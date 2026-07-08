CFE avanza en la expansión de la red eléctrica con casi 3 mil obras concluidas

La CFE avanza en la ampliación de la red eléctrica nacional con obras enfocadas en comunidades con mayor rezago social y menor acceso al servicio.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que avanza en la expansión de la infraestructura eléctrica como parte del Programa de Justicia Energética, con inversiones que buscan llevar el servicio a comunidades con mayor rezago social en todo el país.

CFE fortalece la infraestructura eléctrica en comunidades con mayor rezago

La CFE reportó Ravances en el Programa Prioritario de Obras 2025-2028, estrategia que forma parte del Programa de Justicia Energética del Gobierno de México y que busca ampliar el acceso al servicio público de energía eléctrica en localidades que históricamente han presentado bajos niveles de electrificación.

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De acuerdo con la empresa pública, durante este año se concluyeron 2,939 obras de electrificación, resultado de una inversión superior a 1,167 millones de pesos, acciones que permitieron incorporar al servicio eléctrico a más de 63 mil habitantes en distintas regiones del país.

La CFE impulsa obras de electrificación para ampliar el acceso a la energía eléctrica en comunidades con mayores necesidades de infraestructura.

La CFE señaló que estas obras contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población, además de impulsar el desarrollo económico y reducir las brechas de desigualdad entre comunidades urbanas y rurales.

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Programa de Justicia Energética busca ampliar la cobertura nacional

El plan contempla la ejecución de 42,221 obras de electrificación entre 2025 y 2028, con una inversión estimada de 18,916 millones de pesos en las 32 entidades federativas.

Los recursos provienen principalmente del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (Sener), mecanismo que tiene como propósito financiar proyectos para garantizar el acceso universal al suministro eléctrico en el país.

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El Programa de Justicia Energética busca garantizar un mayor acceso al servicio eléctrico mediante nuevas obras de infraestructura en comunidades con rezago.

Como parte de la estrategia, las autoridades priorizan las localidades rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas marginadas donde aún existen rezagos en materia de infraestructura eléctrica.

Contexto del programa

Se han concluido 2,939 obras de electrificación durante el año.

La inversión ejercida supera los 1,167 millones de pesos .

Más de 63 mil personas obtuvieron acceso al servicio eléctrico .

El programa contempla 42,221 obras entre 2025 y 2028.

La inversión total prevista asciende a 18,916 millones de pesos .

Los proyectos se desarrollan en las 32 entidades del país.

Meta de cobertura eléctrica de 99.99% para 2028

La CFE explicó que el objetivo del programa es alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% al finalizar 2028, en concordancia con la política energética impulsada por el Gobierno de México.

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La CFE tiene como objetivo alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% para 2028 mediante la ampliación de la infraestructura y nuevas obras de electrificación.

Para ello, cada año se realiza un proceso de planeación que permite identificar las localidades con mayor rezago social y menor acceso al servicio, con el fin de dirigir las inversiones hacia las zonas con mayores necesidades.

Más de 8 mil obras están programadas para 2026

Dentro del calendario de ejecución, la empresa tiene previsto desarrollar durante 2026 un total de 8,225 obras de electrificación, que representarán una inversión cercana a 2,726 millones de pesos.

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Estas acciones beneficiarán a aproximadamente 84,400 habitantes en los 32 estados de la República, mediante la construcción y ampliación de infraestructura para extender el suministro eléctrico.

Electrificación, una apuesta por el desarrollo regional

La CFE destacó que la electrificación de comunidades impulsa el desarrollo social y económico al mejorar el acceso a servicios básicos y nuevas oportunidades.

La CFE afirmó que continuará impulsando proyectos de electrificación como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a un servicio considerado esencial para el desarrollo social y económico.

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La empresa destacó que la ampliación de la red eléctrica busca reducir las diferencias en cobertura entre regiones del país y mejorar las oportunidades para las comunidades que durante años han permanecido sin acceso al suministro, con la meta de consolidar una cobertura prácticamente universal hacia el cierre de 2028.