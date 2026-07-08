Senadora Patricia Armendáriz responde a Lilly Téllez y explica por qué Morena respalda el impuesto a las herencias

Paty Armendáriz defendió un posible impuesto a las herencias al señalar que busca evitar la concentración de grandes fortunas familiares.

Las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, sobre la posibilidad de gravar las herencias y los recursos heredados de las Afores generaron reacciones entre actores políticos.

Una de ellas fue la de la diputada de Morena, Paty Armendáriz, quien respondió a las críticas de la senadora del PAN, Lilly Téllez, y explicó los argumentos por los que considera que un impuesto de este tipo tendría un efecto redistributivo.

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Paty Armendáriz expone los argumentos de Morena

A través de sus redes sociales, Armendáriz señaló que un impuesto a las herencias busca evitar la concentración de grandes fortunas familiares y contribuir a que las oportunidades económicas dependan en mayor medida del esfuerzo y talento de las personas, y no únicamente del patrimonio heredado.

Paty Armendáriz defendió un posible impuesto a las herencias al argumentar que ayudaría a reducir la concentración de grandes fortunas familiares.

La legisladora añadió que estudios citados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que este tipo de gravamen suele tener un menor impacto sobre el ahorro y la inversión que otros impuestos, como los aplicados al trabajo o a las empresas.

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También afirmó que puede incentivar la participación de los herederos en el mercado laboral y servir para gravar ganancias de capital que no tributaron durante la vida del propietario debido a mecanismos de planeación fiscal.

Lilly Téllez cuestiona la propuesta

La postura de Armendáriz fue difundida después de que la senadora Lilly Téllez publicara un mensaje en el que criticó la posibilidad de establecer impuestos sobre las herencias y los recursos heredados de las Afores.

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Téllez criticó gravar herencias y recursos de Afores.

La legisladora panista sostuvo que una medida de este tipo afectaría el patrimonio que las personas buscan dejar a sus familias y afirmó que se trataría de una propuesta impulsada desde el gobierno federal para incrementar la recaudación.

Asimismo, hizo un llamado a expresar el rechazo a un eventual gravamen de esta naturaleza.

La discusión surgió durante una sesión de la SCJN

El debate comenzó a partir del análisis realizado por el Pleno de la Suprema Corte sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido.

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Durante la discusión, la ministra Lenia Batres expresó que considera justo gravar las herencias y los legados como una medida para contribuir a una mayor redistribución de la riqueza.

El debate inició durante una sesión de la Suprema Corte sobre el tratamiento fiscal de los recursos de Afores heredados. Crédito: X/@SCJN

No obstante, también aclaró que una reforma para establecer un impuesto de este tipo corresponde al Congreso de la Unión y no a la Suprema Corte.

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Por su parte, la mayoría de los ministros determinó que los recursos entregados a los beneficiarios de una Afore no deben considerarse ingresos gravables para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, el asunto fue retirado para elaborar un nuevo proyecto, por lo que aún no existe una resolución definitiva.

Datos para entender la discusión en torno a los impuestos a las Afores y las herencias

Actualmente, las herencias y los legados están exentos del ISR en México.

Los recursos heredados de las Afores tampoco pagan ISR .

La SCJN mantiene pendiente una resolución definitiva sobre este criterio.

Lenia Batres señaló que 24 países de la OCDE aplican impuestos a las herencias .

En esos países, este gravamen representa alrededor del 0.5% de los ingresos fiscales .

Veintiún países cobran el impuesto a los herederos según el grado de parentesco y tres lo hacen sobre el patrimonio del fallecido.

En México, las herencias y los recursos de Afores entregados a beneficiarios actualmente no pagan ISR. Crédito: cuartoscuro

El tema continúa en discusión

Hasta el momento, la legislación mexicana mantiene exentas del ISR las herencias y los legados, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, los recursos de las Afores entregados a beneficiarios continúan sin pagar este impuesto.

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Especialistas en materia fiscal y de pensiones han señalado que el debate sobre un eventual impuesto a las herencias continúa abierto y que, por ahora, no existe una reforma aprobada para modificar el tratamiento fiscal de estos recursos.

La discusión permanece tanto en el ámbito jurídico como en el político, mientras la resolución definitiva de la Suprema Corte sigue pendiente y cualquier cambio legal dependería del Congreso de la Unión.

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