo menciona directamente: “Como cuando las balas de un cuerno me atravesaron / la vida me advertía y mi flaquita hizo el milagro”.

La baja de El Texas se suma a una cadena de golpes contra Los Chapitos

Foto: X/@HSI_HQ

La muerte de El Texas no es un hecho aislado. El pasado este 6 de julio, el Gabinete de Seguridad federal informó que diez presuntos integrantes de Los Chapitos y un marino murieron en dos enfrentamientos consecutivos en los municipios de Mazatlán y El Rosario.

En ese mismo operativo, la Secretaría de Marina detuvo a tres presuntos integrantes del grupo tras un ataque con explosivos improvisados contra personal naval en Mazatlán.

Una baja previa dentro de la misma facción fue la de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27”, entonces jefe de seguridad de Los Chapitos, abatido el 23 de mayo de 2025 por Fuerzas Especiales del Ejército en el municipio de Navolato.

García Harfuch señaló que el resultado del operativo del Humaya “se suma a las detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico”, realizadas en coordinación entre la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, las autoridades de Sinaloa y la FGR.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los líderes prófugos de Los Chapitos, quienes permanecen sin ser capturados.