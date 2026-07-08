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Sheinbaum ordena a la SRE transparentar documentos sobre extradición de Rocha e Inzunza a Estados Unidos

A través de la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciaron que transparentará información un día después de reservarla por cinco años

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Tras muerte de migrante a manos de ICE, México prepara acciones jurídicas
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el día de mañana Roberto Velasco dará más detalles de esta estrategia Crédito: Cuartoscuro

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que hará pública la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la dependencia, @SRE_mx, en la red social X, apenas un día después de que se revelara que la Cancillería había clasificado como reservada por cinco años la interlocución diplomática entre ambos gobiernos sobre este caso.

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@SRE_mx
@SRE_mx

¿Qué dice el comunicado de la SRE?

De acuerdo con la publicación de la SRE, la decisión responde a “las solicitudes de acceso a información” relacionadas con las peticiones de extradición y busca dar cumplimiento a un compromiso de transparencia. El mensaje señala:

  • La dependencia transparentará la información solicitada.
  • Se exceptúan las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, que la SRE describe como de carácter reservado por su naturaleza.
  • El comunicado atribuye la instrucción directamente a la presidenta Sheinbaum.

Hasta el momento, la SRE no ha detallado a través de qué mecanismo ni con qué calendario se difundirá la documentación, ni si esto implica revertir la resolución de reserva dada a conocer un día antes.

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La Cancillería blinda por un lustro los oficios sobre cooperación y posturas entre ambos gobiernos, y sostiene que abrirlos implicaría un “riesgo de perjuicio” que supera el interés público. (Infoabe-Jovani Perez)
La Cancillería blinda por un lustro los oficios sobre cooperación y posturas entre ambos gobiernos, y sostiene que abrirlos implicaría un “riesgo de perjuicio” que supera el interés público. (Infoabe-Jovani Perez)

El antecedente: la reserva por cinco años

El martes se dio a conocer que, en respuesta a una solicitud de transparencia presentada el 27 de mayo, la SRE había resuelto reservar por cinco años documentos como oficios, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones con autoridades estadounidenses sobre el caso.

Según la resolución CTA-208/2026, aprobada por unanimidad el 23 de junio, la Subsecretaría para América del Norte argumentó que divulgar esa información podría “menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano” y afectar la confianza bilateral. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, por su parte, había clasificado los expedientes de extradición como confidenciales con base en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia.

El Comité de Transparencia determina, tras solicitudes ingresadas el 26 de mayo, mantener bajo resguardo posturas oficiales, mecanismos de colaboración, planes de enlace entre autoridades y lineamientos para el diálogo diplomático bilateral
El Comité de Transparencia determina, tras solicitudes ingresadas el 26 de mayo, mantener bajo resguardo posturas oficiales, mecanismos de colaboración, planes de enlace entre autoridades y lineamientos para el diálogo diplomático bilateral

Lo que quedaría fuera de la transparencia anunciada

Según el comunicado de este miércoles, la excepción explícita son las notas diplomáticas vinculadas a expedientes judiciales. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si esto incluye la minuta de la reunión del 21 de mayo entre la presidenta Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, la cual también había sido reservada por tres años.

Contexto del caso

Rocha Moya e Inzunza Cázarez están señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizara una acusación el 29 de abril. Ambos políticos morenistas han rechazado las imputaciones y afirmado que no existen pruebas en su contra. La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene congeladas sus cuentas bancarias.

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