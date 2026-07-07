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Así celebró el actor Sebastián Rulli la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

El actor, que apoyo a la Selección Mexicana en el certamen celebró la clasificación de Argentina a los cuartos de final

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De forma reciente ha comenzado a rumorarse que el galán de Televisa y la protagonista de "Teresa" habrían terminado de su relación de más de 10 años. Sebastián Rulli
Éste es el grado de estudios de Sebastián Rulli, famoso actor que aseguran terminó su noviazgo con Angelique Boyer Crédito: Cuartoscuro

Tras su cumpleaños el día de ayer, el actor Argentino de 51 años de edad, continuó con su celebración tras presenciar la gran victoria de la Selección Argentina de fútbol en los octavos de final del Mundial 2026 en contra de la selección de Egipto.

Sebastián Rulli, nacido en Buenos Aires y quien apoyara a la Selección Mexicana durante su participación en el Mundial 2026 vivió la remontada de Argentina con toda la pasión que lo caracteriza.

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¿Cómo celebró la victoria de Argentina?

A través de sus redes sociales, el actor, compartió un video festejando el gran partido que dio la Selección Argentina, en dicho video se le puede escuchar muy emocionado y disfrutando el partido al límite.

En el video se puede escuchar el siguiente mensaje para los jugadores argentinos.

“Vamos Argentina, que partido, por dios, grande Messi

El mensaje dedicado al astro argentino Lionel Messi dejó en claro la pasión e intensidad con la que se esta viviendo el Mundial 2026.

El apoyo de Rulli a la Selección Mexicana

Sebastián Rulli asistió al juego entre México e Inglaterra junto a su hijo, Santiago Rulli Galliano, en el Estadio Ciudad de México, donde a pesar del resultado, el actor destacó el esfuerzo de la Selección Mexicana.

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A través de una publicación en redes sociales el actor mencionó que hay momentos que un marcador jamas podrá definir, ya que la experiencia que vivió junto a su hijo es el mejor regalo que la vida le pudo dar.

“Hay momentos que un marcador jamás podrá definir…Hoy tuve la fortuna de vivir uno de ellos al lado de mi hijo. Compartir esta pasión, sentir la emoción desde las gradas y ver a todo un país unido por un mismo sueño me recordó por qué el Mundial es uno de los eventos que más disfruto. Me encanta cómo el fútbol logra unir culturas, generaciones y corazones alrededor de una misma pasión", mencionó en su publicación.

Terminando por agradecer al país " Gracias, México, por hacerme parte de esta gran familia y gracias al fútbol por recordarnos que, cuando jugamos y alentamos con el corazón, todos hablamos el mismo idioma"

Sebastián Rulli apoya a la Selección Mexicana con su hijo
Sebastián Rulli acudió al Estadio Ciudad de México para apoyar a la Selección Mexicana en compañía de su hijo. (Captura de pantalla: Instagram/sebastianrulli)

¿Cómo celebró su cumpleaños Sebastián Rulli?

El actor celebró su cumpleaños en compañía de su familia, a través de redes sociales, el hijo del conocido actor, Santiago Rulli, compartió el siguiente mensaje.

“Feliz cumple al mejor papá del mundo, te amo con todo mi corazón, espero hayas disfrutado de tu día, eres el mejor”.

Tras el mensaje de su hijo en redes sociales, el actor contestó “Te amo hijo, gracias por tanto”.

Además del emotivo mensaje por parte de su hijo, su pareja y actriz, Angelique Boyer, le dedico un romántico mensaje para celebrar los 51 años del Rulli.

En el mensaje, Angelique Boyer destacó el amor y la admiración que le tiene al actor.

“Mi cielo, admiro profundamente al hombre que eres: tu nobleza, tu generosidad, la manera en la que cuidas a quienes amas y esa capacidad tan tuya de estar presente, de ser positivo siempre ”, se puede leer en la publicación

Angelique Boyer felicita a Sebastián Rulli por su cumpleaños
Angelique Boyer comparte emotiva felicitación a Sebastián Rulli por su cumpleaños (Captura de pantalla: Instagram/angeliqueboyer)

También destacó su labor como padre, su amor, responsabilidad, paciencia, persistencia y entrega, asegurando que la llena de orgullo y la hace sentir segura.

Para terminar agradeciéndole y felicitando a Rulli una vez más, “Gracias por ser el gran hombre, el gran papá, hijo, hermano y el gran compañero y el maravilloso ser humano que eres. Feliz cumpleaños, mi amor. Qué suerte la mía de caminar la vida contigo… Te amo con todo mi ser. Hoy, mañana y en todas las aventuras que todavía nos faltan por vivir" concluyó en su emotiva publicación Angelique Boyer.

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