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Así suena el corrido de Pedro Sola por comentarios “venenosos” sobre perritos: el conductor es funado por famosos y animalistas

El conductor promovió el maltrato animal durante una emisión de “Ventaneando”

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Pedro Sola
El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

Las declaraciones de Pedro Sola sobre envenenar perros y disparar a sus dueños escalaron sin que la disculpa del conductor haya frenado las críticas de actores, cantantes y organizaciones animalistas.

El conductor lleva 30 años en la televisora y usó ese antecedente para defenderse al ofrecer una disculpa pública el pasado 8 de julio. El dueño de la empresa calificó como “lamentables” sus dichos y después aseguró que en sus compañías no está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo.

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La funa fue tal que ya han surgido todo tipo de reacciones, una de ellas llamó la atención porque vino en forma de corrido viral. El clip, alojado en TikTok, fue ilustrado con una banda de perritos músicos creados con Inteligencia Artificial.

El tema se volvió viral

¿Qué dijo Pedro Sola?

La controversia comenzó cuando Sola dijo al aire que no tolera a los perros en tiendas, supermercados y restaurantes. En ese intercambio soltó que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” y luego añadió que quienes pasean a sus mascotas en carriola le dan “ganas de darles un balazo”.

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La reacción dentro del propio programa fue inmediata. Mónica Castañeda marcó distancia y le respondió: “Eso sí no, entiendo que no te gusten, pero envenenarlos jamás”.

Pedro Sola pidió perdón, pero las críticas no pararon

Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Animalistas arremeten contra Pedro Sola por comentarios de odio contra dueños de perrhijos (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Horas después de que creciera la presión en redes, Pedro Sola leyó una disculpa en el programa. Dijo: “Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”.

También reconoció el cambio en la forma en que muchas familias se relacionan con sus animales de compañía. En sus palabras: “Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias”.

Sola añadió que su percepción también está atravesada por su edad y por la época en la que vivió. “Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”, afirmó, antes de prometer que cambiará su mentalidad y su actitud.

Durante esa misma intervención, Pati Chapoy no ofreció una disculpa directa. Primero le dijo a su compañero: “Hoy es diferente, Pedro”, y después remató: “Muy diferente”.

La conductora ya había reaccionado en la conversación original con una frase en tono de broma cuando Sola habló de disparar a los dueños de los perros: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”. Más tarde sostuvo: “Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”.

Actores, cantantes y rescatistas rechazaron el comentario en televisión

Un hombre con bigote, lentes y bufanda a rayas junto a una mujer de cabello corto, frente a una pantalla de red social X con cintas de advertencia que dicen "CANCELADOS"
Pedro Sola y Pati Chapoy enfrentan la cancelación digital. (Infobae México especial)

La respuesta más directa a la pregunta central del caso es esta: la disculpa de Pedro Sola no cerró la controversia porque los señalamientos ya no se concentran solo en él, sino también en el tono del programa y en la reacción de Chapoy, a quien varias figuras públicas reprochan haberse reído de una referencia al envenenamiento de perros.

El periodista de espectáculos, Juan José Origel, fue uno de los que reaccionó. El comunicador compartió en redes sociales:

“Vámonos a chambear!!! Me iba a traer a Tom y a Jerry pero no me los vayan a envenenar mejor los dejé guardados no vaya a ser el diablo”.

Marcos Valdés fue de los primeros en responder. Dijo: “Pedro, es una falta terrible de respeto a los animalitos. Te creía una persona más capaz, pero lo que hiciste no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes? Eso no se vale”.

La ex Miss Universo Lupita Jones cuestionó que el conductor mantenga un espacio en televisión nacional. En su crítica sostuvo: “¿Cómo se le ocurre decir en vivo, en pantalla nacional, en una de las plataformas de telecomunicaciones más importantes de México, decir que él quería darles carne envenenada a los perros? No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”.

Jones además señaló que México ocupa el primer lugar en maltrato y abandono animal, según su propia afirmación en esa reacción pública. El actor Carlos Bonavides defendió el lugar de los perros en la vida cotidiana de muchas personas y rechazó que Sola se escude en la edad para justificar lo dicho.

Bonavides expresó: “Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos. No te escudes en tu edad para hacer esa crítica. Los perros son benditos de Dios, son el mejor amigo del hombre”.

El actor Arturo Islas también reaccionó con un video y aseguró que lo que dijo Pedro Sola había sido “sumamente cruel y despiadado en un país que ha sido sumamente violento”.

Y agregó: “Hoy en Venezuela se están salvando vidas gracias a perros, en el temblor del 85 se usaron perros para salvar personas, en el temblor más reciente en México también los perros marcaron gran diferencia”.

La presión llegó a Ricardo Salinas y a organizaciones animalistas

salinas pliego pedro sola
(X/IG)

Las organizaciones Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo exigieron una sanción formal. Hasta ahora, Ricardo Salinas Pliego solo ha dicho en X que los comentarios fueron lamentables y que este tipo de expresiones no volverán a repetirse en sus programas ni en sus empresas.

El empresario escribió primero, ante la pregunta de una usuaria sobre si actuaría contra el conductor: “Sus dichos fueron lamentables”. Después añadió: “Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública. En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo”.

En ese mismo mensaje prometió reforzar acciones de protección para perros y gatos. También aseguró que redoblarán esfuerzos “para proteger a cualquier gato o perro que lo necesite”.

Otra asociación que levantó la voz fue Fundación Huellitas Alemán. En redes compartieron: “La crueldad no es contenido. Lo que pasó en pantallas de Tv Azteca no es un comentario sin importancia, es incitación al maltrato animal y es inaceptable. No podemos seguir normalizando la violencia en televisión nacional”.

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