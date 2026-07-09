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Venezuela entrega una perrita a México como agradecimiento por labores de búsqueda tras terremoto: Ejército entrenará a 2 de sus binomios

Este acto emula la donación de “Arkadas” tras la muerte de “Proteo” en Turquía

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Venezuela dona a México una perrita por labores de búsqueda
Foto: Defensa

El gobierno de Venezuela entregó una perrita a México como muestra de agradecimiento a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea que integraron el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” desplegado para labores de búsqueda tras los terremotos que provocaron más de 3 mil fallecidos en ese país.

Además, las autoridades solicitaron al Ejército Mexicano el adiestramiento de dos binomios caninos de la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela junto a sus manejadores para especializarlos en la búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas.

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Venezuela entrega a México perrita
Foto: Defensa

La entrega de la perrita se oficializó durante una ceremonia celebrada este miércoles en Caracas, en un acto encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y acompañada por el embajador de México en ese país.

La perrita, de raza belga malinois, fue entregada en representación al Gobierno de México al general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento “Yumare” del Ejército Mexicano, así como los dos ejemplares que serán entrenados y de nombre “Sol” y “Sara”.

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Equipo de búsqueda del Ejército Mexicano llegará al país este viernes tras finalizar sus labores

Venezuela entrega perrita a México
Foto: Defensa

Los dos binomios caninos venezolanos, también de raza belga malinois, viajarán este 9 de julio junto con sus manejadores venezolanos y el agrupamiento del Ejército Mexicano para recibir instrucción especializada.

El programa se desarrollará en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, de agosto a diciembre de 2026.

El gesto de donación de la perrita emula la entrega del can “Arkadas” —término turco para “amigo”— que el Gobierno de Turquía realizó en mayo de 2023 tras la muerte del perro mexicano “Proteo” durante las labores de búsqueda y rescate en los sismos de ese país. Desde entonces, la donación de un can se ha convertido en una práctica recurrente en las misiones de ayuda humanitaria en las que México participa.

Arkadas en 2023, cuando fue entregado a México. REUTERS/Luis Cortes
Arkadas en 2023, cuando fue entregado a México. REUTERS/Luis Cortes

“Arkadas” fue donado por el gobierno de Turquía cuando era un cachorro en homenaje a “Proteo”, el perro rescatista mexicano que murió durante las labores de búsqueda tras el sismo de febrero en ese país.

El nombre fue seleccionado mediante una encuesta en redes sociales convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que compitió con otras opciones como “Proteo II” y “Yardim”, pero fue “Arkadas” el que obtuvo la mayor cantidad de votos.

La Defensa anunció el resultado durante una ceremonia de recepción celebrada un día después de que el cachorro aterrizara en territorio mexicano procedente de Turquía.

Arkadas celebrando su cumpleaños en 2024. REUTERS/Toya Sarno Jordan TPX IMAGES OF THE DAY
Arkadas celebrando su cumpleaños en 2024. REUTERS/Toya Sarno Jordan TPX IMAGES OF THE DAY

Proteo” falleció mientras realizaba labores de búsqueda de personas en un edificio derrumbado a consecuencia del sismo que sacudió a Turquía.

“Proteo” nació el 16 de junio de 2013 y perteneció a la Primera Brigada de Policía Militar en el Campo Militar No. 1-A, en la Ciudad de México. Fue entrenado por la Defensa con especialidad en estructuras colapsadas. A lo largo de su servicio, “Proteo” y su entrenador, Carlos Villeda Márquez, participaron en misiones en:

  • Guatemala (2015)
  • Ecuador (2016)
  • Ciudad de México (2017)
  • Oaxaca (2022)
  • Turquía (2023)

En total, realizó el rescate con vida de 22 personas y de 37 cuerpos recuperados.

El 6 de febrero de 2023, tras el sismo de magnitud 7.8 que devastó el sur de Turquía, “Proteo” fue enviado a ese país como parte de una delegación de 16 binomios caninos. Durante su misión, ayudó a rescatar con vida a un menor de edad y a recuperar 14 cuerpos.

Soldados rinden honores durante la guardia de honor en el homenaje al perro rescatista Proteo —fallecido durante las labores de rescate en la ciudad de Adiyaman, Turquía— en la Base Aérea de Santa Lucía, en Zumpango, México, el 16 de febrero de 2023. Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) / Imagen cedida vía REUTERS.
Soldados rinden honores durante la guardia de honor en el homenaje al perro rescatista Proteo —fallecido durante las labores de rescate en la ciudad de Adiyaman, Turquía— en la Base Aérea de Santa Lucía, en Zumpango, México, el 16 de febrero de 2023. Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) / Imagen cedida vía REUTERS.

El binomio canino falleció el 10 de febrero de 2023 debido a “las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país”, así como por el agotamiento, de acuerdo con la propia Defensa. El 21 de septiembre de 2023, en el marco del Día Nacional del Binomio Canino, la institución develó una estatua de bronce de tres metros en su honor, diseñada por el escultor Víctor Gutiérrez.

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