Muere mexicano durante arresto del ICE en Houston, Texas: agente disparó en “defensa propia”, justifican autoridades. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

La tarde de este 7 de julio, se reportó la muerte de un mexicano en manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras un operativo donde se realizaría su arresto en Houston, Texas.

Así fue el operativo que resultó en la muerte de un mexicano en Houston

La agencia informó a través de un comunicado que alrededor de las 6:50 de la mañana, agentes del ICE intentaron interceptar un vehículo entre las calles Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park, con el objetivo de arrestar a quien identificaron como Lorenzo Salgado Araujo:

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“Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo de los agentes del ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”.

El documento detalla que el hombre habría intentado evadir el arresto, por lo que el agente abrió fuego en su contra, algo que calificó como defensa propia; el mexicano habría sido trasladado a un hospital, donde falleció.

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Operativo en Houston, Texas, deja a un mexicano muerto. (REUTERS/Seth Herald REFILE)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es quien encabeza las investigaciones para esclarecer el caso, mientras que se comprometió a presentar avances conforme avancen las investigaciones.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha emitido algún comunicado o pronunciamiento por lo ocurrido que derivo en la muerte de Lorenzo Salgado Araujo.

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Aumenta muerte de mexicanos en manos del ICE

Durante la segunda administración del presidente Donald Trump la muerte de mexicanos bajo custodia del ICE ha ido en aumento, con el hombre reportado este 7 de julio, ya se registran 17 decesos.

Entre los fallecidos se encuentran:

Félix Alcorta Rodríguez , de 63 años, en un centro de detención de Texas.

Alcorta Rodríguez , quien fue encontrado inconsciente en el centro de detención del condado de Webb , en Laredo.

José Guadalupe Ramos Solano, hombre de 52 años que murió en centro de detención de Adelanto, California.

Royer Pérez Jiménez , joven de 19 años que aparentemente se suicido bajo custodia del ICE.

Alberto Gutiérrez Reyes , de 48 años, quien fue detenido el 9 de enero de 2026 y murió en Adelanto, California.

Heber Sánchez Domínguez, su muerte también fue reportada como un suicidio el pasado 14 de enero.

Gabriel García Avilés , murió tras una emergencia médica a los 54 años, su detención se dio sin orden judicial y no tenía antecedentes criminales.

Leo Cruz Silva , quien se encontraba detenido en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, Misuri.

Miguel Ángel García Hernández, murió tras ser baleado en un ataque en las instalación de Migración y Control de Aduanas en Dallas.

Ismael Ayala Uribe , murió tras un paro cardiaco en el centro de detenciones de Adelanto, al sur de California, el pasado 22 de septiembre de 2025.

Silverio Villegas González, murió durante una redada al norte de Chicago.

Óscar Rascón Duarte , murió bajo custodia del ICE el pasado 8 de septiembre de 2025, se encontraba internado en el Hospital Promise de Mesa por un padecimiento de Alzheimer.

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, murió en el Centro Médico Mountain Vista de Arizona el pasado 3 de septiembre de 2025.

Jaime Alanís García, quien murió a los 56 años en un operativo de autoridades migratorias el 12 de julio de 2025.

Jesús Molina Veya , el hombre de 45 años murió en el centro en Georgia.

Avelardo Avellaneda Delgado, quien murió en tras sufrir complicaciones médicas en Georgia.