México

Cruz Azul espera ofertas por Erik Lira: Huiqui respalda su compromiso con el club

En su presentación como director técnico, Joel Huiqui confirmó que Lira seguirá comprometido con la Máquina tras participar en el Mundial 2026

Guardar
Google icon
Erik Lira mantiene el compromiso de jugar en Cruz Azul. EUTERS/Eloisa Sanchez
Erik Lira mantiene el compromiso de jugar en Cruz Azul. EUTERS/Eloisa Sanchez

Antes de comenzar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, la Máquina de Cruz Azul presentó de forma oficial a Joel Huiqui como entrenador del primer conjunto tras conseguir la ansiada décima estrella en la Primera División venciendo a los Pumas UNAM en CU.

En la conferencia de prensa, llevada a cabo en las instalaciones de la Noria, una de las cuestiones que Joel Huiqui respondió es sobre el futuro de Erik Lira, quien podría dejar al club cementero después de su notable actuación en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Huiqui aseguró que en la franquicia capitalina están a la orden de recibir cualquier oferta formal por Erik Lira siempre y cuando provenga del futbol europeo, en caso contrario sería difícil su salida porque el DT lo tiene en consideración para disputar el siguiente certamen.

“Si quieren a Erik Lira que vengan con toda la disposición a decir: “Yo quiero a Erik y lo me voy a llevar y cueste lo que cueste”. A nosotros como staff y como club, nos encantaría que Lira pudiera jugar a un buen nivel y que si alguien está interesado en sus servicios que lo haga de una manera formal", declaró.

PUBLICIDAD

Asimismo, Joel Huiqui reveló que hace días tuvo una conversación con Erik Lira para ratificar su compromiso con la Máquina de Cruz Azul mientras se define su futuro en el balompié profesional.

“Hoy hablé con él (Erik Lira), antier le mandé un mensaje, hicimos una llamada muy tarde y él está comprometido con nosotros Y con la institución. Él tendrá unos días de vacaciones, es la realidad, pero se presenta la próxima semana para arrancar la jornada 1″, señaló.

Figura en la Máquina Cementera

Erik Lira podría salir de la Máquina con miras al continente europeo. REUTERS/Eloisa Sanchez
Erik Lira podría salir de la Máquina con miras al continente europeo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Erik Lira destacó en la media cancha para entrar en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Su ausencia en la Liguilla preocupó tanto a la afición como al plantel principal, pero Huiqui supo cubrir esa zona con Charly Rodríguez y Agustín Palavecino.

Aunque no sumó minutos en las finales del Clausura 2025, Erik Lira, fuera de la concentración del Tri absoluto, acompañó a sus compañeros de Cruz Azul el día de la final en Ciudad Universitaria para alzar con Carlos Rodríguez el décimo título en la historia de la Máquina.

Su liderazgo y real sentimiento por el club ha hecho que la afición cruzazulina respalde a Erik Lira y lo ovacione como un grande en la institución, tan así que la mayoría pide que no salga de La Noria pero por su actuación en la Copa del Mundo es poco probable que no lluevan ofertas por el centrocampista.

¿Monterrey empuja por Erik Lira?

Esto es lo que gana Erik Lira en Cruz Azul (Crédito - REUTERS)
Cruz Azul espera ofertas por Erik Lira. (Crédito - REUTERS)

Hace días se conoció que Rayados empujaría por la contratación de Erik Lira de cara al Apertura 2026. Incluso, hoy miércoles 8 de julio se rumoró que La Pandilla se atrevería a pagar los 20 millones de dólares que estipulan en su cláusula de rescisión.

No obstante, de acuerdo a la información de Agustín Martínez de León, al equipo de Monterrey le agrada el estilo de Erik Lira pero no desembolsaría tal cantidad para hacerse de sus servicios, afirmando que los datos que se dieron a conocer fueron una clase de invento.

Erik Lira en Cruz Azul

Erik Lira y Charly Rodríguez levantan el título de la Liga Mx. REUTERS/Eloisa Sanchez
Erik Lira y Charly Rodríguez levantan el título de la Liga Mx. REUTERS/Eloisa Sanchez

El jugador mexicano llegó a Cruz Azul en enero del 2022, procedente de los Pumas de la UNAM. Debutó el 9 de enero en un partido contra Xolos de Tijuana. Su desempeñó lo hizo renovar su contrato hasta el 30 de junio del 2029 previo a conquistar el título del Clausura 2026.

El acuerdo confirmado por la Máquina Celeste, incluye un compromiso y una cláusula de salida que facilita su posible transferencia al futbol europeo, donde podría jugar a sus 26 años luego de ser uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Cruz AzulLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INAH realiza rescate arqueológico más importante de los últimos años: restauran juego de pelota en pleno Centro Histórico

Este juego de pelota no sé conoce en físico, únicamente por testimonios escritos sobre la antigua Tenochtitlán

INAH realiza rescate arqueológico más importante de los últimos años: restauran juego de pelota en pleno Centro Histórico

El famoso maquillista Alfonso Waithsman revela por qué no volvería a trabajar con Cecilia Suárez

Tras una experiencia amarga, Alfonso Waithsman establece un límite profesional y excluye a Cecilia Suárez de cualquier futura colaboración

El famoso maquillista Alfonso Waithsman revela por qué no volvería a trabajar con Cecilia Suárez

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de julio de 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Recortes en líneas del MB por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Recortes en líneas del MB por lluvias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Por qué la FGR relaciona a Ovidio “El Ratón” Guzmán con el secuestro de El Mayo Zambada

Ejército y Policía Estatal despliegan operativo en la sierra de Chilpancingo tras reportes de disparos

Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4: “Sin máscaras”

Ximena Herrera es la tercera habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 4: “Sin máscaras”

Musical de Frida Kahlo tendrá película luego de su paso por el Fan Fest del Zócalo: cuándo y dónde ver

Feria del Dulce Cristalizado 2026: con actividades para toda la familia, Xochimilco se llenará de sabor y tradición

Maryfer Centeno arremete en contra de Pedro Sola tras “macabras” declaraciones contra las mascotas

Maribel Guardia acusa a Imelda Tuñón de demandar a su propio hijo por la herencia

DEPORTES

¿No va a Europa? uno de los cuatro grandes de México presiona por Erik Lira

¿No va a Europa? uno de los cuatro grandes de México presiona por Erik Lira

Operativos de seguridad en la CDMX seguirán activos por el Mundial 2026: ¿Cuándo terminarán?

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Pumas mantiene en secreto sus dos próximos fichajes: ¿Quiénes podrían ser?

Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón