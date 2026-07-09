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Estas son las alcaldías afectadas tras activación de la alerta roja por lluvias en CDMX

De acuerdo con las autoridades, se prevé que la noche de este 8 de julio continúen las precipitaciones y encharcamientos

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Activan alerta roja por fuertes lluvias en la CDMX (X/ @OVIALCDMX)
Activan alerta roja por fuertes lluvias en la CDMX (X/ @OVIALCDMX)

Una fuerte lluvia afectó varios puntos de la Ciudad de México, alrededor de las 17:00 horas empezó la precipitación, y conforme avanzó la tarde se intensificó la precipitación pluvial lo que generó la activación de los protocolos de emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió la alerta roja por las fuertes lluvias que se registraron la noche de este miércoles 8 de julio. Alrededor de las 19:00 horas la tormenta se intensificó, por lo que autoridades iniciaron con las medidas preventivas.

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De acuerdo con las autoridades, se espera que a lo largo de la noche y madrugada se registre una fuerte precipitación, por lo que pidieron tomar precauciones. En consecuencia, se activó la alerta roja.

¿Qué alcaldías activaron alerta roja por lluvias en CDMX?

(redes sociales)
(redes sociales)

La Alerta Roja fue activada por la intensificación de lluvias fuertes previstas para la noche del miércoles 8 de julio de 2026 y la madrugada del jueves 9 de julio en tres demarcaciones de la capital. Las autoridades municipales emitieron la alerta tras detectarse condiciones que favorecen precipitaciones de alta intensidad, con potencial de inundaciones, encharcamientos y afectaciones en vialidades y servicios públicos.

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El aviso contempla la movilización de cuerpos de emergencia y la recomendación a la población de evitar transitar por zonas de riesgo, resguardar documentos importantes y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Se prevé la coordinación de acciones entre las áreas de Protección Civil, bomberos y servicios urbanos de las tres demarcaciones, con énfasis en la vigilancia de puntos críticos y colonias históricamente vulnerables ante lluvias torrenciales.

Las alcaldías con alerta roja por tormenta son:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Gustavo A. Madero
Infografía de alerta meteorológica con logotipo de Gobierno de la Ciudad de México, mapa de alcaldías, icono de lluvia y texto informativo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite una alerta por lluvias fuertes de 50 a 70 mm en las alcaldías AOB, BJU y GAM. (X/ @SGIRPC_CDMX)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos exhortó a los habitantes de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero a reportar emergencias a los números de atención, mantenerse atentos a la actualización de la alerta y tomar precauciones ante posibles cortes de energía eléctrica y suspensión temporal de algunos servicios.

La alerta roja por lluvias en la Ciudad de México es una medida preventiva que activa el gobierno capitalino cuando se pronostican lluvias muy fuertes con alto potencial de inundaciones y riesgos para la población. Este nivel de alerta implica la intensificación de lluvias con acumulados significativos en corto tiempo, posibilidad de encharcamientos graves, incremento en el caudal de ríos o canales, y potencial caída de árboles, anuncios o estructuras.

Por otra parte, las autoridades explicaron que el resto de la capital tendrá activa la alerta amarilla por las fuertes lluvias que se tienen pronosticadas para lo que resta de la noche, estas son las demarcaciones con esta alerta:

  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Qué implica la alerta roja por lluvias en CDMX

Cuando se declara alerta roja, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pide a la población resguardarse en lugares seguros, evitar cruzar corrientes de agua, no manejar en zonas de riesgo, desconectar aparatos eléctricos en caso de posible inundación y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Se recomienda también mantener limpias las coladeras y evitar taponamientos.

La alerta roja suele activarse en alcaldías específicas donde el pronóstico es más severo. Por ejemplo, este 8 y madrugada del 9 de julio de 2026, la alerta roja se activó en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero debido a la intensificación de lluvias fuertes y riesgo elevado de inundaciones y daños materiales. Otras alcaldías pueden estar en alerta amarilla o naranja, según la severidad esperada.

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