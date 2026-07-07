¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 7 de julio?

11:10 hsHoy
Ajustes en Línea 1 y 7 del Metrobús
El servicio del Metrobús informa que la Línea 1 reporta la estación Centro Cultural Universitario sin servicio en dirección a El Caminero, por mantenimiento.
En la Línea 7, el tramo entre La Diana y El Ángel, en dirección a Indios Verdes, opera por carriles laterales debido a una obstrucción de carril, con retrasos en el servicio.
11:02 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús comenzaron a operar de forma normal este martes 7 de julio.