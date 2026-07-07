Los restos de Roxana Guzmán fueron entregados a su familia: la periodista fue velada en privado

Una carroza fúnebre espera afuera mientras familiares y amigos asisten al servicio funerario de la periodista Roxana Guzmán, luego de que las autoridades identificaron sus restos recuperados durante una investigación sobre su secuestro y asesinato, en el que habrían participado policías, según las autoridades, en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, México, este 6 de julio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

Roxana Guzmán será velada en privado este lunes en su domicilio de Nanchital, Veracruz, 24 días después de que hombres armados del Grupo Sombra la sustrajeron de su casa al amanecer. Su madre, Rubicelia Ramírez, aguardaba el arribo del cuerpo de su hija afirmando que “la única justicia que voy a esperar es la de Dios”.

“No como yo quería que apareciera mi hija, pero pues ahora tendré un lugar a donde llevarle flores, donde llorar. Y ahora siento en carne propia lo que sienten las madres buscadoras que sufren y aún no encuentran a su familiar”, agregó.

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Rubicelia Ramírez, madre de la periodista Roxana Guzmán, sale durante el servicio funerario de su hija, luego de que las autoridades identificaron sus restos recuperados durante una investigación sobre su secuestro y asesinato, en el que habrían participado policías, según las autoridades, en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, México, este 6 de julio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó mediante pruebas de ADN que los restos hallados en un rancho del municipio de Moloacán pertenecen a la periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Su cuerpo fue calcinado en un tambo con diésel antes de que las autoridades dieran con él.

El secuestro que quedó grabado

Alrededor de las 6:00 horas del 2 de junio, tres hombres armados y encapuchados, vestidos de negro, derribaron a golpes de marro la puerta del domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo. La periodista alcanzó a grabar parte de la irrupción con su teléfono antes de que uno de los agresores se lo arrebatara.

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En el video, el hermano de Roxana les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el interior. Los hombres lograron entrar, uno apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la comunicadora. Ahí se cortó la grabación.

Un policía resguarda el servicio funerario de la periodista Roxana Guzmán, luego de que las autoridades identificaron sus restos recuperados durante una investigación sobre su secuestro y asesinato, en el que habrían participado policías, según las autoridades, en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, México, este 6 de julio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

El material se difundió en redes sociales y se convirtió en uno de los registros más crudos del año sobre la violencia contra la prensa en México. Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada el 2 de junio de 2026 y asesinada en los días siguientes en el municipio de Moloacán, a unos 20 kilómetros de Nanchital, según estableció la investigación ministerial.

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Ocho detenidos, cuatro de ellos policías

La FGE formalizó cargos contra ocho personas por homicidio doloso calificado. Tres integrantes del Grupo Sombra, también identificado como Cártel Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra participaron directamente en el secuestro y el asesinato.

La periodista fue secuestrada desde el pasado 2 de junio. Crédito: Especial

Los imputados son Javier Iván, alias “Delta 1”, señalado como jefe operativo de la célula; José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, cuya detención en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Marina fue la que permitió localizar el cuerpo; y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”. Los tres actuaron en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la comunicadora.

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Los cuatro restantes son policías municipales de Ixhuatlán del Sureste identificados como Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael. La investigación estableció que estos uniformados proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la célula criminal. Fueron ellos quienes llevaron el diésel con el que incineraron los restos de la periodista en un tambo de 200 litros.

Regreso para emprender

El caso de Roxana regresa a Veracruz tras el antecedente de 2017, cuando su esposo Carlos Fernández Escalante fue acribillado a balazos en la colonia Brunet.

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Después del se confirmo mediante , la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) que Guzmán Ramírez habría abandonado el estado por motivos de seguridad.

En enero de 2026, Guzmán regreso a Veracruz y fundo Pulso Informativo del Sureste, también identificado como Pulso Nanchiteco.

En los días previos al secuestro, Guzmán Ramírez publica notas sobre una denuncia ciudadana por la venta de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.

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