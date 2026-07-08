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INAH declara que módulo comercial en el centro de Coyoacán no cuenta con permisos

El instituto plantea dos salidas para la instalación: tramitar la autorización correspondiente o asumir la medida que se determine por intervenir una zona de monumentos históricos

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Un rostro con ojos, nariz y boca, gafas de sol oscuras de lentes rojizos. Detrás, un parque con árboles, fuente de piedra, agua, bancos y personas.
La instalación, de aproximadamente 12 por 6 metros, se colocó frente al espacio que ocupó la librería El Parnaso y cubre por completo la fuente y escultura de los Coyotes, obra del escultor Gabriel Ponzanelli, que hasta antes de su colocación era visible desde el atrio de la Parroquia de San Juan Bautista. (Composición fotográfica Infobae)

El INAH exigió a la alcaldía Coyoacán regularizar una estructura comercial instalada sin autorización en el jardín Centenario, zona declarada de Monumentos Históricos por decreto federal. El módulo pertenece a Meta Lab, empresa que vende lentes con inteligencia artificial, y forma parte de un operativo de más de 70 establecimientos que la demarcación montó bajo el pretexto de la Copa Mundial de FIFA 2026.

La instalación, de aproximadamente 12 por 6 metros, se colocó frente al espacio que ocupó la librería El Parnaso y cubre por completo la fuente y escultura de los Coyotes, obra del escultor Gabriel Ponzanelli, que hasta antes de su colocación era visible desde el atrio de la Parroquia de San Juan Bautista. Los lentes que comercializa el local alcanzan precios de hasta 14 mil pesos.

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El “Barrio Mundialista” detrás del módulo

La alcaldía autorizó más de 70 establecimientos entre stands publicitarios, anuncios volumétricos y comercios en los jardines Centenario e Hidalgo, bajo la denominación Barrio Mundialista 01/07/2026 (Imagen de las Meta Glasses Propiedad: META)
La alcaldía autorizó más de 70 establecimientos entre stands publicitarios, anuncios volumétricos y comercios en los jardines Centenario e Hidalgo, bajo la denominación Barrio Mundialista 01/07/2026 (Imagen de las Meta Glasses Propiedad: META)

La estructura de Meta Lab no es un caso aislado. La alcaldía autorizó más de 70 establecimientos entre stands publicitarios, anuncios volumétricos y comercios en los jardines Centenario e Hidalgo, bajo la denominación Barrio Mundialista, que incluye ocho pantallas que transmiten anuncios comerciales de forma permanente cuando no hay partidos en curso.

Junto al módulo de lentes operan un stand de jarabes naturistas y un anuncio volumétrico de una empresa de transporte por aplicación. Al poniente del jardín, un bazar de unos 15 puestos —con carnitas, chamorros, micheladas, mojitos y zapatos— bloquea el acceso peatonal desde la esquina de Tres Cruces y Francisco Sosa, por el arco doble del Ex Convento.

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En el jardín Hidalgo la situación es similar: una carpa cerrada opera como bar y cobra 500 pesos por reservar mesa para los partidos de México. Otro establecimiento instaló un tapanco bajo la carpa monumental, una estructura de dos niveles en área protegida.

Vecinos denuncian sobrecomercialización del espacio público

La Copaco cuestionó que, pese a que la alcaldía asegura haber actuado “en apego al marco legal”, “nunca se había visto tan excesiva comercialización y privatización del espacio público” en la zona patrimonial. (Foto: Archivo/ Andrés Suárez)
La Copaco cuestionó que, pese a que la alcaldía asegura haber actuado “en apego al marco legal”, “nunca se había visto tan excesiva comercialización y privatización del espacio público” en la zona patrimonial. (Foto: Archivo/ Andrés Suárez)

La Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) de Villa Coyoacán denunció sobrecomercialización y sobreexplotación de ambas plazas, con venta de alcohol y construcciones en niveles dentro de zonas amparadas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Los restaurantes de la zona sur del jardín Centenario reportaron además una caída en sus aforos a causa de la verbena mundialista.

La Copaco cuestionó que, pese a que la alcaldía asegura haber actuado “en apego al marco legal”, “nunca se había visto tan excesiva comercialización y privatización del espacio público” en la zona patrimonial. La representación vecinal señaló también como preocupante la posible complicidad del INAH y de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) en las autorizaciones otorgadas.

La postura del INAH y las consecuencias posibles

Parroquia de San Juan Bautista en el corazón de Coyoacán. (Wikimedia Commons/Öskr Rck)
La alcaldía tiene dos caminos: tramitar el permiso ante el INAH para conservar el módulo, o enfrentar la sanción que el instituto determine en caso de no regularizar la instalación. (Wikimedia Commons/Öskr Rck)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que no se tramitó ningún permiso para la estructura de Meta Lab en el Centro Histórico de Coyoacán. Su Coordinación Nacional de Monumentos Históricos solicitó formalmente a la alcaldía la atención y regularización de la situación, así como colaboración institucional para prevenir intervenciones que afecten los valores patrimoniales protegidos.

La alcaldía tiene dos caminos: tramitar el permiso ante el INAH para conservar el módulo, o enfrentar la sanción que el instituto determine en caso de no regularizar la instalación.

Meta Lab y los lentes inteligentes sin manos

El módulo instalado en el jardín Centenario comercializa lentes Ray-Ban Meta, desarrollados en colaboración con EssilorLuxottica, empresa matriz de Ray-Ban. Los dispositivos integran cámara, cinco micrófonos, audífonos y acceso al asistente de inteligencia artificial de Meta mediante comando de voz.

En México, la generación anterior de estos lentes llegó al mercado desde 8 mil 99 pesos; los modelos disponibles en el módulo de Coyoacán alcanzan hasta 14 mil pesos, según lo reportado por vecinos de la zona.

Sobre la instalación, el INAH fue directo en su comunicado: “Con relación a la instalación de una estructura temporal en el Centro Histórico de Coyoacán, declarado Zona de Monumentos Históricos por decreto federal, el INAH informa que no se tramitó la autorización correspondiente."

El instituto añadió que su Coordinación Nacional de Monumentos Históricos “solicitó formalmente a la Alcaldía Coyoacán la atención y regularización de esta situación, así como la colaboración institucional para prevenir intervenciones que puedan afectar los valores patrimoniales protegidos.”

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, no se pronunció directamente sobre el señalamiento ni sobre el módulo. El 5 de julio —un día antes de que el instituto publicara su comunicado—, declaró que las autoridades han “mantenido las medidas necesarias para que haya seguridad, tranquilidad y orden durante los partidos”. Ese mismo día, elementos de Escudo Coyoacán y Protección Civil supervisaron las estructuras del fan fest en ambos jardines.

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