Se llevaron hasta los nuevos candelabros: manifestantes causan destrozos en la estación Hidalgo del Metro

Manifestantes de la comunidad trans realizaron destrozos al interior de la recién remodelada estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX/ Captura redes sociales)

La tarde de este jueves 9 de julio, un grupo de manifestantes de la comunidad trans realizaron destrozos al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Como parte de su movilización, las protestantes provocaron destrozos en la estación Hidalgo de la Línea 2, la cual recientemente fue remodelada por el Gobierno de la Ciudad de México.

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en el que una persona de la comunidad trans golpeó con un fierro uno de los candelabros que recientemente instalaron, posteriormente otra persona lo arrancó de la pared y lo sustrajo; de acuerdo con los primeros reportes, las protestantes realizaron estos actos de destrozos luego de que las autoridades les cancelaron una reunión para atender sus demandas.

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De acuerdo con lo que se difundió en redes sociales, las manifestantes no solo destrozaron parte de los candelabros de la estación, sino que también tomaron las instalaciones para permitir el acceso gratuito y hacer un “Metro popular” para que todas las personas ingresaran sin pagar su boleto.

Un grupo de personas trans se manifestaron al interior de la Línea 2 del Metro CDMX y realizaron destrozos al derribar los candelabros que recientemente instaló el Gobierno CDMX como parte de la remodelación del STC (Redes sociales)

Otro video también evidenció que destruyeron una de las cámaras de videovigilancia y la tomaron como “piñata”, las personas iniciaron una dinámica para turnarse y golpear la cámara que quedó colgada de un cable. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del STC Metro evitaron intervenir en los destrozos, solo observaron y resguardaron la zona para que no hubiera lesionados.

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¿Por qué se manifestaron las personas trans en el Metro CDMX?

La movilización social empezó por la tarde de este 9 de julio, integrantes del colectivo se concentraron sobre Paseo de la Reforma para iniciar una protesta en la que solicitaron una reunión con Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y con César Cravioto, secretario de Gobierno CDMX, para sostener un diálogo al respecto de sus demandas.

Así luce las remodelaciones de la Línea 2 del Metro (Jefatura Gobierno CDMX)

Entre sus exigencias presentadas por el grupo destacan el respeto a los derechos de la comunidad trans, así como la exigencia de acceso a vivienda, trabajo y servicios de salud dignos. Las manifestantes hicieron énfasis en la necesidad de establecer un diálogo directo con funcionarios federales para exponer sus preocupaciones y plantear soluciones a las problemáticas que enfrenta la comunidad.

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Al no tener respuesta por las autoridades, quienes cancelaron la reunión, la protesta se trasladó a las instalaciones del STC Metro y dañaron la estación que recientemente se entregó concluida con las obras de remodelación que realizaron.

¿Cuánto costaron los candelabros de la Línea 2 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, afirmó que los candelabros más caros de la estación Hidalgo del Metro costaron 56 mil pesos por pieza y sostuvo que ese gasto forma parte de la remodelación integral de la Línea 2, un proyecto financiado con 1,500 millones de pesos del FONADIN para renovar estaciones, trenes y vías después de más de cinco décadas de operación.

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Así luce las remodelaciones de la Línea 2 del Metro (Jefatura Gobierno CDMX)

La intervención también incluyó la recuperación de trenes modelo NM-02, que pasaron de 28 a 34 unidades en operación. Esa ampliación, según explicaron las autoridades durante la entrega de las obras, permitió atender la alta demanda en jornadas recientes como los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México, cuando la red transportó a más de 7 millones de usuarios en cinco días.

Rubalcava entregó las estaciones remodeladas junto con la jefa de Gobierno Clara Brugada en un recorrido por Allende e Hidalgo. Ahí, las autoridades señalaron que los trabajos concluyeron tras casi tres meses y que las afectaciones para los usuarios fueron mínimas.

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El director del Metro precisó que solo cuatro candelabros alcanzaron el precio de 56 mil pesos cada uno. Añadió que los demás faroles colocados en la estación tuvieron un costo de entre 3 mil y 4 mil pesos por unidad, según el modelo y el tipo de instalación.