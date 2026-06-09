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Murió papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años

El productor musical falleció la tarde del lunes 8 de junio a causa de un presunto infarto cardiovascular

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Muere a los 84 años Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo. (Facebook / @alexrosaldooficial)
Muere a los 84 años Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo. (Facebook / @alexrosaldooficial)

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical, mánager mexicano y padre de la cantante Alessandra Rosaldo, murió el lunes 8 de junio a los 84 años de edad.

La noticia fue confirmada esa misma noche por la cuenta oficial de Televisa Espectáculos en Instagram, donde se le recordó como el hombre que construyó las carreras de figuras como Lucero, Lupita D’Alessio y el dúo Sentidos Opuestos.

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Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa Gabriela Barrero.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

El deceso habría ocurrido alrededor de las 18:30 de la tarde. De manera preliminar, fuentes cercanas al periodista Carlo Uriel le informaron que la causa habría sido un infarto cardiovascular.

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La propia Alessandra Rosaldo le habría confirmado el fallecimiento a Uriel, según publicó el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter). Ni ella ni su esposo, Eugenio Derbez, se han pronunciado en redes sociales sobre dicho deceso.

(Capturas de pantalla)
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El programa Ventaneando también lamentó la pérdida a través de sus redes: “Lamentamos el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, además de productor musical y manager de destacadas figuras como Lucero, Sentidos Opuestos…”, escribieron, acompañando el mensaje con una fotografía del productor con los años de vida: 1941-2026.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo?

Con más de cinco décadas en la industria del entretenimiento mexicano, Sánchez Rosaldo fue uno de los productores y representantes artísticos más activos de su generación.

Trabajó con Lucero desde sus primeros años de carrera y produjo varios de sus discos bajo el sello Melody, filial de Televisa, incluido el álbum Lucerito en 1988. También representó a Lupita D’Alessio, al cantante Napoleón y, según distintos testimonios de Alessandra, a Thalía durante sus inicios.

Fue él quien impulsó la formación de Sentidos Opuestos. Alessandra trabajaba como corista en las giras de Lucero cuando su padre, que también representaba a Chacho Gaytán, propició el encuentro entre ambos. El dúo debutó en 1993 y alcanzó su mayor éxito en 1996 con el disco Viviendo del futuro, del que se desprendió el tema “¿Dónde están?”.

(Foto: Instagram @napoleonmusica)

Sánchez Rosaldo continuó asesorando a su hija en proyectos posteriores; en 2011, cuando Alessandra preparaba un show en solitario, declaró: “Mi padre, Jaime Sánchez Rosaldo, me asesora en la producción”.

Su hija creció rodeada de la industria desde muy joven. A los 12 años ya participaba en coros y a los 19 se integró formalmente a lo que sería Sentidos Opuestos, un camino que su padre trazó desde el inicio.

Polémicas legales y acusaciones en sus últimos años

La trayectoria de Sánchez Rosaldo no estuvo exenta de conflictos públicos. Su relación laboral con la fallecida cantante Dulce terminó en disputa abierta. Ambos firmaron un contrato de representación por tres años con opción a prórroga, pero la relación se deterioró cuando, según el propio productor, Dulce cobró un anticipo de OCESA para una gira junto a José María Napoleón que nunca se realizó y no restituyó el dinero.

Elaine Haro
Elaine Haro hizo acusaciones en su contra. (La Casa de los Famosos México)

“Soy su manager en este momento, pero no me interesa sabiendo cómo está de loca”, dijo Sánchez Rosaldo. El conflicto fue resuelto posteriormente.

En noviembre de 2023, la actriz Elaine Haro lo señaló por presunto acoso e intimidación. Sánchez Rosaldo negó públicamente las acusaciones y amenazó con emprender acciones legales.

Sus hijas Alessandra, Mariana y Valeria, incluso Eugenio Derbez, salieron a defenderlo públicamente, descartando las acusaciones como intentos de “llamar la atención”.

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