México

Hay gobernadora para rato: Congreso de Veracruz “protege” a Rocío Nahle contra revocación de mandato

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que endurece los requisitos para solicitar la revocación de mandato en la entidad, lo que beneficia a la gobernadora

Guardar
Google icon
Rocío Nahle. (Crédito / Presidencia)
Rocío Nahle. (Crédito / Presidencia)

En beneficio de la gobernadora morenista, Rocío Nahle, el Congreso de Veracruz avaló una reforma constitucional que otorga nuevos candados a la revocación de mandato en la entidad.

La iniciativa fue aprobada en sesión de periodo extraordinario con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue quien presentó la reforma el pasado 30 de junio.

PUBLICIDAD

Más de 700 mil firmas para activar la revocación contra Rocío Nahle

El texto aprobado indica que para activar este mecanismo de democracia participativa, la ciudadanía debería reunir el 10 por ciento de la lista nominal de electores del estado, lo que equivale a unas 750 mil firmas.

Además, la reforma establece que las firmas deberán distribuirse en al menos la mitad más uno de los municipios (107). Cada uno deberá representar –como mínimo– el tres por ciento de la lista nominal municipal.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Instituto Electoral de Veracruz, conocido como OPLE, tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento –del uno al 30 de noviembre de 2027– una vez que se entreguen las rúbricas requeridas.

El Congreso de Veracruz blindo a la gobernadora Rocío Nahle modificando la revocación de mandato. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
Extracto de la reforma a la revocación de mandato que aprobó el Congreso de Veracruz. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Exigen más firmas a los veracruzanos que en revocación presidencial

Durante la discusión en el Pleno del Congreso local, el diputado independiente, Héctor Yunes Landa, se lanzó contra Morena y aliados por colocar más candados al procedimiento.

Yunes Landa criticó que mientras se exige el 10 por ciento de la lista nominal en Veracruz, a nivel nacional la revocación de mandato de la Presidencia solo requiere el tres por ciento.

El legislador consideró que Morena desea que el ejercicio de democracia participativa no llegue a materializarse. En tanto, advirtió que el partido en el poder teme llevar a la gobernadora “al matadero,

No obstante, Yunes Landa se mostró optimista al advertir que si no se concreta la revocación de mandato en 2028, los veracruzanos sacarán a Morena del Palacio de Gobierno en 2030, año en el que se renueva la gubernatura.

Advierten que es “casi imposible reunir los requisitos”

Ana Rosa Valdez Salazar, diputada local del PRI, advirtió que con esta reforma es “casi imposible” reunir los nuevos requisitos, pues es más complejo el procedimiento al subir el número de firmas y exigir una distribución territorial en más municipios, será en 107 de los 212 que integran la entidad.

Con los votos de Morena y aliados, el Congreso veracruzano aprobó una iniciativa que endurece los candados de la revocación de mandato. Crédito: X/ @legisver
El Congreso de Veracruz aprobó una reforma que modifica el proceso de revocación de mandato. Crédito: X/ @legisver

Morena y Partido Verde defienden modificaciones a revocación de mandato en Veracruz

Por su parte, las y los diputados de Morena y el Partido Verde Ecologista de México defendieron las propuestas que terminaron avalando en el Pleno.

Para Luis Vicente Aguilar Castillo, diputado morenista, las modificaciones protegen el valor del voto y el mandato popular de quienes llegan al gobierno por decisión del pueblo.

Mientras que Tanía María Cruz Mejía, legisladora del Verde, explicó que con estos cambios “se blinda la revocación de mandato”, y “se vuelve más clara, ordenada y funcional”.

Tras la discusión en el Pleno, el dictamen fue turnado a las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Organización Política y Proceso Electorales.

Con la aprobación, quedó establecido en la Constitución veracruzana el nuevo reglamento para una eventual revocación de mandato de la titular del Ejecutivo estatal, en este caso, Rocío Nahle García.

Cuestionable uso de la revocación

Con la llegada de Morena al poder, no solo a nivel nacional, también en varios estados, el uso de la revocación de mandato ha sido cuestionado por opositores y la sociedad en general. Al considerar que es más una “ratificación”, que usan los gobernantes en turno para mantenerse en una especie de campaña electoral permanente y, claro, impulsada con recursos públicos.

Rocío Nahle desiste de poner su nombre a salón en Palacio de Gobierno tras protestas: remodelación supera los 60 mdp. (X/Rocío Nahle)
Rocío Nahle desiste de poner su nombre a salón en Palacio de Gobierno tras protestas: remodelación supera los 60 mdp. (X/Rocío Nahle)

Parece que Morena y aliados temen que el pueblo de Veracruz repruebe a la gobernadora, Rocío Nahle, por ello, “blindaron” el proceso de revocación de mandato.

Temas Relacionados

Congreso de VeracruzRevocación de MandatoMorenaRocío NahlePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lo atraparon con los restos de su pareja dentro de una hielera en la Tacubaya: vecina alertó a las autoridades

La intervención ocurrió en Álvaro Obregón después de que una residente permitió el acceso al inmueble y contó que escuchó golpes; la víctima era una joven de 19 años

Lo atraparon con los restos de su pareja dentro de una hielera en la Tacubaya: vecina alertó a las autoridades

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

El exembajador abrió su mensaje con una frase directa a Sheinbaum: “¿Quién dijo la verdad?, permítanme responderla con claridad

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Retraso en varias líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Retraso en varias líneas del STC

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

“Don Memo” no se olvidó de su niño y le dedicó unas emotivas palabras al saber que el jugador de Xolos concluyó sus estudios mientras estaba en la concentración del Tri

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Receta de gelatina de mosaico de durazno: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable

Su aspecto llamativo y su sabor suave la hacen ideal para quienes buscan un capricho dulce, ligero y saludable

Receta de gelatina de mosaico de durazno: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

Creció en California, se formó en el CJNG y hoy EEUU le puso precio a su cabeza: la historia de Juan Carlos Valencia, “El 03”

FGR acusa a Ken Salazar de violar tratados internacionales tras captura de El Mayo Zambada: estas serían las posibles sanciones

Caso Mayo Zambada: FGR pide información a EEUU sobre el secuestro del narcotraficante y alerta posibles violaciones a la soberanía

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Otra consecuencia de la derrota de la Selección Mexicana: Adrián Marcelo afirma que no habrá reconciliación con Gala Montes

Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Paola Suárez revela que Karina Torres entró a La Casa de los Famosos México porque jugaron “piedra, papel o tijera”

Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

DEPORTES

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

José Ramón Fernández cuestiona a Aguirre por negarle la oportunidad a la Hormiga González en el Mundial 2026

Es un hecho, Cruz Azul firma a Joel Huiqui como director técnico para el Apertura 2026

Quién es Borja Iglesias, delantero mundialista que podría reforzar al América