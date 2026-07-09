Maryfer Centeno arremete en contra de Pedro Sola tras “macabras” declaraciones contra las mascotas

(Facebook: Maryfer Centeno)

La grafóloga, Maryfer Centeno, no dejo pasar la oportunidad de dar su opinión respecto a los comentarios que el presentador, Pedro Sola, dio sobre las mascotas.

A través de una serie de videos en redes sociales, la grafóloga analizo y critico los comentarios de “Pedrito”, poniendo en duda la veracidad de las disculpas presentadas por Sola.

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El conductor de Ventaneando se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales tras comentar su fastidio hacia la presencia de mascotas en tiendas, supermercados y restaurantes.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Pedro Sola?

En plena transmisión del icónico programa Ventanendo, Pedro Sola arremetió en contra de las mascotas que llevan a las tiendas.

“Yo no tolero a los perros en las tiendas, a los perros en el super o en el restauran”, expresó “Pedrito” Sola

Más adelante el conductor preguntó si las personas que los llevaban estaban locos, para terminar mencionando que incluso tenía ganas de darles carne envenenada.

“Se volvieron locos o que, con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Son absurdos, como los que llevan tres en una carriola, dan ganas de darles un balazo, a los dueños”, declaró Sola.

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Estos comentarios desataron la conversación en redes sociales con miles de comentarios en contra del conductor y sus fuertes declaraciones.

¿Qué dijo Maryfer Centeno?

La conversación llegó ante la grafóloga, quien no dudo en opinar al respecto, asegurando que las declaraciones de Pedro Sola son macabras y solo reflejan su inconsciente.

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“De forma inconsciente Pedro Sola desearía hacer esto”

Maryfer mencionó la importancia y el alcance que tiene cualquier declaración que Pedro Sola pueda llegar a compartir debido a la importancia tanto del programa en que se encuentra como de su misma presencia.

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Centeno afirmó que cualquier persona se puede llegar a equivocar, sin embargo, afirma que las declaraciones de Pedro Sola no son una simple equivocación.

“Me parece importante por el nivel de micrófono que tiene, cualquier persona que tiene un micrófono se puede equivocar y equivocarse me parece valido e inevitable, pero este tipo de cosas no son una equivocación, es lo que él piensa”, resaltó la grafóloga.

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Maryfer Centeno tacha de macabras las declaraciones de Pedro Sola sobre las mascotas. (Video: TikTok/maryfercentenom)

¿Cuáles fueron las disculpas de Pedro Sola?

Pedro Sola mencionó que de alguna manera se expresó mal con cosas que no siente en realidad.

“Lamento mucho haber hecho ese comentario, reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar importante en la familia”

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“Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no comentar errores similares, lo siento mucho”

Para concluir diciendo que no sería capaz de matar “ni a una mosca” afirmando que dijo cosas sin pensar en un medio tan importante en el que lleva más de 30 años y que jamás seria capaz de hacer daño a alguien y mucho menos a una mascota.

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¿Cuál fue la reacción de Maryfer ante las disculpas de “Pedrito”?

En un video posterior, Maryfer Centeno, aseguró y tacho de falsas las disculpas de Pedro Sola, mencionando que son unas disculpas llenas de contradicciones.

“Si no lo piensas, ¿Por qué tendrías que reeducarte?"

Centeno aseguró que Pedro Sola aún no se da cuenta del mal que hizo y que incluso él parece el ofendido por tener que pedir disculpas.

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“Esta es una disculpa a fuerza, no hay coherencia entre lo que dice la cara y lo que dicen los gestos, si yo te pido perdón mi expresión va a demostrar esa pena y esa vergüenza”, mencionó Maryfer.

Maryfer Centeno tacha de falsas las disculpas de Pedro Sola, mencionando que son unas disculpas llenas de contradicciones. (Video: TikTok/maryfercentenom)

Centeno concluyo diciendo que no importa la realidad en la que vive o los tiempos en que lo hace, es una opinión ignorante y las disculpas no son creíbles.