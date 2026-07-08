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Zona arqueológica de Xel Há reabre con tarifas preferenciales y nuevas rutas culturales

Xel Há reabre en Quintana Roo con horarios extendidos, descuentos y nuevos museos integrados al circuito del Tren Maya

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Un cartel de piedra con el texto "INAH ZONA ARQUEOLÓGICA XELHÁ" y una reja metálica. Al fondo se ven árboles y el cielo nublado
Xel Há reabre con mejoras y beneficios para visitantes en Quintana Roo. (INAH)

La zona arqueológica de Xel Há reabre al público desde este 6 de julio de 2026, después de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó una serie de trabajos de restauración y mejoras que abarcan todo el circuito patrimonial de Quintana Roo.

Ahora, los visitantes pueden recorrer espacios renovados y acceder a servicios actualizados que buscan facilitar la comprensión y el disfrute del patrimonio maya.

La reapertura de Xel Há marca el cierre del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) en el estado.

Todas las once zonas beneficiadas están abiertas, con senderos rehabilitados, monumentos conservados y señalización renovada.

Las autoridades reportan que la renovación incluye la protección de estructuras prehispánicas y la mejora de la accesibilidad para el público.

Xel Há, el último sitio en reabrir tras Promeza

El director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, afirma que Xel Há es la última zona arqueológica del estado en reabrir bajo el esquema de Promeza. Explica: “Ahora las y los visitantes tendrán una mejor experiencia en sus recorridos”.

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El acceso a información más clara y actualizada es uno de los cambios centrales. La nueva señalética proporciona orientación y contexto sobre los vestigios del sitio.

El público puede acudir cualquier día de la semana, de 8:00 a 17:00 horas.

El costo de entrada general es de 210 pesos para adultos. Residentes nacionales y extranjeros en México acceden a un descuento del 50 %, presentando documentación.

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Estudiantes, docentes, adultos mayores y habitantes de comunidades indígenas cercanas también reciben esta rebaja. Los domingos, la entrada es libre para mexicanos y extranjeros residentes.

Edificio de piedra con paredes de bloques irregulares, entrada rectangular oscura, techo de paja y vegetación al fondo
El costo de entrada general es de 210 pesos para adultos. Residentes nacionales y extranjeros en México acceden a un descuento del 50 %, presentando documentación. (INAH)

Mejoras físicas y servicios para el público

En las labores de restauración se priorizó la conservación de los monumentos y la rehabilitación de los senderos. Las intervenciones buscan que las visitas sean más seguras y accesibles.

Las autoridades del INAH enfatizan la protección de las estructuras y el entorno natural.

El visitante cuenta ahora con señalización renovada que contribuye a comprender mejor la historia del lugar.

La reapertura de Xel Há se acompaña de la inauguración de dos museos: el Museo Regional de la Costa Oriental de Tulum y el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Estos espacios complementan la visita a los sitios arqueológicos y ofrecen una perspectiva más amplia sobre el mundo maya y la historia de la región.

Xel Há en la red del Tren Maya

La integración de Xel Há con la ruta del Tren Maya impulsa el acceso a la zona arqueológica y a los nuevos museos.

El circuito patrimonial ahora consolidado busca facilitar rutas culturales para el turismo y la población local. Las autoridades señalan que la reapertura de sitios y museos fortalece la apropiación social del patrimonio.

El pasado prehispánico y el abandono de la ciudad

El nombre Xel Há proviene de los vocablos mayas xel y há, que significan “entrada de agua”.

El sitio tuvo dos periodos principales de ocupación: el Clásico Temprano (250-600 d.C.) y el Posclásico Tardío (1200-1550 d.C.). Durante ambas épocas, Xel Há funcionó como punto de intercambio y contacto entre comunidades de la costa maya.

La llegada de los españoles provocó el abandono de la ciudad. Registros históricos indican que muchas personas murieron por enfermedades como la viruela, la fiebre amarilla y la difteria. Otros habitantes migraron hacia el interior del territorio.

Muros de piedra, escalones de piedra, varios árboles con raíces expuestas, suelo de tierra y un panel informativo en primer plano
El nombre Xel Há proviene de los vocablos mayas xel y há, que significan “entrada de agua”. (INAH)

Circuito patrimonial abierto y condiciones de visita

La reapertura de Xel Há completa el acceso público a las once zonas arqueológicas intervenidas en Quintana Roo bajo Promeza.

Las tarifas preferentes y la entrada gratuita los domingos facilitan la visita de distintos públicos.

El objetivo de las autoridades es que el turismo y la población local disfruten de espacios restaurados y servicios renovados.

El visitante puede recorrer Xel Há y conocer los vestigios de una de las ciudades mayas más antiguas de la región.

Los trabajos de restauración garantizan la preservación de los monumentos y la transmisión de la memoria histórica.

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