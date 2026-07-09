Así han participado los mexicanos en la guerra de Ucrania-Rusia: desde sicarios del CJNG a militares

Mexicanos han luchado en Ucrania, algunos han sido civiles, otros ex policías y militares y de otros no se sabe nada

Un tribunal en Donetsk condenó a Gilberto Ramos Arreguín a 14 años de prisión por participar en operaciones militares del lado de Ucrania, y ordenó que la pena se cumpliera bajo un régimen “estricto”, de acuerdo con autoridades judiciales de Rusia. El ciudadano mexicano fue identificado con 29 añosy el fallo se emitió en la República Popular de Donetsk.

Cinco días después de que Rusia comenzó la invasión a territorio ucraniano, el 22 de febrero de 2022, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ordenó la creación de una unidad de resistencia multinacional denominada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la que se invitó a voluntarios del mundo para sumarse a la defensa de esta nación. Muchos latinoamericanos se alistaron, incluso mexicanos.

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El periódico The Kyiv Independent resaltó que se trataban de un grupo proveniente de medio centenar de países, incluidos más de un centenar de mexicanos; 11 de ellos respondieron al primer llamado desde la creación de esta Fuerza Multinacional.

La participación de mexicanos como voluntarios en la guerra de Ucrania queda documentada en una publicación de The Kyiv Independent, que en mayo de 2022 difundió una fotografía en la que afirma que la Legión Internacional se integra por soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India.

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Mexicanos en Ucrania (Foto: Ukrainian Ground Forces)

De acuerdo con el mismo texto, al menos 20 mil voluntarios de 52 países se suman a actividades que van desde logística y redes de comunicación hasta operaciones de combate.

En esa convocatoria, The Kyiv Independent señala puestos como fusileros, médicos de combate, instructores, operadores de drones, ametralladores, infantes y lanzagranadas. También consigna salarios anunciados de hasta USD 3,300 al mes, con pagos en un rango de USD 550 a USD 4,800 mensuales según la tarea.

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En ese contexto, la embajadora de México Olga García Guillen informa que un grupo de 30 mexicanos, junto con sus familias, decide por su propia voluntad quedarse.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado camina entre los escombros en el lugar donde se ubicaban los almacenes de alimentos y bebidas alcanzados por un ataque con misiles rusos durante la noche, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Se reportó ya que al menos tres connacionales perdieron la vida en combate en sus primeras incursiones hasta 2025.

“Mis amigos fueron a la guerra en Ucrania”

Miguel Maldonado Galindo es un joven músico originario de Orizaba, Veracruz que vivía frente a una academia militar ubicada en Kiev; sin embargo, ante el clima de tensión que se vivía en Ucrania y los rumores de que el Gobierno de México preparaba una repatriación masiva de connacionales, sus padres decidieron que saliera el 15 de febrero por la frontera con Polonia.

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Miguel ya estaba a salvo, cuando los bombardeos del 24 de febrero destruyeron la academia militar frente a la que fuera su casa en Ucrania: “Ha comenzado”, le dijo uno de sus amigos que lo llamó cuando la invasión inició.

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, personal del departamente trata de extinguir un incendio tras un ataque aéreo ruso, en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Ya en México declaró que muchos de sus amigos mexicanos fueron enlistados para defender a Ucrania de las tropas rusas; no sólo interrumpió sus estudios, también dejó atrás a su mejor amigo, de quien poco se sabe pues desde agosto de 2021 Miguel dejó de publicar en sus redes sociales.

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Luis

Cuando la invasión rusa a Ucrania apenas tenía dos meses de haber iniciado, un exfotógrafo y exmilitar mexicano decidió sumarse a los más de 20 mil extranjeros que se enlistaron en las tropas de Ucrania para defender la soberanía, informó el canciller Dmytro Kuleba.

A sus escasos 29 años, Luis ya era un veterano del Ejército Mexicano que ayudó a combatir al narcotráfico y que al ver en una fotografía el rostro de una mujer embarazada llevada en una camilla, decidió enlistarse; Luis dejó a su familia y su trabajo como fotógrafo en Chihuahua. Desde abril de 2022 no se sabe nada de él.

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Salvador Brambila

Salvador Brambila dijo en un reportaje de Nmás cómo fue si incursión a la guerra, cuánto le pagaban y cómo fue contratado, dudaba en regresar por su esposa e hijos

En el frente de guerra, Salvador Brambila González, un exmilitar mexicano que en octubre pasado viajó a Europa para alistarse a las fuerzas armadas de Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia

Es exintegrante del Ejército mexicano yen octubre de 2022 viajó a Europa para enlistarse en las Fuerzas Armadas de Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia, a pesar de la negativa de su familia.

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Salvador ingresó a Ucrania y después de constatar que tenía capacitación militar, el Ejército de ese país lo adiestró en una base secreta, junto a cientos de combatientes extranjeros.

Indicó que “son ejercicios que tienes que estar repitiendo una y otra, y otra, y otra vez para que se te cree algo que le llamamos memoria muscular, para poderlo realizar a pesar del miedo, a pesar del terror”.

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Después del adiestramiento, el Ejército lo contrató, le comenzó a pagar un sueldo y le otorgó un pasaporte ucraniano. Se convirtió en un legionario de guerra.

Salvador señaló que ese pasaporte únicamente lo tienen los que cumplen un mínimo de tres meses y medio en la Legión. Agregó que ese documento es un certificado de doble nacionalidad.

Desde noviembre de ese 2022, lo enviaron al frente de guerra y tras cinco meses de combate, le otorgaron un periodo de vacaciones, que aprovechó para regresar a México a ver a su esposa e hija.

El Soldado Rodríguez

Crédito: Tiktok/@unmexicanoenucrania

Pero como lo dijo el excanciller Marcelo Ebrard, hubo una serie de mexicanos que no salieron de Ucrania por diversas razones: uno de esos casos fue el de “El Soldado Rodríguez”, un connacional que decidió combatir en la guerra con Rusia y que se hizo viral en redes sociales por su cuenta de TikTok @UnMexicanoenUcrania.

En uno de sus últimos videos publicado el 12 de agosto de 2022, “El Soldado Rodríguez” graba mientras de fondo se escuchan bombardeos; en algunos de los comentarios, los usuarios se cuestionan sobre la veracidad de las hipótesis que apuntan a su presunto fallecimiento, mismo que no ha sido confirmado por sus familiares o por las autoridades mexicanas.

Los albañiles en Ucrania

Una historia peculiar fue la que protagonizaron los trabajadores de la construcción Armando Martínez, Jerónimo Pérez y Alfredo Gómez, quienes viajaron a Hungría para remodelar lujosas residencias, pero el destino los envió a Kiev justo en el momento de la invasión rusa.

Con ayuda de sus teléfonos celulares, del wifi gratis, del traductor de Google y de un grupo de estudiantes ecuatorianos, lograron comunicarse en inglés con las autoridades y pobladores ucranianos y dirigirse a un refugio en Budapest, Hungría, donde fueron recogidos por uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando les informaron a sus familias que estaban en un país en guerra, no les creyeron.

Pablo Ferrat

Es otro de los mexicanos que decidió quedarse en Ucrania a pesar de la guerra; en febrero de 2023 el originario de Veracruz dijo que no regresaría a México por la inseguridad. Pablo Ferrat habita desde hace más de 13 años en Kiev

Aquella noche yo me fui a dormir normal, de lo más tranquilo. Por lo general a las 5:00 de la mañana mi gato me despierta para comer. Va conmigo y yo lo acompaño a la cocina. Esa vez no fue la excepción. Cuando estaba frente a la mesa vi que el teléfono se encendió. Lo tomé y era un mensaje que decía: ‘Oye, Pablo, (Vladimir) Putin acaba de anunciar una operación militar. ¿Qué está pasando?’ Cuando terminé de leerlo, en ese momento escuché la primera explosión”.

Así recuerda Pablo Ferrat, un mexicano que se encontraba a más de 10 mil kilómetros de distancia de Veracruz -donde nació-, el inicio de la guerra en Ucrania. De una noche a otra, las circunstancias de su vida cambiaron radicalmente y, conforme ha transcurrido el tiempo, ha tenido que encontrar la manera de adaptarse a una situación donde asecha el peligro.

Karol Enrique Rodríguez León

La familia de Karol Enrique está dividida en dos naciones. En México permanecen su madre, su padre y su hermana, mientras que en Ucrania se encuentra su pareja sentimental. (KaponMX)

Un joven que se formó como paramédico en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rescate y Salvamento de Michoacán. Acorde con una entrevista concedida a Azteca Noticias, se sumó a la milicia ucraniana con la intención de ayudar con sus conocimientos como rescatista. Estando allá, se integró al cuerpo de Infantería.

La familia de Karol Enrique está dividida en dos naciones. En México permanecen su madre, su padre y su hermana, mientras que en Ucrania se encuentra su pareja sentimental. (KaponMX)

“Me he sentido muy bien acogido, [han sido] personas muy buenas conmigo, es por eso que yo siento que esta lucha también ya pasó a ser mía y es por eso que me siento parte de aquí”, declaró el joven al equipo de Fuerza Informativa Azteca en septiembre de 2023. En ese entonces, advirtió que permanecería en Ucrania hasta que terminara la guerra.

Pedro Liazaola

Declaró haber formado parte de la Sedena. Llegó a Ucrania en el verano de 2022 y se convirtió en traductor para la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania en el cuartel de Járkov.

Se desconoce su edad, lugar de origen y estatus actual.

Mario Alberto Lover Martínez

El ex policía federal mexicano, Mario Alberto Lover Martínez, murió el 9 de junio de 2025 en Ucrania tras un ataque ruso con drones explosivos. Tras 8 meses de haber ingresado como voluntario a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, su familia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, .

El ex agente oaxaqueño perdió la vida en medio de la guerra frente a fuerzas rusas.

Lover Martínez era conocido por haber liderado las protestas en 2019 de elementos que intentaban evitar la desaparición de la Policía Federal para dar paso a la Guardia Nacional. Al no aceptar su transferencia, dejó la corporación.

Era padre de dos hijas de 6 y 9 años y ya estaba separado de su ex pareja. Su hermana Julieta le mandó un mensaje el día que murió, le dijo que se cuidara, él respondió que sí, que siempre lo hacía pero que sabía desde un inicio que era un infierno y al llegar lo comprobó. Su madreno quería que se fuera pero él inistió en conocer cómo era la vida allá, señaló una entrevista con la familia por parte de Multimedios.

Carlos Jesús González Mendoza

Carlos Mendoza nació en el año 2003 y fue abatido en agosto, semanas después de haber llegado a Ucrania. (Especial)

Un joven de 20 años originario del estado de Guanajuato, murió como elemento voluntario del Ejército de Ucrania durante lo que se considera uno de los mayores ataques aéreos de la milicia rusa desde que estalló el conflicto en febrero de 2022.

(@Gia_Santos_)

La noticia de su muerte trascendió primero en un canal de Telegram dedicado a compartir información de los agentes abatidos por las Fuerzas Armadas de Rusia. En el reporte preliminar, se estableció que Carlos Mendoza arribó a Ucrania sólo un mes antes de su deceso.

El canal de difusión incluía enlaces a las distintas redes sociales del joven, en las que supuestamente se presentaba como un “asesino experimentado”.

Integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa

El mensaje compartido (Telegram/captura de pantalla)

En otro episodio relacionado con el conflicto, Dmitri Medvédev, quien es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y quien fue presidente de dicha nación, compartió un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que señala que Ucrania estaría involucrada en la contratación de miembros de grupos criminales mexicanos para la guerra.

“La situación ha llegado al punto de incorporar sicarios de cárteles colombianos y mexicanos, cuyos nombres son conocidos mundialmente por reportajes y series de televisión: el Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros. El reclutamiento de estos matones está a cargo de una empresa llamada Segurcol Ltd., de Medellín”, es parte del mensaje del funcionario ruso.

“Este burdo intento de manipulación mediática no es más que una alarmante cortina de humo. Incapaces de responder con argumentos sólidos y verdades verificables ante las investigaciones periodísticas imparciales, como la reciente y rigurosa cobertura de la prensa mexicana que expone cómo la propia red transnacional rusa opera para proveer de armas de alto poder a organizaciones criminales en Jalisco y Sinaloa, las autoridades del Kremlin optan por fabricar cualquier narrativa fantástica, divorciada por completo de la realidad, con el único fin de desprestigiar a Ucrania y desviar la atención internacional de sus propios lazos ilícitos y crímenes de guerra”, respondió la embajada de Ucrania en México tras el señalamiento.