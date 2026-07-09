¿No va a Europa? uno de los cuatro grandes de México presiona por Erik Lira

Joel Huiqui exige que cualquier interesado pague lo que sea necesario por Lira, quien se reportará la próxima semana para iniciar la Jornada 1. REUTERS/Raquel Cunha

El futuro de Erik Lira cada vez luce más brillante y se encuentra en un punto decisivo.

Tras un Mundial 2026 que centró las miradas del mundo entero en su gran calidad, el capitán de Cruz Azul ahora encontraría en su camino la presión de uno de los equipos más competitivos de la Liga MX dispuesto a romper el mercado.

PUBLICIDAD

Desde el debut ante Sudáfrica, Lira demostró su gran colmillo y calidad en el mediocampo, otorgando la asitencia del primer gol del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la incógnita en cuanto a Lira es clara: ¿seguirá su camino hacia Europa o se quedará en México para convertirse en el fichaje bomba del Apertura 2026?

En Monterrey estarían dispuestos a todo

El primer capítulo de esta historia lo protagoniza Rayados de Monterrey. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo, el club regiomontano no sólo estaría interesado, sino que ya habría dado un paso formal para intentar quedarse con él.

PUBLICIDAD

Rayados estaría listo para pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares .

Verían en Lira un perfil ideal para reforzar su mediocampo y volver a destacar en lo más alto de la competencia.

La operación sería histórica y marcaría un golpe de autoridad en la Liga MX.

El capitán de Cruz Azul se encuentra en el centro del mercado de fichajes tras su actuación en el Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Así, Monterrey estaría preparado para ejecutar una inversión sin precedentes para definir el futuro del “pitbull”.

¿En Europa ya esperan a Lira?

El gran momento de Lira lo estaría posicionado de gran manera en el Viejo Continente. Tras la fenomenal Copa del Mundo que dio, su nombre estaría sonando fuerte en varios clubs de élite.

PUBLICIDAD

Troyes (Francia) y Girona (España) serían las puertas de entrada más cercanas.

Otros equipos como AS Roma , Ajax , Feyenoord y Real Betis continuarían con sondeos en torno al mediocampista.

Su rendimiento en los octavos de final del Mundial 2026 lo hizo ganar elogios de Jude Bellingham, colocándolo en el radar internacional.

Jude Bellingham elogió a Erik Lira después de los octavos de final del Mundial 2026 situándolo en el radar internacional. REUTERS/Raquel Cunha

Aunque aún falta la oferta definitiva, Europa representa el sueño de Lira y Cruz Azul, por su parte, prometió no obstaculizar su salida si llega una oferta seria.

Cruz Azul y la decisión final

En el centro de toda esta batalla se encuentra el propio Cruz Azul.

Con contrato vigente hasta 2029 y un blindaje fuerte, Joel Huiqui, nuevo técnico de La Máquina, declaró la postura institucional: “Si alguien está interesado en sus servicios, que lo haga de una manera formal y con toda la disposición a decir: yo quiero a Erik y me lo voy a llevar cueste lo que cueste”.

PUBLICIDAD

Huiqui aseguró que habló con Lira recientemente y que el jugador le expresó que está comprometido con el club.

Confirmó que el mediocampista tendrá unos días de vacaciones, pero se presentará la próxima semana para arrancar la Jornada 1 del Apertura 2026.

Joel Huiqui afirmó que, sin oferta formal, Erik Lira se presentará la próxima semana para la Jornada 1 del Apertura 2026 con Cruz Azul. (Luz Coello/ Infobae México)

De esta manera, la directiva mantiene la postura: mientras no haya oferta formal, Lira seguirá siendo parte de los planes inmediatos de Cruz Azul.