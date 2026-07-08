México

Propuesta de poner impuestos a herencias y Afores es porque Sheinbaum “quiere robar a tus hijos”, advierte Lilly Téllez

La propuesta de poner impuestos a herencias y Afores fue respaldada por la ministra Lenia Batres

Guardar
Google icon
Lilly Téllez, PAN,
Crédito: PAN senado

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, respaldó durante una sesión del Pleno que las herencias y los recursos de Afores heredados estén sujetos al pago de impuestos, lo que ha generado críticas dentro y fuera del Poder Judicial.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó que esta es una propuesta que proviene de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que con ello busca “robar a tus hijos”. A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora aeguró: “Te quieren robar casi la mitad de lo que ahorraste toda tu vida, de lo que tú ahorraste como herencia para tus hijos”.

PUBLICIDAD

Batres respalda el impuesto pero asegura que la decisión corresponde al Congreso

Durante la sesión en el Pleno de la Suprema Corte, seis ministros rechazaron el proyecto que proponía gravar los recursos entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos. La mayoría sostuvo que ese dinero forma parte del patrimonio generado por el propio trabajador y sirve para la protección económica de sus beneficiarios. El asunto quedó pendiente de resolución definitiva, ya que se elaborará un nuevo proyecto con base en las observaciones de la mayoría, según reporta Infobae.

No obstante, Lenia Batres defendió públicamente que “es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados”, aunque precisó que una reforma de ese tipo no depende de la Suprema Corte, sino del Congreso de la Unión. La ministra argumentó que los impuestos a las herencias y legados ayudan a la redistribución de la riqueza y recordó que 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen este tipo de gravámenes. Actualmente, en México, el artículo 93 de la Ley del ISR exenta de impuestos las herencias y los legados, mientras que los retiros de Afores tienen un régimen distinto.

PUBLICIDAD

Batres defendió después en una videocolumna la aplicación de impuestos como mecanismo legítimo para contribuir a la equidad económica.

Batres defendió la aplicación de impuestos como una herramienta de redistribución de la riqueza.

Lilly Téllez acusa “intento de robo” y atribuye la propuesta a Sheinbaum

Ante estos hechos, en un video difundido en redes sociales, Lilly Téllez sostuvo que la ministra Batres “planteó que sería bueno poner impuestos a las herencias”, pero cuestionó: “¿Bueno para quién? Para los políticos de Morena"

Además, acusó que este sería un plan del gobierno de México para obtener recursos. “En realidad, es un plan de la presidente Sheinbaum para obtener dinero. ¿Por qué? Porque Morena se acabó prácticamente todo el dinero del gobierno. Lo malgastaron, lo despilfarraron y se lo robaron", aseguró la política.

“Le pidió a la ministra burra, a la ministra Batres, que planteara públicamente lo de poner impuestos a las herencias para sondear el nivel de rechazo a esa iniciativa”, arremetió la senadora panista.

Lily Téllez llamó a sus seguidores a manifestar su oposición en redes sociales y calificó como “ladrones de Morena” a quienes respalden el gravamen. Por ahora, la legislación mexicana mantiene exentas del ISR las herencias y los legados. La Suprema Corte aún no emite un criterio definitivo sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores entregados a beneficiarios.

Temas Relacionados

Lilly TéllezLenia BatresSCJNClaudia SheinbaumministrosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Reportes de medios locales refieren que en el sitio murió un hombre, que de manera preliminar sería líder de una célula delictiva

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Crisis de residuos sólidos y agua en Lerma: UAM busca frenar la contaminación

La Universidad Autónoma Metropolitana desarrolla propuestas tecnológicas y campañas de educación ambiental para reducir residuos y mejorar el tratamiento de aguas residuales

Crisis de residuos sólidos y agua en Lerma: UAM busca frenar la contaminación

Cuánto dinero hubieran ganado los ladrones de esculturas de Leonora Carrington y Remedios Varo en San Cosme de haberlas vendido

Tras la detención de un presunto implicado, las autoridades continúan buscando las piezas sustraídas

Cuánto dinero hubieran ganado los ladrones de esculturas de Leonora Carrington y Remedios Varo en San Cosme de haberlas vendido

Hallan restos de una joven de 19 años en una vivienda de Álvaro Obregón: detienen a un hombre por presunto feminicidio

Una denuncia por violencia familiar llevó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX hasta el domicilio; una testigo dijo haber visto al señalado intentar introducir una bolsa negra en una hielera

Hallan restos de una joven de 19 años en una vivienda de Álvaro Obregón: detienen a un hombre por presunto feminicidio

Designan a mexicano como nuevo relator especial de la ONU para Libertad de Expresión: ¿Quién es Leopoldo Maldonado?

Leopoldo Maldonado es el primer mexicano en encabezar este mandato internacional

Designan a mexicano como nuevo relator especial de la ONU para Libertad de Expresión: ¿Quién es Leopoldo Maldonado?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

Acribillaron a dos hombres en asentamiento irregular en Playa del Carmen: indagan presunto cobro de piso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

¿Quién es la célula Jalipa? El grupo del CJNG desarticulado en Manzanillo

Además de Los Rugrats: estos son los principales brazos armados de La Mayiza

ENTRETENIMIENTO

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

“Lamentables”: así calificó Salinas Pliego los comentarios de Pedro Sola sobre los ‘perrhijos’

Emmys 2026: fecha, horario, nominados y dónde ver en México

No pudo contener el llanto: El tierno momento de Camila Cabello con el hijo de Angélica Vale en el Mundial

¿Se mudará a México? Natalia Jiménez revela qué pasará con su hija tras ganar la custodia en EEUU

DEPORTES

Francia vs Marruecos: cuándo y dónde ver GRATIS en México el partido por los cuartos del Mundial 2026

Francia vs Marruecos: cuándo y dónde ver GRATIS en México el partido por los cuartos del Mundial 2026

YosStop revela el día que rechazó a Cristiano Ronaldo: “No me gusta”

Querétaro responde felicitación de Ronaldinho por su 76 años de historia: “La sonrisa del futbol”

¿Julián Quiñones fue mejor que toda Colombia? Sus números en el Mundial 2026 abren debate

México guarda a sus mejores arqueros para los Juegos Centroamericanos y manda reservas a Copa del Mundo en Madrid