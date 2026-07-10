Merlín, el pato de la Selección Mexicana, ya tiene su propio billete especial de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional le hizo homenaje al pato más viral del momento. Créditos: Lotería Nacional

Merlín pasó de ser una curiosidad entre los aficionados a convertirse en uno de los símbolos más representativos que dejó la Copa del Mundo de 2026 en México.

Lo que comenzó con un pato vestido con la playera de la Selección Mexicana acompañando a su dueña por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México terminó por conquistar las redes sociales, aparecer en medios internacionales y ahora quedar inmortalizado en uno de los emblemas más tradicionales del país: un billete de la Lotería Nacional.

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El reconocimiento confirma el impacto cultural que alcanzó el peculiar personaje durante el torneo, al grado de ser considerado por miles de aficionados como la mascota no oficial del Tricolor.

Merlín ya tiene su propio billete especial de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional presentó oficialmente el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891 dedicado a Merlín, el pato que conquistó a la afición mexicana durante el Mundial 2026.

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La imagen del ave, portando la camiseta verde de la Selección Mexicana, protagoniza el diseño de la edición especial, con la que la institución rinde homenaje a uno de los fenómenos más espontáneos que dejó la justa mundialista.

Merlín acudió a recibir su homenaje. Créditos: Lotería Nacional

En la ceremonia de presentación estuvo presente Karla Ivette Gómez, dueña de Merlín, quien acompañó la develación del billete y agradeció el cariño que miles de personas le han demostrado al animal desde que comenzó a hacerse famoso durante la Copa del Mundo.

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Lejos de tratarse de una mascota creada por la FIFA o de una campaña publicitaria, Merlín se convirtió en un símbolo gracias al cariño de la gente.

Sus recorridos por las calles del Centro Histórico junto a su familia, mientras vestía la camiseta del Tricolor e incluso pequeños accesorios alusivos a la Selección Mexicana, provocaron que turistas nacionales y extranjeros se acercaran para fotografiarse con él.

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Con el paso de los días, las imágenes del pato comenzaron a viralizarse en redes sociales y llegaron a medios de distintos países, que lo describieron como la mascota no oficial del Mundial.

Su popularidad fue tal que incluso apareció en transmisiones televisivas y reportajes internacionales que retrataban el ambiente que se vivía en México durante la Copa del Mundo.

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Créditos: Lotería Nacional.

Merlín también conquistó a Infobae durante su visita

Antes de recibir este reconocimiento por parte de la Lotería Nacional, Merlín también fue protagonista de un reportaje especial en las instalaciones de Infobae México, donde mostró de cerca la historia que lo convirtió en uno de los personajes más queridos del Mundial.

Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

Durante la visita, Karla Ivette Gómez relató que Merlín forma parte de la familia desde hace varios años y que nunca imaginaron que terminaría siendo un fenómeno internacional.

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Lo que comenzó como una forma de vestirlo con la playera de la Selección Mexicana para acompañarlos en su jornada diaria terminó por despertar el interés de aficionados de distintas nacionalidades, quienes buscaban conocerlo y tomarse una fotografía con él.

El reportaje también mostró que, más allá de la fama, la familia de Merlín ya analiza el futuro del pato y las oportunidades que surgieron tras su inesperada popularidad.

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Karla Gómez narró a Infobae México cómo ha cambiado su vida y la de su familia con la fama, pero también se sinceraron sobre los retos para protegerlo. (Infobae/Jenifer Nava)

Convertido en un auténtico embajador del ambiente festivo que se vivió durante el Mundial 2026, el ave logró conectar con personas de todas las edades gracias a una historia sencilla, alejada de cualquier estrategia comercial y construida únicamente por el afecto de los aficionados.

Su presencia en Infobae permitió conocer el lado más humano detrás del fenómeno viral, así como el vínculo que mantiene con la familia que lo cuida y que continúa acompañándolo en cada aparición pública.

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El billete conmemorativo de la Lotería Nacional representa el capítulo más reciente de una historia que difícilmente habría podido anticiparse antes del Mundial.

Merlín pasó de recorrer las calles del Centro Histórico con la camiseta de la Selección Mexicana a convertirse en una figura reconocida dentro y fuera del país, consolidándose como uno de los recuerdos más entrañables que dejó la Copa del Mundo de 2026 y demostrando que, en ocasiones, los símbolos más representativos nacen de manera completamente espontánea entre la afición.