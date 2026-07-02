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Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Los festejos del Mundial 2026 dejaron una cifra de cuatro personas fallecidas

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La jornada de festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejó cifras inéditas de atención prehospitalaria en la Ciudad de México.La

Cruz Roja Mexicana desplegó un operativo especial en los principales puntos de concentración, brindando apoyo a cientos de aficionados que se dieron cita en el Ángel de la Independencia y el Estadio Ciudad de México. La magnitud de la movilización exigió recursos y personal de varias entidades.

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¿Cuántas personas fueron atendidas por Cruz Roja en el Ángel de la Independencia?

A través de un comunicado emitido el 1 de julio, la Cruz Roja Mexicana informó que, durante la jornada de festejos en el Ángel de la Independencia, sus equipos brindaron casi 610 atenciones prehospitalarias y realizaron 4 traslados hospitalarios.

El despliegue incluyó 11 ambulancias, 4 motocicletas de primera respuesta y 50 paramédicos provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. De acuerdo con la institución, la coordinación y el trabajo voluntario y remunerado fueron clave para atender a quienes más lo necesitaron en medio de la multitud.

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398 atenciones en el Estadio Ciudad de México y cobertura integral

El operativo también cubrió el Estadio Ciudad de México (antes Azteca), donde se registraron 398 atenciones prehospitalarias. En el lugar se contó con el apoyo de 3 ambulancias, 7 médicos, 11 paramédicos, 6 rescatistas USAR y un Puesto de Comando de Incidentes

El compromiso del personal permitió dar respuesta rápida a situaciones de emergencia y prevenir incidentes mayores durante uno de los partidos más concurridos del torneo.

Fallecidos y saldo de los festejos en Paseo de la Reforma

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la jornada dejó un total de cuatro personas fallecidas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, todas atendidas inicialmente por equipos paramédicos y luego trasladadas a hospitales.

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Tres de las víctimas, dos mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44, murieron por asfixia durante las aglomeraciones. El cuarto fallecido fue un hombre de 30 años, quien sufrió un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado digestivo, falleciendo en el hospital tras un paro cardiorrespiratorio.

Durante el operativo en la ciudad, se brindaron mil 615 atenciones médicas en total, incluyendo las áreas del estadio, las carpas sobre Paseo de la Reforma y el Fan Fest del Zócalo.

De ellas, 28 personas requirieron traslado hospitalario por causas como contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones etílicas y crisis de ansiedad. Las autoridades reiteraron su compromiso de investigar los hechos y fortalecer los protocolos de seguridad para futuros eventos

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