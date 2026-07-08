Propuesta de poner impuestos a herencias y Afores es porque Sheinbaum “quiere robar a tus hijos”, advierte Lilly Téllez

Crédito: PAN senado

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, respaldó durante una sesión del Pleno que las herencias y los recursos de Afores heredados estén sujetos al pago de impuestos, lo que ha generado críticas dentro y fuera del Poder Judicial.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó que esta es una propuesta que proviene de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que con ello busca “robar a tus hijos”. A través de un video publicado en sus redes sociales, la legisladora aeguró: “Te quieren robar casi la mitad de lo que ahorraste toda tu vida, de lo que tú ahorraste como herencia para tus hijos”.

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Batres respalda el impuesto pero asegura que la decisión corresponde al Congreso

Durante la sesión en el Pleno de la Suprema Corte, seis ministros rechazaron el proyecto que proponía gravar los recursos entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos. La mayoría sostuvo que ese dinero forma parte del patrimonio generado por el propio trabajador y sirve para la protección económica de sus beneficiarios. El asunto quedó pendiente de resolución definitiva, ya que se elaborará un nuevo proyecto con base en las observaciones de la mayoría, según reporta Infobae.

No obstante, Lenia Batres defendió públicamente que “es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados”, aunque precisó que una reforma de ese tipo no depende de la Suprema Corte, sino del Congreso de la Unión. La ministra argumentó que los impuestos a las herencias y legados ayudan a la redistribución de la riqueza y recordó que 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen este tipo de gravámenes. Actualmente, en México, el artículo 93 de la Ley del ISR exenta de impuestos las herencias y los legados, mientras que los retiros de Afores tienen un régimen distinto.

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Batres defendió después en una videocolumna la aplicación de impuestos como mecanismo legítimo para contribuir a la equidad económica.

Batres defendió la aplicación de impuestos como una herramienta de redistribución de la riqueza.

Lilly Téllez acusa “intento de robo” y atribuye la propuesta a Sheinbaum

Ante estos hechos, en un video difundido en redes sociales, Lilly Téllez sostuvo que la ministra Batres “planteó que sería bueno poner impuestos a las herencias”, pero cuestionó: “¿Bueno para quién? Para los políticos de Morena"

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Además, acusó que este sería un plan del gobierno de México para obtener recursos. “En realidad, es un plan de la presidente Sheinbaum para obtener dinero. ¿Por qué? Porque Morena se acabó prácticamente todo el dinero del gobierno. Lo malgastaron, lo despilfarraron y se lo robaron", aseguró la política.

“Le pidió a la ministra burra, a la ministra Batres, que planteara públicamente lo de poner impuestos a las herencias para sondear el nivel de rechazo a esa iniciativa”, arremetió la senadora panista.

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Lily Téllez llamó a sus seguidores a manifestar su oposición en redes sociales y calificó como “ladrones de Morena” a quienes respalden el gravamen. Por ahora, la legislación mexicana mantiene exentas del ISR las herencias y los legados. La Suprema Corte aún no emite un criterio definitivo sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores entregados a beneficiarios.