Hay gobernadora para rato: Congreso de Veracruz “protege” a Rocío Nahle contra revocación de mandato

Rocío Nahle. (Crédito / Presidencia)

En beneficio de la gobernadora morenista, Rocío Nahle, el Congreso de Veracruz avaló una reforma constitucional que otorga nuevos candados a la revocación de mandato en la entidad.

La iniciativa fue aprobada en sesión de periodo extraordinario con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue quien presentó la reforma el pasado 30 de junio.

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Más de 700 mil firmas para activar la revocación contra Rocío Nahle

El texto aprobado indica que para activar este mecanismo de democracia participativa, la ciudadanía debería reunir el 10 por ciento de la lista nominal de electores del estado, lo que equivale a unas 750 mil firmas.

Además, la reforma establece que las firmas deberán distribuirse en al menos la mitad más uno de los municipios (107). Cada uno deberá representar –como mínimo– el tres por ciento de la lista nominal municipal.

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Por su parte, el Instituto Electoral de Veracruz, conocido como OPLE, tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento –del uno al 30 de noviembre de 2027– una vez que se entreguen las rúbricas requeridas.

Extracto de la reforma a la revocación de mandato que aprobó el Congreso de Veracruz. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Exigen más firmas a los veracruzanos que en revocación presidencial

Durante la discusión en el Pleno del Congreso local, el diputado independiente, Héctor Yunes Landa, se lanzó contra Morena y aliados por colocar más candados al procedimiento.

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Yunes Landa criticó que mientras se exige el 10 por ciento de la lista nominal en Veracruz, a nivel nacional la revocación de mandato de la Presidencia solo requiere el tres por ciento.

El legislador consideró que Morena desea que el ejercicio de democracia participativa no llegue a materializarse. En tanto, advirtió que el partido en el poder teme llevar a la gobernadora “al matadero,

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No obstante, Yunes Landa se mostró optimista al advertir que si no se concreta la revocación de mandato en 2028, los veracruzanos sacarán a Morena del Palacio de Gobierno en 2030, año en el que se renueva la gubernatura.

Advierten que es “casi imposible reunir los requisitos”

Ana Rosa Valdez Salazar, diputada local del PRI, advirtió que con esta reforma es “casi imposible” reunir los nuevos requisitos, pues es más complejo el procedimiento al subir el número de firmas y exigir una distribución territorial en más municipios, será en 107 de los 212 que integran la entidad.

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El Congreso de Veracruz aprobó una reforma que modifica el proceso de revocación de mandato. Crédito: X/ @legisver

Morena y Partido Verde defienden modificaciones a revocación de mandato en Veracruz

Por su parte, las y los diputados de Morena y el Partido Verde Ecologista de México defendieron las propuestas que terminaron avalando en el Pleno.

Para Luis Vicente Aguilar Castillo, diputado morenista, las modificaciones protegen el valor del voto y el mandato popular de quienes llegan al gobierno por decisión del pueblo.

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Mientras que Tanía María Cruz Mejía, legisladora del Verde, explicó que con estos cambios “se blinda la revocación de mandato”, y “se vuelve más clara, ordenada y funcional”.

Tras la discusión en el Pleno, el dictamen fue turnado a las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Organización Política y Proceso Electorales.

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Con la aprobación, quedó establecido en la Constitución veracruzana el nuevo reglamento para una eventual revocación de mandato de la titular del Ejecutivo estatal, en este caso, Rocío Nahle García.

Cuestionable uso de la revocación

Con la llegada de Morena al poder, no solo a nivel nacional, también en varios estados, el uso de la revocación de mandato ha sido cuestionado por opositores y la sociedad en general. Al considerar que es más una “ratificación”, que usan los gobernantes en turno para mantenerse en una especie de campaña electoral permanente y, claro, impulsada con recursos públicos.

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Rocío Nahle desiste de poner su nombre a salón en Palacio de Gobierno tras protestas: remodelación supera los 60 mdp. (X/Rocío Nahle)

Parece que Morena y aliados temen que el pueblo de Veracruz repruebe a la gobernadora, Rocío Nahle, por ello, “blindaron” el proceso de revocación de mandato.