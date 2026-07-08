Marina asegura 259 millones de pesos en cocaína dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El decomiso fue revelado este 7 de julio. Crédito: Gabinete de Seguridad

La Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima del puerto de Lázaro Cárdenas, aseguró más de una tonelada de cocaína a bordo de un buque mercante en el puerto michoacano, con un valor estimado de 259 millones de pesos.

Según las autoridades, la droga asegurada habría generado millones de dosis en el mercado ilícito de no haberse interceptado el cargamento.

El operativo representó una afectación económica significativa para la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos involucrados en el trasiego de la droga. La acción fue resultado de la coordinación interinstitucional entre autoridades marítimas y aduaneras que operan de forma permanente en el recinto portuario.

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Binomios caninos identificaron 20 bultos con droga tras análisis de riesgo portuario

Según un comunicado conjunto compartido este 7 de julio, las labores de inspección se activaron a partir de las diligencias ministeriales y del análisis de riesgo efectuado por las autoridades portuarias.

Con base en esos trabajos, personal de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), realizó la revisión física de los contenedores a bordo de la embarcación.

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Buque donde fue localizada la droga por parte de la Marina. Crédito: Gabinete de Seguridad

El apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos fue determinante para localizar e identificar la sustancia. Los perros detectaron 20 bultos distribuidos en el interior del buque mercante, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos de una sustancia similar a la cocaína.

Una vez asegurados, la droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien dio inicio a la integración de la carpeta de investigación del caso.

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El aseguramiento evitó que más de 2 millones de dosis llegaran a las calles

De acuerdo con las autoridades, el ilícito asegurado habría generado más de 2 millones de dosis en el mercado, con un valor comercial superior a los 259 millones de pesos mexicanos. Su decomiso impidió que ese volumen de narcótico se distribuyera entre la población.

La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal. Crédito: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad presentó el resultado como evidencia de la efectividad de los mecanismos de seguridad desplegados en los puertos nacionales.

Marina, FGR, SSPC y autoridades aduaneras mantienen operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre orientadas a preservar el Estado de derecho e impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población.

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Lázaro Cárdenas y el Pacífico: escenarios de los golpes más recientes de la Marina al narco

Decomiso de junio en el puerto de Lázaro Cárdenas. (Cortesía)

El operativo revelado este 7 de julio no fue es primero en el puerto michoacano. El 19 de junio las autoridades anunciaron que elementos de la UNAPROP adscritos a la Décima Sexta Zona Naval detectaron 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en cinco bultos dentro de un contenedor a bordo de un buque mercante en el mismo puerto. Un binomio canino marcó irregularidades en una carga comercial y derivó en la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos. El decomiso generó una afectación de 29 millones 711 mil pesos al crimen organizado.

En otros hechos, el 1 de julio la Marina decomisó 1.2 toneladas de cocaína y detuvo a ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas.

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Las embarcaciones fueron localizadas por elementos marinos cerca de Oaxaca. Crédito: Gabinete de Seguridad

Tres días después, personal naval interceptó desde un helicóptero embarcado dos embarcaciones menores en aguas del Océano Pacífico frente a Oaxaca y aseguró 2 mil 990 kilogramos distribuidos en 86 bultos, con una afectación estimada de 652 millones 941 mil pesos para la delincuencia organizada.

Con los aseguramientos acumulados, Marina suma más de 77 toneladas de cocaína incautadas en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.