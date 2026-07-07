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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy martes 7 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:44 hsHoy

Cuál es el pronóstico del clima para el martes 7 de julio

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Una intensa tormenta con fuerte lluvia y granizo cubre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, iluminado por un rayo y los faros de los vehículos, durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 7 de julio lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con temperaturas máximas que superarán los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el centro de Sonora, según el pronóstico de la Conagua-.

Las precipitaciones intensas —de 75 a 150 milímetros— se concentran en Veracruz centro y sur, Oaxaca norte y noreste, Chiapas noroeste y Tabasco oeste. Las lluvias fuertes, de 50 a 75 mm, alcanzan Sinaloa norte y sur, Nayarit, Jalisco oeste y sur, Colima, Michoacán oeste y Guerrero sureste.

El frente de lluvia cubre prácticamente todo el territorio nacional. Durango oeste y sur, Zacatecas sur, Coahuila sureste, Nuevo León oeste y sur, Tamaulipas sur, San Luis Potosí este, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos registrarán precipitaciones fuertes. En el sureste, Campeche norte y suroeste, Yucatán norte y oeste y Quintana Roo sur también entran en el pronóstico de lluvia fuerte. Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala tendrán chubascos de 5 a 25 mm.

El SMN atribuye las precipitaciones a circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el sureste del país, un canal de baja presión extendido desde la Mesa del Norte hasta el centro de México, ingreso de humedad del Pacífico e inestabilidad en altura.

Rachas de viento de hasta 70 km/h en el norte y noroeste

Los vientos más intensos del martes se concentran en el norte. Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango tendrán rachas de 50 a 70 km/h. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas recibirán viento de componente sur —surada— con la misma intensidad. Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca en el istmo, Tabasco y Campeche registrarán rachas de 40 a 60 km/h, mientras que Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo tendrán rachas de 30 a 50 km/h.

Oleaje de hasta 2 metros en ambos litorales

El mar de fondo afecta los dos litorales. La costa occidental de la península de Baja California, junto con Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tendrá oleaje de 1 a 2 metros. En el Golfo de México, Yucatán y Quintana Roo registrarán la misma altura de ola.

Calor extremo en el norte del país

Para la tarde del martes, el noreste de Baja California y el centro de Sonora superarán los 45 grados. Baja California Sur centro y sur, Sinaloa norte y centro, Chihuahua noreste y oeste, Nuevo León este y Tamaulipas oeste registrarán entre 40 y 45 grados. Temperaturas de 35 a 40 grados se esperan en Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz centro y sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

06:43 hsHoy

México: las predicciones del tiempo en Ciudad de México este 7 de julio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 7 de julio?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Ciudad de México.

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