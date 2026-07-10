El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez rumbo al 2027

El PT reprende al Verde y llama a no romper alianza en Chihuahua: respaldan aspiraciones de Andrea Chávez. (Foto: @PartidoMorenaMx)

Aún no inician los preparativos para el proceso electoral 2027, de manera oficial, y la coalición Morena- PVEM-PT ya muestra las primeras fracturas internas. Las palabras de Arturo Escobar, coordinador nacional del Verde, condicionando la alianza y apoyando a Cruz Pérez Cuellar en Chihuahua, ya hicieron eco en la coalición.

El PT rechaza condicionamiento del Verde en Chihuahua

Este 9 de julio de 2026, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, rechazó cualquier condicionamiento por parte de los partidos de la coalición, asegurando que este tipo de posicionamientos podrían pasar factura de manera interna:

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“Ante los escenarios de definición que se aproximan en la entidad, se extiende un firme llamado a la cohesión y a la altura de miras, rechazando categóricamente cualquier intento de condicionamiento que busque fracturar internamente este movimiento”.

Sin adelantar quién es la aspirante preferida por su partido, aseguró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está en su derecho de mostrar preferencias por alguna de las personas que se inscribieron al proceso para ser coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en alguna de las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año.

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El PT rechaza condicionamiento del Verde en Chihuahua. (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

“La verdadera fortaleza de la Cuarta Transformación radica en el consenso, las reglas claras y la voluntad del pueblo, no en imposiciones”, advirtió la diputada petista.

El Partido del Trabajo también destapa a su “favorita” para la contienda

Por su parte, el coordinador de las y los petistas en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, no quiso posicionarse directamente sobre el amago del Verde para que Cruz Cuéllar sea el candidato de la coalición en las próximas elecciones, pero precisó de manera contundente las afinidades del PT:

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“Está muy clarito, nosotros vamos con Andrea Chávez”.

Destacó la trayectoria de la senadora con licencia, excusando su apoyo bajo el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Es tiempo de mujeres”. Detalló que Chávez mantiene cercanía con el Partido del Trabajo, una razón de peso para que a nivel nacional resolvieran apoyarla en sus aspiraciones.

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El dirigente desconoció el condicionamiento del partido del Tucán, dejando ver que más allá de la postura de uno u otro, será la encuesta final donde se defina quién les representará en la alianza rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.

El Partido del Trabajo también destapa a su “favorita” para la contienda en Chihuahua. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)

“Él (Partido Verde) está proponiendo que sea el presidente de Juárez y el PT propone que sea Andrea Chávez. Y van a ir a la medición y quien gane la medición encabeza. No hay mayor problema”, precisó el petista.

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La ruptura de la alianza también se ve reflejada en San Luis Potosí

La alianza oficialista no pasa por su mejor momento, en los últimos meses han dejado ver como sus diferencias también podrían llevar a que cada partido vaya solo en 2027 en el estado de San Luis Potosí, donde el Verde se ha aferrado a que su candidata sea la senadora Ruth González Silva, quien es esposa del gobernador de ese estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Morena se negó a que la legisladora se inscribiera en el proceso interno, alegando posible “nepotismo”, ya que busca que ningún familiar de las y los gobernadores actuales se postulen para representarlos en los comicios que se avecinan.

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Ruth González Silva aún no define si buscará la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Aunque de manera pública la legisladora federal no se ha posicionado sobre sus aspiraciones, en abril de este año dejó claro que aún no se define: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”.