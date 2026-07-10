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Batres defiende respuesta del ISSSTE ante crisis de aire acondicionado en Hermosillo: trabajadores cuestionan la solución

La instalación de seis aerocoolers y un equipo de aire acondicionado generó conflicto entre autoridades, personal médico y usuarios del hospital por las condiciones del inmueble

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La Mañanera
La instalación de aerocoolers en el ISSSTE Hermosillo abrió un debate entre autoridades, trabajadores y derechohabientes sobre si se trata de una solución temporal o parte de una rehabilitación integral. Martí Batres, Proyecto Chapultepec, AMLO

La instalación de seis aerocoolers y un equipo de aire acondicionado en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE, en Hermosillo, Sonora, generó una nueva controversia en medio de las demandas de trabajadores y derechohabientes por las condiciones del nosocomio.

Luego de que sus publicaciones en redes sociales recibieran numerosas críticas, el director general del ISSSTE, Martí Batres, respondió que los señalamientos provinieron, en parte, de actores a quienes calificó como “ultraderecha”.

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Además, sostuvo que la información difundida sobre los equipos de climatización forma parte de un plan de rehabilitación más amplio que el instituto desarrolla en el hospital y no de una acción aislada.

Las reacciones surgieron después de que Batres informara primero la llegada de un aire acondicionado para el área de consulta externa y, posteriormente, la instalación de seis aerocoolers para mejorar la temperatura en esa zona, donde pacientes y personal habían reportado durante semanas problemas por las altas temperaturas.

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Plan de rehabilitación del hospital incluye obras en varias áreas

En un mensaje difundido posteriormente, Batres aseguró que las publicaciones sobre los equipos de climatización representan solo una parte de las acciones emprendidas en el Hospital Fernando Ocaranza.

Detalló que el ISSSTE mantiene un programa de rehabilitación dividido en distintas etapas que contempla lo siguiente:

  • La revisión y mantenimiento del sistema de aire acondicionado
  • Reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
  • Rehabilitación de quirófanos, renovación de pisos y plafones
  • Trabajos de pintura e impermeabilización
  • Mantenimiento de ductos
  • Reparación de tuberías
  • Modernización de áreas de consulta externa y hospitalización
La crisis por falta de aire acondicionado en el Hospital Fernando Ocaranza abrió un nuevo debate entre autoridades del ISSSTE y trabajadores que exigen soluciones de fondo.
La crisis por falta de aire acondicionado en el Hospital Fernando Ocaranza abrió un nuevo debate entre autoridades del ISSSTE y trabajadores que exigen soluciones de fondo.

El funcionario explicó que las obras se realizan de manera escalonada para evitar la suspensión de los servicios médicos y afirmó que los trabajos continuarán hasta concluir la rehabilitación del hospital.

Contexto de la inconformidad en el Hospital del ISSSTE en Hermosillo

El anuncio ocurrió en un escenario marcado por diversas manifestaciones realizadas durante las últimas semanas por trabajadores y derechohabientes, quienes han denunciado fallas en la infraestructura del hospital.

Entre las principales demandas se encuentran:

  • Reparación integral del sistema de aire acondicionado.
  • Mejoras en la infraestructura eléctrica e hidrosanitaria.
  • Abasto de medicamentos y equipo médico.
  • Mayor disponibilidad de especialistas.
  • Construcción de un nuevo hospital para atender la demanda de derechohabientes.
  • Condiciones seguras para pacientes y personal.

Derechohabientes y trabajadores consideran insuficientes las medidas

Aunque reconocieron la instalación de nuevos equipos de climatización, trabajadores y usuarios han señalado que los aerocoolers no representan una solución definitiva para las deficiencias del sistema central de refrigeración del hospital.

Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
Trabajadores y pacientes señalan que la instalación de aerocoolers no resuelve las fallas estructurales que enfrenta el Hospital Fernando Ocaranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las protestas realizadas en junio y una nueva movilización registrada este 9 de julio, los inconformes reiteraron que el inmueble enfrenta problemas acumulados desde hace años, entre ellos fallas eléctricas, filtraciones de agua, deterioro de diversas áreas y limitaciones en la infraestructura para operar parte del equipamiento médico.

Asimismo, señalaron que la capacidad del hospital resulta insuficiente para atender a los aproximadamente 300 mil derechohabientes del ISSSTE en Sonora, por lo que insistieron en la necesidad de una solución de largo plazo.

Continúa el debate mientras avanzan los trabajos de rehabilitación

Las publicaciones del director del ISSSTE acumularon numerosas reacciones en redes sociales, donde predominó el debate sobre si la instalación de aerocoolers constituye una respuesta suficiente frente a los problemas estructurales del Hospital Fernando Ocaranza.

Mientras el ISSSTE asegura que las obras de mejora continúan, trabajadores y derechohabientes mantienen sus reclamos por una solución definitiva.
Mientras el ISSSTE asegura que las obras de mejora continúan, trabajadores y derechohabientes mantienen sus reclamos por una solución definitiva.

En su posicionamiento, Martí Batres reiteró que el instituto no solo ha informado sobre la llegada de equipos de climatización, sino sobre un programa integral de rehabilitación que incluye mejoras en instalaciones eléctricas, sistemas de aire acondicionado, áreas médicas, hospitalización y consulta externa, además de la entrega de camas hospitalarias, ambulancias, incubadoras y otros equipos médicos.

Mientras tanto, trabajadores y derechohabientes mantienen sus demandas para que las acciones en marcha se traduzcan en una solución permanente a las deficiencias del hospital, al considerar que la atención del problema requiere intervenciones estructurales además de las medidas inmediatas implementadas por las autoridades.

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