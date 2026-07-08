México

Fernanda Gómez, esposa de Canelo Álvarez, celebra a lo grande su cumpleaños 30: “Soy muy afortunada”

Con flores, mariachi y una enorme fiesta la celebración organizada por el Canelo Álvarez estuvo llena de lujo

Guardar
Google icon
Fernanda Gómez, esposa de canelo Álvarez celebró su cumpleaños con una gran fiesta.
Fernanda Gómez, esposa se Saúl Canelo Álvarez celebró su cumpleaños con una gran fiesta y rodeada de su familia. (Captura de pantalla: Instagram/fernandagmtz) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernanda Gómez, esposa de Saúl ‘Canelo‘ Álvarez celebró su cumpleaños número 30 con una lujosa y exclusiva fiesta organizada por el boxeador.

Fernanda compartió en redes sociales la emoción con la que recibo la sorpresa por parte de su esposo, a través de una publicación, la influencer compartió una serie de fotos y videos en donde mostró los lujosos detalles con los que fue sorprendida.

PUBLICIDAD

En la publicación se puede leer “Happy Bday to me, Se llegaron los 30 y no puedo estar más agradecida con Dios, con mi esposo, mis hijas, y mi familia”

Ademas, la influencer comentó lo afortunada que es y agradeció a todos por las felicitaciones que le hicieron llegar.

“Soy muy afortunada de tenerlos gracias por siempre estar, Soy un pedacito de las personas que amo entonces vamos por buen camino, Gracias a todos por sus bonitas felicitaciones, lqm” comentó Fernanda Gómez en su publicación.

PUBLICIDAD

¿Cuáles fueron los regalos de la influencer?

Saúl Canelo Álvarez sorprendió a su esposa Fernanda Gómez con varios arreglos de florales hechos de rosas, los arreglos, de gran tamaño, contaban con diferentes formas.

Algunos de ellos tenían forma de osos, otros de ellos tenían forma de corazón, incluso algunos formaban el número 30.

Acompañada de su esposo e hijas, Fernanda Gómez recibió una serenata y al sonido de Las Mañanitas, la influencer comenzó la celebración de su cumpleaños número 30.

¿Cómo fue la fiesta de la esposa del Canelo?

Los festejos continuaron con el inicio de su lujosa fiesta de cumpleaños, bajo un código de vestimenta especifico, en el que todos lo invitados fueron vestidos de blanco, excepto Fernanda y sus hijas María Fernanda y Eva Victoria la influencer disfruto del paso de la noche.

Las imágenes compartidas por la influencer y por la agencia encargada de organizar la fiesta muestran decoraciones pasteles y un techo completamente decorado en forma de flor.

La recepción de la fiesta contó con un escaparate para que los invitados pudieran tomarse fotos, lleno de flores y decorado con las iniciales de Fernanda, la entrada era una de las partes más llamativas.

La pista de baila se encontraba decorada con la iniciales de Fernanda, además de varios candelabros al rededor y por si fuera poco, una bola disco en medio de la pista.

Además de un par de barras con colores rojos y rosas justo a un lado de la pista de baile para que sus invitados se acercaran a tomar algo.

Incluso muestran un espacio con una máquina de garra, en la que se podían ganar un peluche con el rostro de la cumpleañera, en ese mismo espació se encontraban algunos regalos para los invitados.

Dichos regalos estaban enfocados en la comodidad de sus invitado a lo largo de la noche, entre ellos se pueden observar, gorras, pantuflas, playeras, termos, vasos, sudaderas o bolsas.

Decoración durante la fiesta de cumpleaños de Fernanda Gómez, esposa de Canelo Álvarez
La decoración presente en la fiesta de cumpleaños fue compartida por Fernanda Gómez a través de redes sociales. (Captura de pantalla: Instagram/fernandagmtz) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que todos los asistentes pudieran tomarse fotos compartieron cartones con las caras de Saúl y de Fernanda, con fotos reciente de ellos e incluso con fotos de su infancia.

También hicieron acto de presencia un par de icónicos personajes pertenecientes a la película ¿Y dónde están las rubias?.

Con pelucas rubias y las reconocidas chamarras de piel azul y rosa, un par de personas homenajeando a los hermanos Wayans se encargaron de poner aún más en ambiente a las personas que acudieron a la fiesta.

Fernanda Gómez celebrando su fiesta de cumpleaños número 30 junto a su familia y amigo. (Video: Instagram/desmother.mx)

Acompañada de su familia y amigos, Fernanda Gómez vivió una fiesta llena de lujos y sorpresas para celebrar sus 30 años.

Canelo Álvarez se ha caracterizado por dar fiestas muy lujosas y extravagantes para su familia y esta fiesta de cumpleaños dedicada a su esposa no fue la excepción.

Temas Relacionados

Fernanda GómezCanelo Álvarezmexico-entretenimientomexico-noticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Pemex detectó irregularidades en un ducto y alertó a las autoridades, lo que derivó en un operativo conjunto

FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Es oficial, Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario: ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

La fecha elegida para el relanzamiento en salas mexicanas podría coincidir con el cumpleaños del director, mientras la venta anticipada de entradas arrancaría un mes antes en línea y taquillas

Es oficial, Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario: ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

El máximo goleador mexicano esperó para abrazar al capitán egipcio tras la eliminación, una escena celebrada por aficionados y figuras como Clarence Seedorf

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, compartió las cifras sobre la operación de la Línea 2 durante las celebraciones mundialistas y los juegos en el Azteca

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Cómo hacer cubos de hielo de arroz para reducir los poros de la piel, combatir el acné y reducir las manchas

Quienes la practican aseguran que ayuda a reducir la inflamación, minimizar poros abiertos y controlar brotes de acné

Cómo hacer cubos de hielo de arroz para reducir los poros de la piel, combatir el acné y reducir las manchas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Marina asegura 259 millones de pesos en cocaína dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Quien es Carlitos Rugrats, el pistolero del Mayito Flaco que ha sido clave en la guerra contra “Los Chapitos”

EEUU acusa de narcoterrorismo a Carlitos Rugrats, presunto líder criminal vinculado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Es oficial: Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario, ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

Es oficial: Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario, ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

U2 lanza el video grabado en México: significado y letra de la canción ‘Street of Dreams’

La lujosa vida de Julián Quiñones y Ana Gabriela: de bolsos de más de 1 millón de pesos y hasta más de 80 mil perfumes

Así celebró el actor Sebastián Rulli la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Ernesto Laguardia revela el premio y número de integrantes de La Casa de los Famosos México 4

DEPORTES

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

A un día de ser eliminados, este es el mensaje de Estados Unidos con el que se despidió del Mundial 2026

Aficionados estallan contra David Faitelson luego de defender polémicas arbitrales en el Argentina vs Egipto

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora