México

El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez rumbo al 2027

El Partido Verde Ecologista de México ha dado a conocer que apoyarán al presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuellar

Guardar
Google icon
El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez. (Foto: @PartidoMorenaMx)
El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez. (Foto: @PartidoMorenaMx)

Aún no inician los preparativos para el proceso electoral 2027, de manera oficial, y la coalición Morena- PVEM-PT ya muestra las primeras fracturas internas. Las palabras de Arturo Escobar, coordinador nacional del Verde, condicionando la alianza y apoyando a Cruz Pérez Cuellar en Chihuahua, ya hicieron eco en la coalición.

El PT rechaza condicionamiento del Verde en Chihuahua

Este 9 de julio de 2026, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, rechazó cualquier condicionamiento por parte de los partidos de la coalición, asegurando que este tipo de posicionamientos podrían pasar factura de manera interna:

PUBLICIDAD

“Ante los escenarios de definición que se aproximan en la entidad, se extiende un firme llamado a la cohesión y a la altura de miras, rechazando categóricamente cualquier intento de condicionamiento que busque fracturar internamente este movimiento”.

Sin adelantar quién es la aspirante preferida por su partido, aseguró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está en su derecho de mostrar preferencias por alguna de las personas que se inscribieron al proceso para ser coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en alguna de las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año.

PUBLICIDAD

Lilia Aguilar Gil “El país está en llamas”: así fue el discurso de diputada del PT que desató burlas de la oposición
El PT rechaza condicionamiento del Verde en Chihuahua. (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

“La verdadera fortaleza de la Cuarta Transformación radica en el consenso, las reglas claras y la voluntad del pueblo, no en imposiciones”, advirtió la diputada petista.

El Partido del Trabajo también destapa a su “favorita” para la contienda

Por su parte, el coordinador de las y los petistas en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, no quiso posicionarse directamente sobre el amago del Verde para que Cruz Cuéllar sea el candidato de la coalición en las próximas elecciones, pero precisó de manera contundente las afinidades del PT:

Está muy clarito, nosotros vamos con Andrea Chávez”.

Destacó la trayectoria de la senadora con licencia, excusando su apoyo bajo el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Es tiempo de mujeres”. Detalló que Chávez mantiene cercanía con el Partido del Trabajo, una razón de peso para que a nivel nacional resolvieran apoyarla en sus aspiraciones.

El dirigente desconoció el condicionamiento del partido del Tucán, dejando ver que más allá de la postura de uno u otro, será la encuesta final donde se defina quién les representará en la alianza rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.

El Partido del Trabajo también destapa a su “favorita” para la contienda en Chihuahua. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)
El Partido del Trabajo también destapa a su “favorita” para la contienda en Chihuahua. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)

“Él (Partido Verde) está proponiendo que sea el presidente de Juárez y el PT propone que sea Andrea Chávez. Y van a ir a la medición y quien gane la medición encabeza. No hay mayor problema”, precisó el petista.

La ruptura de la alianza también se ve reflejada en San Luis Potosí

La alianza oficialista no pasa por su mejor momento, en los últimos meses han dejado ver como sus diferencias también podrían llevar a que cada partido vaya solo en 2027 en el estado de San Luis Potosí, donde el Verde se ha aferrado a que su candidata sea la senadora Ruth González Silva, quien es esposa del gobernador de ese estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Morena se negó a que la legisladora se inscribiera en el proceso interno, alegando posible “nepotismo”, ya que busca que ningún familiar de las y los gobernadores actuales se postulen para representarlos en los comicios que se avecinan.

Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Aunque de manera pública la legisladora federal no se ha posicionado sobre sus aspiraciones, en abril de este año dejó claro que aún no se define: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”.

Temas Relacionados

PTPVEMMorenaChuahuaAndrea ChávezElección2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Rubén Rocha reapareció por presión pública”: Manuel Añorve, senador del PRI

El senador del PRI, Manuel Añorve, señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, solo reapareció por la presión pública de las últimos días

“Rubén Rocha reapareció por presión pública”: Manuel Añorve, senador del PRI

Correr o levantar pesas: cuál ejercicio físico tiene más impacto en tu cerebro

La ciencia identifica nuevas claves para el cuidado del cerebro a largo plazo

Correr o levantar pesas: cuál ejercicio físico tiene más impacto en tu cerebro

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: colectivo trans retira plantón en Segob

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: colectivo trans retira plantón en Segob

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

El influencer peruano reaccionó a los primeros integrantes confirmados de La Casa de los Famosos y recordó trabajar con Ernesto Laguardia

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX

Dependiendo de la sede, los boletos se compran en Ticketmaster, eticket.mx, Superboletos o TusBoletos.mx

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Primera Operación Enjambre en Tabasco: caen seis elementos de la SSPC estatal

Pretendían ir de Sinaloa a Bolivia: ANAM asegura 2.5 kilos de semillas de cannabis escondidas en muñecos vudú

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Nicola Porcella advierte del carácter de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 4

Angélica María y Enrique Guzmán vuelven a estar juntos para “La Despedida”su icónica gira en dueto: última fecha en CDMX

Laura Zapata confirma demanda en contra de Kunno por daño moral

Los lugares de México que aparecen en series y a los que puedes ir estas vacaciones

La aclamada serie mexicana ‘Nadie nos va a extrañar’ estrena segunda temporada: fecha y dónde ver

DEPORTES

México cae en el ranking oficial de la FIFA tras eliminación en octavos de final

México cae en el ranking oficial de la FIFA tras eliminación en octavos de final

El incómodo momento que Canelo Álvarez protagonizó con Harry Kane y la selección de Inglaterra que se viralizó

Gordon revela cómo reaccionó a los insultos de Javier Aguirre en el duelo México vs Inglaterra

Estos son los jugadores de la Liga MX convocados al Mundial que no vieron minutos

Gilberto Mora recibe saludo inesperado de un fan en pleno tráfico y causa sensación en redes